Ubicado en St. Joseph, Missouri -a unos 85 km o una hora en auto por la ruta I-29 norte de Kansas City-, el Patee House Museum funciona dentro de un edificio histórico de 1858 que fue mucho más que un hotel de lujo de 140 habitaciones. A lo largo de su agitada existencia fue cuartel general del mítico servicio postal Pony Express, centro de mando de la ley marcial durante la Guerra Civil estadounidense, escuela de señoritas e incluso una fábrica textil durante ocho décadas, hasta convertirse en uno de los museos de historia y transporte más singulares del Medio Oeste norteamericano.

La historia del inmueble está marcada por el ingenio y los vaivenes de su constructor, John Patee. Simpatizante confederado en una ciudad dividida, el hombre vio cómo el ejército de la Unión ocupaba su hotel durante la guerra y, tras destinar gran parte de su fortuna a la causa sureña, quedó en la ruina en 1865. Para salvarse, organizó una lotería nacional vendiendo boletos a dos dólares para rifar el hotel con todo su contenido. El día del sorteo, un bloque de 1.000 boletos sin vender regresó a sus manos y, contra todo pronóstico, el número ganador estaba en ese lote: Patee ganó su propio hotel y logró venderlo poco después para saldar sus deudas.

Un recorrido por sus tesoros, piso por piso

El museo está organizado de manera inmersiva a lo largo de sus tres niveles, permitiendo caminar literalmente dentro de la historia del siglo XIX y principios del XX:

En la planta baja, donde antiguamente funcionaba el comedor principal, hoy recibe a los visitantes el Buffalo Saloon. Cruzando el vestíbulo hacia el ala oeste se despliegan las calles de "Old St. Joe", una recreación a escala real de un pueblo de época con tiendas visitables como una barbería, un banco, un almacén de ramos generales y la oficina original desde donde operó el Pony Express durante sus 18 meses de vida entre 1860 y 1861. En el sector central impacta una locomotora original de 1860 con su vagón postal ferroviario -el eslabón que traía las cartas a través de Missouri antes de cruzar las llanuras a caballo hasta Sacramento-, acompañada por la correspondiente estación de tren, además de autos antiguos, camiones de bomberos y un carrusel histórico en funcionamiento.

En el segundo piso, sobre el balcón que rodea a la locomotora, se exhiben carruajes y diligencias antiguas junto a muestras dedicadas a la Guerra Civil y a los Buffalo Soldiers, los regimientos de caballería afroamericanos que resultaron fundamentales en la expansión hacia el Oeste. En este nivel se conserva, además, el antiguo salón de baile del hotel, donde durante la ley marcial se realizaban los juicios militares por traición.

Finalmente, en el tercer piso sobreviven cinco habitaciones originales del hotel -las únicas que no fueron demolidas cuando el edificio funcionó como fábrica-, completamente restauradas con mobiliario de época. están tan bien ambientadas que parece que en cualquier momento volverán a entrar sus huéspedes. Incluso están el baño de hombres (celeste) y el de mujeres (rosa) comunitarios, para dar testimonio de los servicios de fines de 1800.

La casa de Jesse James y el refugio de su familia

El Patee House guarda un vínculo directo y dramático con el forajido más famoso del Lejano Oeste. En diciembre de 1881 el edificio reabrió brevemente como el World’s Hotel. Apenas unos meses después, el 3 de abril de 1882, un hombre registrado en la guía local bajo el alias de Thomas Howard fue asesinado de un disparo por la espalda en una pequeña vivienda situada a pocas cuadras de allí, sobre la calle Lafayette. Su esposa y sus dos hijos pequeños fueron trasladados y alojados esa misma noche en el hotel mientras el sheriff investigaba el crimen, momento en que se confirmó que el muerto era en realidad Jesse James.

