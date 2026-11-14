Saturday 14 de November de 2026
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El glaciar Perito Moreno ya perdió más de 3 kilómetros cuadrados por el cambio climático

Un nuevo informe científico reveló que la icónica masa de hielo perdió 3,2 kilómetros cuadrados desde 2018. El preocupante dato resuena en Turquía, donde 196 países debaten el futuro ambiental del planeta en la cumbre COP31.
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El glaciar Perito Moreno, la joya turística más emblemática de la Patagonia argentina, se encuentra atravesando un proceso de retroceso acelerado que mantiene en vilo a la comunidad científica internacional. Según los últimos relevamientos satelitales y estudios de campo, la colosal masa de hielo ubicada en la provincia de Santa Cruz perdió un total de 3,2 kilómetros cuadrados de superficie desde el año 2018. Este fenómeno marca una drástica ruptura con el histórico equilibrio que caracterizó al gigante patagónico durante décadas, cuando sus avances y rupturas mantenían estable su frente.

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Pero, lo que más alarma a los glaciólogos es la velocidad repentina que adquirió el deshielo en los meses recientes. De acuerdo con los registros técnicos difundidos esta semana, el 20% de toda esa pérdida acumulada ocurrió exclusivamente durante el último otoño austral. El aumento sostenido de las temperaturas globales y las alteraciones en los patrones de precipitaciones de nieve debilitan la estructura interna del glaciar. De este modo, los desprendimientos de enormes bloques hacia el lago Argentino se vuelven cada vez más frecuentes y masivos. 

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Glaciar Perito Moreno: debate global en la cumbre climática de Turquía

La difusión de estas cifras coincide exactamente con el desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP31. Desde el lunes pasado, delegaciones de 196 países se encuentran reunidas en la ciudad turca de Antalya para negociar recortes urgentes de emisiones contaminantes. La cumbre internacional transcurre bajo un clima de fuerte tensión diplomática y marcada por la notoria ausencia de Estados Unidos en las mesas de decisión.

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Para los especialistas presentes en el encuentro mundial, lo que sucede en el Parque Nacional Los Glaciares es una advertencia directa sobre el futuro del planeta. El retroceso acelerado de estas masas milenarias no solo amenaza un patrimonio natural de valor turístico incalculable para la Argentina. También pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce de toda la región sudamericana a mediano plazo. De este modo, el destino del glaciar más famoso del país exige compromisos globales inmediatos para frenar el calentamiento.

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