Monday 2 de November de 2026
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#WEEKEND | Hoy 07:00

En Weekend de noviembre vamos por las truchas monstruosas de la Patagonia salvaje

La temporada arranca a lo grande en la inmensidad de la estepa santacruceña, donde capturamos arcoíris de tamaños extraordinarios. Además: cómo fue el 4x4 Off Road Fest, el mejor recorrido por el norte neuquino y el lanzamiento de la Renault Niagara.

Edición 650 de revista Weekend, noviembre de 2026.
Edición 650 de revista Weekend, noviembre de 2026.

Para arrancar noviembre con todo te presentamos una pesca en la que las truchas se volvieron gigantes. Entre el viento y la inmensidad de la estepa santacruceña, el mítico lago Strobel vuelve a confirmar su fama. En el predio de Jurassic Lake, las arcoíris alcanzan tamaños extraordinarios y ofrecen jornadas de pesca difíciles de olvidar. Una experiencia en uno de los destinos más codiciados del mundo para los amantes del fly fishing.

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En época de veda de otras especies, las tarariras se convierten en una de las mejores opciones. Kakel Huincul fue escenario de una actividad que, con el correr de los días, irá mejorando en cantidad y calidad. También anduvimos por el norte de la costa bonaerense, donde el viento, las carnadas más rendidoras y los equipos adecuados son algunas de las claves para disfrutar de una de las pescas más apasionantes del litoral marítimo, siempre con devolución obligatoria. 

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Turismo

En Uruguay, en el corazón de Guichón, el lujo de un resort termal y la rusticidad de un refugio “a la antigua” se viven en perfecta sintonía. Salinas del Almirón y Cautiva del Arazá proponen aventura, descanso, senderismo y buena gastronomía. 

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4x4 y Motor 

El encuentro que revoluciona el mundo off road tuvo su tercera edición en Cañuelas, donde el 4x4 Off Road Fest pasó de reunir 3.250 a convocar más de 12.000. La exposición, que nació para conectar a fabricantes, comerciantes y aficionados al universo todoterreno, se convirtió en el mayor evento argentino dedicado al equipamiento para overlanding y la vida al aire libre. Te mostramos todo lo que pasó allí.

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A tener en cuenta: el desgaste que el odómetro no registra. Las horas de funcionamiento, el ralentí prolongado, los remolques y las travesías en reductora plantean una pregunta: ¿alcanza con mirar el kilometraje para determinar cuándo corresponde realizar el mantenimiento de la camioneta? Nuestra experta te da la respuesta en revista Weekend de noviembre.

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Ya está a la venta la Renault Niagara ¡made in Córdoba! La marca del rombo dio a conocer el diseño definitivo de su pick-up compacta fabricada en la Argentina, que comparte plataforma, componentes y mecánica con el SUV Boreal. Con motor turbo y opciones de tracción 4x2 o 4x4, se lanza este mes.

Náutica

Cuidados dentro de la guardería. Porque guardar una lancha no es simplemente dejarla en la marina. Para tener en cuenta sobre combustible, baterías, achique, amarras, mareas y maniobras de izado exigen cuidados concretos. Una rutina ordenada reduce riesgos, evita daños y protege tanto la propia embarcación como las que comparten este espacio.

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Prefectura cambia las reglas del juego. Después de más de dos décadas, la autoridad naval reemplazó la Ordenanza 9/02 por la nueva Ordenanza 1/26. Digitalización, simplificación de trámites, cambios en la registración de motores, y nuevas responsabilidades para propietarios y profesionales son algunas de las principales modificaciones. 

Un repaso por las novedades del 66ª edición Salón de Génova. Una vez más, en la costa italiana se exhibieron las embarcaciones europeas de avanzada y nosotros estuvimos en la muestra.

Armas

Recientemente, Fabricaciones Militares relanzó la venta del fusil semiautomático liviano (FSL), la versión semiautomática del archiconocido FAL utilizado por las Fuerzas Armadas. Costos, funcionamiento y requisitos para adquirirlo.

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Cuándo es legal y cuándo puede cuestionarse la requisa vehicular. Los casos más comunes de allanamiento eventual de un domicilio o control de un vehículo cuando transitamos por la ruta. Qué facultades tiene la autoridad y cómo debemos reaccionar correctamente frente a estos procedimientos.

Bike

Aventura en el Cerro Castillo: por la Patagonia chilena entre cuestas de ripio, una avería y tres días de lluvia, el viaje me recuerda que la aventura también consiste en saber esperar.Todo estoy y mucho más en tu revista Weekend de noviembre que ya salió!

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