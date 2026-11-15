A buscar bogas entre los malecones, una pesca de piques sutiles y grandes desafíos

Con la llegada de los meses más cálidos, los malecones de Berisso vuelven a convertirse en uno de los escenarios más atractivos para los pescadores que buscan bogas. Entre estructuras sumergidas, piedras, palos y corrientes que generan diferentes refugios naturales, estos ambientes ofrecen condiciones ideales para que la especie encuentre alimento y se mantenga activa.

En ese contexto, junto a parte del equipo Bacotas Kayak Fishing realizamos la primera salida de la temporada para buscar bogas. Con información actualizada sobre cómo venía desarrollándose la pesca, aportada por Duilio Casagrande, el grupo decidió probar suerte y comprobar en primera persona las condiciones del pesquero, un escenario que exige atención permanente.

Una pesca técnica, donde cada pique cuenta

Los malecones son estructuras que generan ambientes particulares dentro del río. Las piedras, los palos y los desniveles del fondo producen corrientes laterales y remansos que funcionan como refugios y zonas de alimentación para las bogas. Sin embargo, no todas las condiciones de marea favorecen la actividad. Las suaves, tanto bajantes como crecientes, limitan la correntada, dificultando que los peces tomen la carnada con decisión. Allí, la pesca demanda paciencia y precisión. ya que la boga suele manifestarse con pequeños movimientos de la línea o vibraciones apenas perceptibles en la puntera de la caña. Hay que estar muy atentos: un segundo de distracción puede significar perder la oportunidad de clavar el pez. En ocasiones, la carnada desaparece sin que el pescador alcance a reaccionar.

La salida en kayak: cinco pescadores y una jornada entre malecones

El grupo estuvo integrado por Pablo, Luquitas, Uriel, Matías y el narrador de esta salida, Germán, todos integrantes del equipo Bacotas Kayak Fishing. La actividad comenzó alrededor de las 10 de la mañana, cuando llegamos al río y comenzamos a preparar los kayaks para ingresar al agua. Antes de iniciar la navegación, realizamos el rol correspondiente en el puesto de Prefectura y posteriormente nos adentramos al río hacia el sector elegido para pescar.

Una vez en los malecones, hubo que asegurar las embarcaciones utilizando las amarras de proa en los palos de la estructura. Este punto merece una consideración especial. Los malecones pueden convertirse en un ambiente muy peligroso cuando la marea corre con fuerza, por lo que resulta fundamental conocer el lugar y contar con la compañía de alguien experimentado en este tipo de navegación y pesca.

Una vez instalados, los primeros piques no tardaron en aparecer. La actividad fue creciendo y el grupo consiguió una linda cantidad de capturas, con una selección de ejemplares que permitió disfrutar de la pesca durante buena parte de la jornada. Las bogas más pequeñas fueron devueltas al agua, mientras que cada pescador logró quedarse con un promedio de entre cinco y ocho ejemplares, con pesos cercanos a los dos kg. El resultado confirmó que la temporada comienza a mostrar buenas perspectivas en este tradicional pesquero del Río de la Plata.

En cuanto a las carnadas, hubo dos alternativas que se destacaron especialmente: la masa flan y de frambuesa. Ambas ofrecieron los mejores resultados y fueron las elegidas por el equipo para tentar a las bogas. De hecho, las mismas están compartidas en el canal de YouTube, donde compartimos experiencias y recomendaciones vinculadas con la pesca deportiva.

Respecto de los equipos, la mayoría utilizó cañas de aproximadamente 2,10 m, entre 8 y 15 libras ( 1 lb = 453,5 g). En mi caso, acostumbrado ya a usar un equipo ultraliviano (UL), de entre 4 y 8 lb, que le aporta una cuota extra de sensibilidad y diversión. Con este tipo de equipo, los pequeños equipos se transmiten con mayor intensidad, convirtiendo cada llevada en una experiencia todavía más entretenida.

Cerca de las 16 horas, emprendimos la retirada. Y así, la primera experiencia de la temporada en los malecones durante esta temporada dejó un balance alentador. Las bogas aparecieron, las masas saborizadas funcionaron y los equipos livianos permitieron disfrutar de una modalidad que combina técnica, paciencia y mucha atención. Será una costumbre a partir de ahora entrar en Berisso, una alternativa interesante para quienes buscan a la especie en el Río de la Plata.

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