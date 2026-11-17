Con la mira puesta en las familias y grupos multigeneracionales que viajan a los parques de Orlando pero buscan mayor independencia, espacio y tranquilidad, Visit Central Florida -el organismo oficial de promoción del Condado de Polk, ubicado a mitad de camino entre Orlando y Tampa- presentó en Buenos Aires su alianza con Tropical Escape Holidays para complementar el viaje con un alojamiento distinto.

El anuncio estuvo encabezado por Matthew Daniel, fundador y CEO de Tropical Escape Holidays, quien visitó el país por primera vez para detallar la propuesta de la compañía junto a representantes de Visit Central Florida y TN Americas. La iniciativa pone el foco en el auge del alquiler de casas vacacionales completamente equipadas -concentradas mayormente en zonas como Davenport, a pocos minutos de los parques- como alternativa frente a la hotelería tradicional.

"Esta alianza estratégica con Visit Central Florida representa un hito emocionante para nosotros. Al acercar nuestras excepcionales experiencias en casas de vacaciones al mercado argentino, ofrecemos a las familias y a los grupos una forma única de disfrutar del destino con un nivel inigualable de comodidad, privacidad y flexibilidad", destacó Matthew Daniel durante la presentación.

Con más de 20 años de trayectoria y un inventario que supera las 3.000 propiedades administradas en el centro de Florida (además de opciones en destinos de playa como Miami, Clearwater Beach, Daytona, Anna Maria Island y los Cayos), la firma ofrece desde condominios hasta residencias de más de 10 habitaciones. Además de la ventaja económica que supone compartir una casa frente al costo de varias habitaciones de hotel, estas propiedades cuentan con piscina privada, cocina completa, áreas de juegos y acceso a servicios tipo resort (como parques acuáticos, gimnasios o la posibilidad de contratar chef privado y servicio de compras previas al arribo), además de una plataforma de reservas directa para agentes de viajes locales.

Novedades en los parques: montaña rusa a oscuras y nuevo acuario

Si bien el destino ya es conocido por sus propuestas al aire libre y su ritmo relajado -ideal para tomarse un respiro tras la intensidad de los parques de Orlando-, la oferta de entretenimiento sumó incorporaciones orientadas a ampliar su público:

Galaxy Coaster en Legoland Florida: tradicionalmente enfocado en chicos de hasta 12 años, el parque ubicado en Winter Haven inauguró esta montaña rusa cubierta y a oscuras que apunta también a conquistar al público adolescente. La experiencia permite diseñar el carrito de manera virtual antes de abordar un recorrido cargado de adrenalina y sorpresas.

tradicionalmente enfocado en chicos de hasta 12 años, el parque ubicado en Winter Haven inauguró esta montaña rusa cubierta y a oscuras que apunta también a conquistar al público adolescente. La experiencia permite diseñar el carrito de manera virtual antes de abordar un recorrido cargado de adrenalina y sorpresas. Acuario Sea Life: dentro del complejo de Legoland abrió sus puertas una nueva sede de esta cadena de acuarios, diseñada a escala ideal para los más pequeños, que se complementa con un pase unificado que permite combinar las atracciones de Legoland y Peppa Pig Theme Park con las de Orlando.

dentro del complejo de Legoland abrió sus puertas una nueva sede de esta cadena de acuarios, diseñada a escala ideal para los más pequeños, que se complementa con un pase unificado que permite combinar las atracciones de Legoland y Peppa Pig Theme Park con las de Orlando. Streamsong Resort: este exclusivo complejo de golf, reconocido por sus campos de relieve ondulado construidos sobre antiguas minas -una rareza en la geografía plana de Florida-, inauguró su cuarto campo de golf de nivel profesional.

Un repaso por los imperdibles del destino

Para quienes planean combinar la estadía en casas vacacionales con recorridos fuera del circuito tradicional de compras y mega-parques, Central Florida mantiene vigentes sus clásicos de naturaleza, historia y vida al aire libre:

Westgate River Ranch Resort & Rodeo : ubicado en Lake Wales, es el único dude ranch (rancho ganadero turístico) activo que conserva la tradición de los Florida Crackers, los históricos vaqueros de la región. Ofrece alojamiento en glamping de lujo y amplios tipis con baño privado, paseos en aerobote (airboat) para avistar caimanes y águilas en los pantanos, y los tradicionales rodeos en vivo seguidos de bailes country en línea cada sábado por la noche.

: ubicado en Lake Wales, es el único dude ranch (rancho ganadero turístico) activo que conserva la tradición de los Florida Crackers, los históricos vaqueros de la región. Ofrece alojamiento en glamping de lujo y amplios tipis con baño privado, paseos en aerobote (airboat) para avistar caimanes y águilas en los pantanos, y los tradicionales rodeos en vivo seguidos de bailes country en línea cada sábado por la noche. Bok Tower Gardens: creado en 1929 por los mismos paisajistas del Central Park neoyorquino, este jardín botánico y reserva natural alberga la icónica Singing Tower, una torre neogótica con un carillón de 60 campanas que ofrece conciertos en vivo, además de un jardín didáctico pensado especialmente para niños.

Camp Margaritaville: un complejo de impronta tropical especializado en el turismo de motorhomes, que también dispone de cabañas equipadas para familias de hasta seis personas.

un complejo de impronta tropical especializado en el turismo de motorhomes, que también dispone de cabañas equipadas para familias de hasta seis personas. Lakeland y Bonnet Springs Park: un extenso parque público gratuito levantado sobre antiguos terrenos ferroviarios recuperados, donde funciona además el Florida Children’s Museum, un espacio concebido integralmente bajo criterios de inclusividad y accesibilidad sensorial para niños dentro del espectro autista.

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