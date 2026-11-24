El CONICET y Personal anunciaron el próximo estreno en Flow de "Vida submarina" , una nueva serie documental que retrata la histórica campaña oceanográfica Talud Continental IV. Realizada íntegramente por la productora pública CONICET Documental, la producción llegará al catálogo de la plataforma en diciembre. La iniciativa forma parte de una alianza estratégica entre ambas entidades destinada a fortalecer la comunicación pública de la ciencia y acercar las investigaciones nacionales a nuevas audiencias a través de distintos formatos audiovisuales.

A lo largo de 8 episodios, la serie invitará a los televidentes a redescubrir desde una perspectiva renovada la expedición realizada en las profundidades del Mar Argentino a bordo del buque oceanográfico R/V Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute.

Para lograrlo, el relato combinarà imágenes submarinas inéditas de altísima definición con los testimonios directos de los investigadores argentinos que lideraron las inmersiones. De este modo, el público podrá sumergirse en el detrás de escena de una travesía científica que marcó un verdadero antes y después en la exploración marina.

De fenómeno en redes a serie documental

Antes de dar el salto al formato televisivo, la campaña Talud Continental IV se convirtió en un fenómeno inédito de divulgación digital en todo el país. Durante 21 días consecutivos, las operaciones fueron transmitidas en vivo y en directo a través de YouTube y Twitch, convocando a familias, escuelas y curiosos de todas las edades. Aquella ventana abierta al fondo del océano superó las 22 millones de visualizaciones acumuladas y despertó un entusiasmo masivo por conocer la biodiversidad escondida en la plataforma continental.

Más allá de su enorme impacto social, la misión dejó un saldo científico extraordinario que sigue sorprendiendo a la comunidad internacional. Gracias al uso de vehículos robóticos capaces de operar en entornos extremos, los especialistas exploraron el cañón submarino Mar del Plata hasta alcanzar los 3.900 metros de profundidad. El análisis posterior de las muestras recolectadas permitió identificar 57 nuevas especies marinas y cinco géneros biológicos desconocidos hasta el momento, además de revelar una inesperada riqueza en corales de aguas frías.

Con el lanzamiento de "Vida submarina" , el trabajo de los científicos argentinos vuelve a ocupar un lugar central en la pantalla para mostrar cómo se construye el conocimiento en alta mar. La serie no solo funcionará como un registro visual de alto impacto sobre ecosistemas prácticamente inexplorados del Atlántico Sur, sino también como un testimonio del valor de la cooperación científica internacional. Así, a partir de diciembre, los espectadores tendrán una nueva oportunidad para asomarse a las maravillas ocultas bajo el mar argentino.

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