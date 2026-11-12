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Bariloche: trail running, autos clásicos y celebración de Navidad para cerrar el 2026

Durante noviembre y diciembre, la ciudad patagónica favorita de los argentinos tiene una agenda insuperable de eventos que disfrutarla, entre la llegada de las flores y la culminación del 2026 a todo trapo.
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Las playas lacustres de Bariloche son un gran aliado para combatir el calor este verano.
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Bariloche se prepara para cerrar el año con una agenda de eventos que combina deporte, cultura, historia y propuestas turísticas. Entre noviembre y diciembre, la ciudad será sede de competencias de trail running con proyección internacional, una de las pruebas de regularidad de autos clásicos más reconocidas de Sudamérica, encuentros vinculados al periodismo narrativo y la literatura, y actividades especiales por las fiestas de fin de año.

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Noviembre: deporte internacional y autos clásicos

Del 18 al 22 de noviembre llegará Patagonia Bariloche by UTMB, una de las citas destacadas del calendario deportivo. Como parte del circuito UTMB World Series, la competencia reunirá a corredores de montaña en distintas distancias y recorrerá escenarios naturales emblemáticos de la región. En su primera edición, realizada en 2025, convocó a más de 3.500 corredores de 40 países. Para 2026, las inscripciones ya se encuentran agotadas y la competencia ofrecerá seis distancias, desde los 12,7 hasta los 131 km, con alternativas para distintos niveles de experiencia. El evento vuelve a poner en valor las condiciones de Bariloche para el turismo deportivo y de aventura, una modalidad que vincula la actividad física con el contacto directo con la naturaleza.

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La agenda de noviembre continuará del 25 al 29 con las 1000 Millas Sport, la tradicional competencia de regularidad para automóviles deportivos clásicos considerada una de las más importantes de Sudamérica. En 2026 celebrará su 37.ª edición, con epicentro en Bariloche y el Hotel Llao Llao como sede principal. El recorrido previsto comprende aproximadamente 1.305 km por rutas de Río Negro y Neuquén, con pasos por lugares como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, el Camino de los Siete Lagos, Cerro Catedral y El Bolsón. Además, el 25 de noviembre se realizará una presentación pública de los vehículos en el Centro Cívico, que permitirá a residentes y visitantes apreciar automóviles de gran valor histórico y deportivo. La propuesta combina automovilismo, turismo y patrimonio, y suma un atractivo particular para quienes buscan conocer la Patagonia a través de sus caminos.

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Diciembre: trail running, literatura y espíritu navideño

Del 5 al 11 de diciembre, será sede de El Cruce, una de las competencias de trail running más reconocidas de la región. Con una trayectoria iniciada en 2002, la prueba celebrará su 24.ª edición y contará con una convocatoria de 8.000 corredores de 47 nacionalidades, según los antecedentes incorporados a la documentación municipal. El desafío principal comprende aproximadamente 100 km distribuidos en tres días de carrera, con campamentos de montaña y recorridos por escenarios naturales de la región, con salida desde el Cerro Catedral. Además, el evento incluirá La Etapa, con alternativas de 15 y 33 km. La convocatoria internacional convierte a la competencia en otro de los grandes atractivos del calendario deportivo y turístico de Bariloche.

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Entre el 6 y el 8 de diciembre, la Feria del Libro de Bariloche sumará una alternativa cultural con actividades vinculadas a la literatura, la lectura y el intercambio entre autores y lectores. El encuentro ampliará la agenda de la ciudad con una propuesta para residentes y visitantes.

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En paralelo, durante diciembre la ciudad volverá a prepararse para celebrar la Navidad con una programación especial que incluirá actividades familiares e intervenciones temáticas en distintos espacios de la ciudad. Los detalles de la propuesta se anunciarán próximamente.

Con esta agenda, Bariloche propone distintas formas de descubrir el destino durante la primavera y el comienzo del verano: desde los desafíos deportivos en la montaña y los recorridos por los paisajes patagónicos hasta los encuentros culturales y las celebraciones de fin de año. La combinación de eventos permite ampliar la oferta de experiencias y sumar nuevos motivos para visitar la ciudad en diferentes momentos del calendario.

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