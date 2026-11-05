Tandil irá una vez más por la marca del salame más largo del mundo en una nueva edición de Chacinar

Un año más en el que Tandil intentará consagrarse como el elaborador colectivo del salame más largo del mundo. Esta vez tendrá que superar los 487 m, la marca alcanzada en 2025. La cita para el turismo, con promociones especiales, será del 7 al 9 de noviembre, cuando se desarrolle la Fiesta del Salame y del Cerdo, Chacinar. La medición se realizará el domingo 8 de noviembre a las 20, durante la octava edición del encuentro que se desarrollará con entrada libre y gratuita.

En 2025, el salame elaborado por productores de Salame de Tandil con Denominación de Origen alcanzó los 487,22 metros. Se trata de una de las actividades más representativas de la celebración, que combina tradición gastronómica, identidad local y el trabajo de los productores. Organizada por el Clúster Porcino y el Municipio de Tandil en el marco de las acciones vinculadas al Acuerdo del Bicentenario, la fiesta fortalece el posicionamiento de la ciudad como referente de la producción porcina y sus productos derivados.

Para toda la familia

Quienes quieran convertir la visita en una escapada a 350 km de Capital Federal, podrán aprovechar las promociones de hoteles y cabañas para alojarse en Tandil y disfrutar de las propuestas del festival y de los atractivos de la ciudad durante el fin de semana. En esas tres jornadas habrá degustaciones para acercarse a las especialidades locales y conocer los productos que forman parte de la tradición de la ciudad; espacios de exhibición y venta de productos regionales, propuestas gastronómicas, y espectáculos artísticos y musicales. La programación se desarrollará sobre la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia, un espacio que volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

También habrá food trucks, un patio cervecero, espacios dedicados a la coctelería, y sectores de dulces y helados, además de actividades recreativas para disfrutar en familia. La combinación de sabores, música y entretenimiento permitirá conocer parte de la identidad gastronómica de Tandil y compartir una experiencia pensada para públicos de todas las edades.

Producción porcina: el trabajo detrás de cada elemento

Además de su propuesta gastronómica, Chacinar busca poner en valor el trabajo de los productores y de los distintos actores que integran la cadena de valor porcina. A través de espacios de exhibición y actividades vinculadas con la producción, la iniciativa propone acercar al público a las distintas etapas de esta actividad, desde la cría hasta la elaboración de productos derivados. También permitirá visibilizar el aporte de las empresas proveedoras de las granjas y de quienes trabajan para fortalecer el desarrollo del sector.

La sustentabilidad y la alimentación también formarán parte de los ejes temáticos del encuentro, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre una actividad relevante para la economía regional. De esta manera, la fiesta buscará generar un vínculo directo entre productores y consumidores, promover el reconocimiento de las especialidades locales y destacar el valor económico y cultural de la producción porcina en Tandil.

La Denominación de Origen del Salame de Tandil constituye uno de los pilares de la identidad tandilense, al reconocer las características y el vínculo territorial de un producto asociado con la historia, los saberes y el trabajo de sus productores.

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