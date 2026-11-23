En el noreste de Entre Ríos, las hileras de naranjos y mandarinos forman parte de un paisaje característico. Allí, la citricultura es mucho más que una actividad productiva: representa una tradición construida durante generaciones, una fuente de trabajo para numerosas familias y uno de los principales rasgos de identidad de Concordia y su zona de influencia.

Dentro de una de las principales provincias citrícolas de la Argentina, esta ciudad ocupa un lugar destacado: la producción de naranjas y mandarinas está profundamente ligada al desarrollo económico y social de la región, donde productores, trabajadores rurales y empresas conforman una cadena que comienza en las plantaciones y continúa en los procesos de selección, empaque y comercialización.Detrás de cada fruta hay un trabajo que se desarrolla durante todo el año.

Desde los viveros y el cuidado de las plantaciones hasta las tareas de poda, los controles sanitarios y la cosecha, la citricultura requiere conocimiento, experiencia y planificación. Un saber que se transmite entre generaciones y que, al mismo tiempo, incorpora nuevas herramientas para responder a los desafíos del sector.

A lo largo de las décadas, esta actividad acompañó el crecimiento de Concordia y de otras localidades del corredor del río Uruguay. Esta relación entre producción y territorio permite conocer otra faceta de Concordia: una ciudad que, además de sus atractivos naturales, termales, históricos y culturales, tiene en la citricultura una de sus grandes señas de identidad. Es así que se erige en sede de la 48 Fiesta Nacional de la Citricultura, el gran encuentro de una tradición que se hará del 4 al 6 de diciembre, cuando Concordia reciba la 48ª Fiesta Nacional de la Citricultura, uno de los acontecimientos más representativos de su calendario turístico y cultural.

El encuentro se desarrollará en el Parque Central Viñedos Moulins, con tres jornadas que combinarán música, cultura, gastronomía y actividades para disfrutar en familia. El acceso general será libre y gratuito durante los tres días. La celebración es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia, la Asociación de Citricultores y representantes del sector privado, con el acompañamiento del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

Uno de los espacios destacados será la Expo Citrus, que reunirá a productores, empresas e instituciones vinculadas con la actividad, además de ofrecer jornadas técnicas y propuestas relacionadas con el presente y el futuro de la citricultura. La programación también incluirá artistas nacionales, propuestas gastronómicas y diferentes alternativas para el público.

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