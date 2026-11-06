Friday 6 de November de 2026
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TURISMO | Hoy 07:00

Brasil: a Curitiba la Navidad llega en noviembre

La programación comenzará el 24 de noviembre, con espectáculos hasta el 30 de diciembre y decoraciones que permanecerán hasta el 6 de enero de 2027. Entre las novedades habrá un espectáculo de agua, luces y música en el Parque Tingui y una nueva edición de Disney Celebra.
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Curitiba.
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Curitiba, la capital del estado brasileño de Paraná, prepara la décima edición de su celebración de Navidad con más de 150 propuestas distribuidas por distintos puntos de la ciudad. La agenda comenzará el 24 de noviembre. Los espectáculos se extenderán hasta el 30 de diciembre y la decoración seguirá instalada hasta el 6 de enero de 2027.

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Entre las novedades de este año, el Parque Tingui será escenario de un espectáculo de agua, luces y música. En el Parque Barigui se realizará por segunda vez Disney Celebra – Um Natal Inesquecível, junto con experiencias vinculadas a la propuesta. La programación también incluirá el Circuito de Navidad del Centro, proyecciones, conciertos, ballet, ferias especiales, árboles y decoraciones en espacios públicos. La agenda detallada y la información sobre entradas y actividades gratuitas estarán disponibles en los canales oficiales de Natal de Curitiba. Las fechas y novedades se contrastaron con publicaciones de la Municipalidad de Curitiba. La edición 2026 marca 10 años de este formato de celebración.

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Esta agenda navideña puede combinarse con otros recorridos por Curitiba. La ciudad cuenta con parques, museos, espacios culturales y la Linha Turismo, un micro que conecta varios atractivos. Las ferias de arte y artesanía, la gastronomía local y los paseos por el Centro Histórico (foto arriba) ofrecen motivos para extender la visita más allá de los espectáculos de temporada. Para quienes viajan desde la Argentina, puede funcionar como destino principal o integrarse a un itinerario por el sur de Brasil. 

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Cómo viajar a curitiba desde buenos aires

La forma más rápida y directa de viajar desde Buenos Aires a Curitiba es en avión, mientras que por tierra (en micro o auto) es una alternativa más económica pero mucho más extensa. El vuelo tiene una duración de dos horas y media estimativamente, en tramos directos tanto desde el Aeroparque Jorge Newbery como de Ezeiza. Se arriba al Aeropuerto Internacional Afonso Pena (CWB), ubicado a unos 18 km del centro de Curitiba (unos 25–30 minutos en auto, taxi o transporte público). Se puede volar por Aerolíneas Argentinas, Gol, Latam y JetSmart. 

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En micro se tarda más de un día, unas 32 horas de viaje en total, con Crucero del Norte o JBL Internacional/Turismo. Mientras que en auto hay que recorrer 1.800 km, lo que tomará unas 40 horas de conducción: RN 9 / RN 12 / RN 14, cruzar a Brasil y conectar con la BR-285 y BR-116. 

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