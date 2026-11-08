Una carpa de 52 kilos en Hungría podría romper un récord mundial que lleva ocho años vigente

Un pez extraordinario, una pelea que necesitó de dos pescadores y una marca que podría pasar a la historia. Un inglés de 32 años consiguió capturar una carpa común de 52 kg en Hungría, una pieza de dimensiones excepcionales que podría convertirse en un nuevo récord mundial de la especie.

El ejemplar fue capturado el miércoles 28 de octubre en el lago privado Euro Aqua, uno de los escenarios más conocidos de Europa para la pesca de grandes carpas. Sin embargo, pese a que la báscula marcó un peso superior al récord vigente, todavía resta la homologación oficial para confirmar si se trata de una nueva marca mundial. La captura tuvo, además, un componente emotivo. El pescador había viajado hasta Hungría para disfrutar de una actividad que aprendió de su padre, ya fallecido, quien le transmitió la pasión por la pesca.

Una pelea que necesitó de dos pescadores

La jornada parecía una salida de pesca más. Después de realizar seis lanzamientos, el inglés recibió la señal de las alarmas de su equipo: un pez había tomado el anzuelo. Su mujer, que se encontraba junto a él, también advirtió que algo extraordinario estaba ocurriendo cuando comenzó la pelea. El tamaño y la fuerza del ejemplar hicieron que el pescador tuviera serias dificultades para acercarlo a la orilla. Finalmente, necesitó la ayuda de su hermano para conseguir sacar la carpa del agua. Entre los dos lograron controlar al enorme pez y, cuando llegó el momento de pesarlo, comprobaron que la báscula indicaba nada menos que 52 kilos.

La celebración no tardó en llegar. El pescador descorchó una botella de champán y posó junto a su captura para inmortalizar el momento. No obstante, detrás de la alegría también hubo lugar para la emoción. Según trascendió, lo primero que pensó al sacar el pez del agua fue en llamar a su padre para contarle lo sucedido. Una anécdota que le dio un significado especial a una captura que podría quedar en los libros de historia de la pesca deportiva.

Un récord mundial que espera confirmación

El peso de la carpa representa un dato extraordinario: supera por 800 g, el registro de 51,2 kg que se mantiene desde 2018 como referencia mundial para esta categoría. Sin embargo, hay una cuestión importante que todavía debe resolverse. La captura está pendiente de homologación por parte de la International Game Fish Association (IGFA), organismo internacional que establece y certifica los récords de pesca deportiva. La entidad mantiene reservas respecto del reconocimiento de ejemplares de dimensiones extraordinarias capturados en lagos privados, por lo que el peso registrado no alcanza por sí solo para confirmar una nueva marca mundial.

Mientras espera la resolución, el pescador ya se presenta en su biografía de Instagram como poseedor del récord mundial de pesca de carpas. Por ahora, la cifra de 52 kg alimenta la expectativa de los aficionados a esta modalidad. Si finalmente recibe la homologación correspondiente, la carpa capturada en Hungría habrá conseguido destronar una marca que permanecía vigente desde hacía ocho años.

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