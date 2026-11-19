Con el objetivo de consolidar a Uruguay como un punto atractivo para los navegantes argentinos, se presentó su iferta de cara al verano 2027 en San Fernando, bajo el nombre de “Uruguay: un destino náutico que sorprende”. Uno de sus principales ejes fue mostrar la gran diversidad de la infraestructura portuaria del país vecino y las posibilidades que ofrece para organizar recorridos de distinta duración, tanto en el ámbito fluvial como marítimo. Se destacaron cuatro grandes regiones: el río Uruguay, en el norte; el litoral sur, con Colonia y Carmelo; el área metropolitana, con Montevideo y Punta Carretas; y la zona este, que comprende destinos como Piriápolis, Punta del Este y La Paloma. Durante la exposición se señaló que el 97 % de los clientes de los puertos deportivos uruguayos proviene de Buenos Aires, un dato que refleja la importancia del mercado argentino y la oportunidad de seguir fortaleciendo la conexión náutica entre ambas orillas.

En el litoral sur, Colonia se presentó como una escala que combina servicios portuarios con atractivos históricos, culturales y gastronómicos. Se mencionaron las obras en la escollera Santa Rita, el impulso a las regatas y las propuestas de enoturismo y turismo rural. En Carmelo, en tanto, se destacó la finalización del dragado en 2024 y la expectativa de contar con un sector de guardería techada para 2027.

Impulsado por el Ministerio de Turismo de Uruguay, la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la Dirección Nacional de Hidrografía, dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el anuncio también contó con el acompañamiento de representantes de Montevideo, Río Negro, Colonia y Carmelo, que dieron a conocer las propuestas y novedades de sus respectivas regiones. Entre los expositores estuvieron Soledad Viera, del Ministerio de Turismo; Andrés Rapetti, Alba Rijo y Carlos Pereyra. Además, la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, envió un saludo a los asistentes, ya que el ministro Pablo Menoni se encontraba en Londres por un viaje de trabajo.

La oferta también incluye a Nueva Palmira y Juan Lacaze, mientras que en Montevideo se resalltó su extensa rambla, la propuesta cultural y gastronómica y las posibilidades de navegación en el entorno del río Santa Lucía. En la zona este, Piriápolis cuenta con 171 amarras y capacidad para realizar reparaciones de embarcaciones de distintos tonelajes. Punta del Este, por su parte, dispone de 530 amarras deportivas, mientras que La Paloma ofrece una alternativa de perfil oceánico, vinculada con la pesca deportiva, las playas y el avistaje de ballenas.

Beneficios para los navegantes

Otro de los puntos centrales fue la seguridad de la navegación. La Dirección Nacional de Hidrografía retomó el desarrollo de cartografía y derroteros, para facilitar los cruces y recorridos por las costas uruguayas. En ese sentido, se destacó la disponibilidad de cartas náuticas electrónicas en formato PDF para su descarga gratuita desde el sitio oficial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También se explicó que existe un trabajo coordinado entre organismos públicos, Prefectura, Migraciones y el sector privado para mejorar los servicios y facilitar la recepción de embarcaciones deportivas en puertos que, en muchos casos, tienen actividad comercial.

Finalmente, se recordaron los beneficios fiscales vigentes para los visitantes, entre ellos la devolución de IVA en determinadas operaciones y el régimen de tax free en los puntos de salida del país. La presentación permitió mostrar una propuesta que va más allá de contar con lugares para amarrar: Uruguay busca que los navegantes descubran sus ciudades, paisajes, gastronomía y atractivos turísticos, integrando la navegación con experiencias en tierra. Una invitación a cruzar el Río de la Plata y explorar, puerto por puerto, las alternativas que ofrece el país vecino.

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