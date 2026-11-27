La empresa ferroviaria estatal Trenes Argentinos anunció oficialmente a través de su página web oficial que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes para los trenes de larga distancia para viajar a Rosario hasta el domingo 13 de diciembre de 2626, inclusive mientras que para la ciudad bonaerense de Bragado hasta el domingo 31 de enero de 2027 inclusive. Por su parte, tanto para Mar del Plata y Junín los pasajes se pueden comprar para viajar hasta el domingo 4 de abril del próximo año, inclusive.

Por otra parte, desde la empresa ferroviaria estatal recordaron que tanto los trenes a Córdoba, como a General Guido- Divisadero Pinamar, a Justo Daract, y a la provincia de Tucumán siguen suspendidos hasta nuevo aviso por solicitud del concesionario de vías (NCA) para tareas de revisión.

Trenes Constitución-Mar del Plata

Hasta el domingo 13 de diciembre de 2026 inclusive, el servicio entre Plaza Constitución a Mar del Plata circulará con horarios de baja temporada, por lo que mientras los lunes las formaciones parten desde la cabecera porteña a 11:21 horas y a las 17:08 horas, los martes, miércoles y jueves lo hacen a las 11:21 horas, mientras que los viernes el ramal cuenta con tres trenes que parten a las 11:21 horas, a las 14:17 horas y a las 17:08 horas.

En cuanto a los fines de semana, mientras los sábados el servicio cuenta con dos trenes que salen desde Plaza Constitución a las 11:33 horas y a las 14:32 horas, los domingos y feriados lo hacen a las 11:06 horas. y a las 15:03 horas.

Por su parte, mientras los regresos desde La Feliz son de lunes a viernes a la 01:11 horas y a las 13:09 horas, mientras que los sábados lo hacen a la 01:11 horas y a las 13:22 horas. Por su parte, los domingos y feriados los horarios de partida desde Mar del Plata tienen lugar a la 01:11 horas, a las 12:50 horas y a las 22:53 horas, aunque esta última frecuencia no corre los feriados.

En tanto que a partir del lunes 14 este ramal comenzará a operar con horarios de alta temporada. De esta manera, mientras de lunes a viernes los trenes salen desde la cabecera porteña a las 06:07, 11:21 y a las 17:11 horas, los viernes - no feriados-, el ramal cuenta con un tren adicional que parte a las 14:23 horas.

En cuanto a los fines de semana, mientras los sábados el servicio cuenta con tres trenes que salen desde Plaza Constitución a las 06:10, 11:29 y a las 17:09 horas, los domingos y feriados lo hacen a las 06:12, 11:41 y a las 16:23 horas.

Por su parte, mientras los regresos desde La Feliz son de lunes a viernes a la 01:09, 13:06 y a las 16:10 horas, mientras que los sábados lo hacen a la 01:16, 13:10 y a las 16:10 horas. Por su parte, los domingos y feriados los horarios de partida desde Mar del Plata tienen lugar a la 01:11 horas, 13:19. 15:15 y a las 23:16,horas, aunque esta última frecuencia no corre los feriados.

En cuanto a los precios de los pasajes, cuestan $40.500 en Primera y $48.600 en Pullman,. Por su parte, quienes viajen con una mascota (perro o gato), deben pagar $89.100.

Trenes Once- Bragado

El ramal a Bragado sale de la estación Plaza Once del Ferrocarril Sarmiento los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 horas, mientras que los regresos desde la localidad bonaerense parten los lunes, miércoles y viernes a la 00:40 horas.

El boleto entre ambas cabeceras oscila entre los $8.400 y los $10.000 de acuerdo a las categorías Primera o Pullman y a días y franjas horarias. Por su parte, quienes quieran viajar con una mascota (perro o gato) deberán pagar $18.500.

Trenes Retiro-Junín

El servicio de larga distancia entre Retiro y Junin cuenta con una frecuencia que sale desde la cabecera porteña de lunes a domingos a las 18:15 horas, en tanto que el regreso desde la ciudad bonaerense tiene lugar, de lunes a sábados a la 01:10 horas, mientras que los domingos y feriados parten a la 01:31 horas.

El recorrido entre Retiro y Junín incluye 10 paradas durante el trayecto de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha-Cucha, Chacabuco y O’Higgins, en tanto que en el regreso se incorpora la estación Sáenz Peña.

El valor del pasaje es de $13.200 en Primera y de $15.900 para quienes viajen en Pullman. Po su parte, quienes viajen con una mascota (perro o gato), deben pagar $29.000.

Trenes Retiro-Rosario

Este ramal ferroviario de larga distancia parte diariamente desde la estación Retiro del Ferrocarril Mitre a las 19:55 horas, mientras que desde la estación Rosario Norte parten, todos los días, a las 04:48 horas de la madrugada.

En cuanto al precio de los boletos, el valor entre ambas cabeceras oscila entre los $11.700 y los $16.800, según las categorías Primera o Pullman y el día elegido. Por su parte, quienes quieran viajar con una mascota (perro o gato), el valor del pasaje oscilará entre los $25.740 y los $28.600, de acuerdo con la franja horaria y los días elegidos para el viaje.

Trenes de larga distancia: descuentos y requisitos

La compra de los tickets se puede realizar de manera presencial en las boleterías habilitadas de las terminales ferroviarias, no obstante, quienes adquieran sus pasajes mediante la plataforma de Sofse Ventas obtendrán una rebaja directa del 10%. Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje, mientras que los menores de 3 años viajan sin cargo siempre que no ocupen asiento y deben adquirir un boleto gratuito junto con el de adulto responsable.

Por su parte, los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40%, en tanto que los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Trenes Argentinos recordó que es obligatorio confirmar el viaje entre 72 y 24 horas antes de la partida del tren. Este trámite es indispensable tanto para la ida como para la vuelta bajo apercibimiento de perder el asiento. Para realizar esta validación obligatoria, los pasajeros disponen de una aplicación móvil específica llamada "Confirmá tu viaje". El proceso también puede completarse ingresando el número de reserva en la página web o en boleterías. El objetivo de este sistema es reasignar aquellas plazas liberadas a personas que se encuentren en lista de espera.