James fue el forajido más célebre y controvertido del Lejano Oeste estadounidense, una figura que dividió aguas entre su realidad como criminal implacable y el mito popular que lo retrató como una suerte de Robin Hood de ese tiempo. Nacido en Missouri en 1847, combatió de adolescente en las guerrillas confederadas durante la Guerra Civil y posteriormente lideró junto a su hermano Frank la célebre banda James-Younger, protagonizando audaces asaltos a bancos, diligencias y trenes a lo largo de todo el Medio Oeste.

Aunque sus golpes dejaron varias víctimas fatales, la prensa de la época ayudó a forjar una imagen romántica de rebelde que desafiaba a las grandes corporaciones ferroviarias y bancarias del Norte en la posguerra. Tras años de evadir a la ley bajo identidades falsas, su leyenda terminó abruptamente el 3 de abril de 1882 en St. Joseph, cuando Robert Ford -un joven miembro de su propia banda que buscaba cobrar la recompensa ofrecida por su cabeza- lo asesinó de un disparo por la espalda mientras acomodaba un cuadro en su casa.

Hoy esa la casa real donde ocurrió el asesinato -trasladada dos veces desde aquel episodio- descansa en el patio trasero del museo, conectada directamente a través de unas puertas de vidrio junto al carrusel. En su interior, los visitantes pueden observar las habitaciones restauradas y el célebre agujero de bala en la pared que selló el final de la leyenda.

Además hay una pequeña exhibición de los restos de su tumba, dedicada a la accidentada historia post mortem del forajido, quien llegó a ser inhumado en tres oportunidades distintas en Missouri. Tras su asesinato en 1882, su madre lo enterró inicialmente en el patio de la granja familiar en Kearney por temor a que profanaran la tumba; 20 años más tarde sus restos fueron trasladados al cementerio Mount Olivet para descansar junto a su esposa, y finalmente fueron exhumados por última vez en 1995 por un equipo de científicos forenses para realizar pruebas de ADN que confirmaron en un 99,7 % su identidad y pusieron fin a décadas de teorías conspirativas sobre su supuesta supervivencia. Como testimonio tangible de esas exhumaciones, las vitrinas de la casa exhiben piezas rescatadas de sus sepulturas originales, entre las que se destacan las manijas metálicas de su ataúd y diversos fragmentos hallados durante la investigación forense.

Un director de 92 años y el encanto de los alrededores

La mística del museo Partee se mantiene viva gracias a la pasión de su director, Gary Chilcott, quien a los 92 años continúa al frente de la institución como una verdadera enciclopedia viviente, recibiendo muchas veces personalmente a los viajeros para relatar las anécdotas de cada rincón y abriendo las puertas de habitaciones abarrotadas de objetos catalogados que van renovando el acervo de un museo que toma horas para recorrerlo en detalle. Es un periodista profesional retirado con mucho amor por el lugar, encargado de recibir los recuerdos que los vecinos le fueron legando. Un dato: en cada exhibición hay carteles que le preguntan al visitante qué ve de extraño o mal en esa parte del museo, desafiando su inteligencia y volviendo interactiva a la muestra.

Gary Chilcott, director del Patee House Museum.

El precio de la entrada es de U$S 10 para los adultos y U$S 6 para los estudiantes entre 6 y 17 años. El horario de apertura es de lunes a viernes de 9 a 16, y el acceso al interior de la casa de Jesse James varía: sábados y domingos mantiene el horario del museo, y de lunes a jueves abre de 12 a 16 y es atendido por la hija de Chilcott.

Quienes visitan el Patee House pueden aprovechar la cercanía con otras residencias históricas emblemáticas de St. Joseph -una ciudad que vivió su época dorada como puerta de entrada al Oeste-, en la denominada Millionaire's Row. Entre ellas la Wyeth-Tootle Mansion, una imponente casona de estilo neogótico de 1879, transformada en museo; el Shakespeare Chateau, una residencia victoriana célebre por sus vitrales y carpintería artesanal que hoy es un hotel; y la Robidoux Row, una hilera de casas de ladrillo construidas hacia 1850 por Joseph Robidoux, el fundador de la ciudad.

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