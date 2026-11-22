La recuperación de un ámbito natural siempre es una buena noticia para los amantes de la pesca deportiva. Y en el caso de la laguna Culú Culú, ubicada entre Lobos y Monte, en la provincia de Buenos Aires, las novedades son alentadoras. Después de varias temporadas marcadas por la sequía, la escasez de agua y la ausencia de peces, este espejo recuperó su nivel y volvió a mostrar signos de vida. En las últimas semanas se realizaron relevamientos en el lugar y los resultados fueron positivos: las tarariras volvieron a poblar abundantemente la laguna, con ejemplares de buen porte. Además, se registran grandes bagres y una presencia cada vez más importante de carpas, cuya reproducción y expansión comienzan a generar preocupación.

Precisamente, este último fenómeno despertó el interés de su propietario, Gastón Caset, quien manifestó su intención de convocar a pescadores especializados en la captura de carpas para contribuir al control de esta especie. Incluso, la propuesta apunta a recibir a los carperos que quieran disfrutar de una modalidad que tiene cada vez más adeptos.

Una laguna de 1.000 hectáreas que recuperó su esplendor

La historia de Culú Culú se remonta a varias generaciones. El espejo perteneció a los antepasados de la familia de Gastón Caset, quien actualmente tiene a su cargo el establecimiento y decidió abrir las tranqueras de este ámbito privado para recibir pescadores y visitantes.

Ubicada a la vera de la ruta 41, entre Lobos y Monte, la laguna se extiende sobre una superficie aproximada de 1.000 hectáreas. Alrededor del 75 % de sus costas está rodeado por campos que pertenecen a la misma familia, lo que le otorga características particulares y un entorno prácticamente natural. En cuanto a sus condiciones, presenta profundidades que oscilan entre 1,60 y 1,70 m, aunque algunos sectores, especialmente hacia el centro y el este, alcanzan los dos metros. Antiguamente, gran parte del espejo estaba cubierta de juncos y ortigas. Sin embargo, con el avance de la carpa, esa vegetación fue disminuyendo de manera natural y actualmente se concentra principalmente en las orillas. De esta manera, la laguna ofrece excelentes condiciones para la navegación y la pesca embarcada.

Tarariras, carpas y grandes bagres: las especies protagonistas

Si hay una especie que identifica a Culú Culú, esa es la tararira. Los últimos relevamientos permitieron comprobar que el predador volvió a ocupar un lugar destacado en el espejo, con una población abundante y ejemplares de buen tamaño. Por supuesto, también están presentes las carpas, cuya expansión es uno de los aspectos que más atención despierta en la actualidad. A ellas se suman los grandes bagres, completando una interesante variedad de especies para quienes buscan una jornada de pesca diferente. La pesca se realiza bajo la modalidad de devolución, aunque existe la posibilidad de retirar algún ejemplar destacado cuando la veda y la reglamentación vigente lo permitan.

Uno de los atractivos de Culú Culú es que permite disfrutar de distintas alternativas para acercarse al agua. El establecimiento dispone de seis botes sin motor, con capacidad para tres personas cada uno, además de kayaks para quienes prefieren una experiencia diferente. También cuenta con dos sectores de costa arbolados, ideales para pasar el día, descansar y disfrutar del paisaje. Quienes deseen ingresar con su propia embarcación pueden hacerlo, aunque existe una restricción: los motores no deben superar los 15 HP.

Se trata de un ámbito completamente agreste, donde la naturaleza conserva un protagonismo central. Por ese motivo, no está permitido pernoctar y el ingreso se realiza únicamente con reserva previa.

Cómo llegar

La laguna Culú Culú se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, con acceso por la ruta 41, entre las localidades de Lobos y Monte. Para coordinar una visita, consultar disponibilidad de embarcaciones o solicitar información sobre las condiciones de ingreso, los interesados deben comunicarse previamente con Gastón Caset (Tel.: 02227 15 55-4577). La reserva es obligatoria y permite organizar el ingreso a este establecimiento privado.

Un ámbito con historia y una oportunidad para los pescadores

Más allá de la recuperación de sus aguas y del regreso de las tarariras, Culú Culú tiene una historia particular vinculada con la pesca deportiva. Hace aproximadamente 50 años, el recordado Pocho Ianone bautizó a uno de sus señuelos con el nombre de esta laguna. Allí realizaba pruebas con sus artificiales, ya que era uno de los pocos privilegiados que tenía acceso al espejo en aquella época. Hoy, varias décadas después, el ámbito vuelve a despertar interés entre los pescadores y Culú Culú vuelve a estar en el radar del pescador bonaerense.

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