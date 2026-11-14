Saturday 14 de November de 2026
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PESCA | Hoy 10:00

Tarariras con señuelos en los bañados del río: un pesquero que sorprende en Santiago del Estero

Un cauce que crece y desbordes que comienzan a formar nuevos bañados, un escenario ideal para la pesca de las taruchas. Excelentes respuestas con señuelos, especialmente con ranitas de media agua. Una escapada que combinó pesca, naturaleza y la hospitalidad de los anfitriones santiagueños.
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Jorge Virgilio
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La modalidad elegida para las dos jornadas fue exclusivamente con señuelos, probando diferentes modelos y alternativas para encontrar cuáles artificiales despertaban mayor interés en las tarariras.
La modalidad elegida para las dos jornadas fue exclusivamente con señuelos, probando diferentes modelos y alternativas para encontrar cuáles artificiales despertaban mayor interés en las tarariras.

Santiago del Estero tiene mucho más para ofrecer que sus tradicionales atractivos turísticos. Entre extensas llanuras, montes, ríos y bañados, la provincia guarda pesqueros que sorprenden a quienes se animan a descubrirlos. Algunos son conocidos por los aficionados de la región, mientras que otros permanecen como destinos frecuentados principalmente por pescadores locales y visitantes de provincias cercanas.

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Uno de esos lugares es Paso de los Oscares, donde la pesca de tarariras encuentra condiciones muy favorables, especialmente cuando el río crece y comienza a desbordar sobre los terrenos aledaños. Allí regresó Sebastián Rodríguez, nuestro referente en la provincia de Córdoba, para compartir dos jornadas de pesca con artificiales, naturaleza y buenos momentos junto a amigos. La salida se realizó los días 9 y 10 de noviembre y volvió a confirmar el potencial de este rincón santiagueño. Para llegar a los sectores elegidos, el grupo recorrió más de 40 kilómetros por caminos de tierra, atravesando montes y senderos hasta alcanzar ambientes que sorprendieron por su belleza y sus posibilidades para la pesca deportiva.

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Los desbordes del río generan nuevos ambientes para las tarariras

Uno de los principales atractivos de Paso de los Oscares es su entorno natural. La flora y la fauna acompañan un paisaje particular, donde los bañados y canales formados por los desbordes del río generan ambientes propicios para distintas especies. En esta oportunidad, además, las condiciones hidrológicas mostraban una evolución interesante. El río continúa creciendo de manera sostenida y su cauce se encuentra al límite de su capacidad, mientras que en algunos sectores ya comenzaron a producirse desbordes que dan origen a nuevos bañados.

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Este escenario favorece la aparición de ambientes ideales para buscar tarariras, una especie que suele aprovechar los sectores de aguas más tranquilas, vegetación y canales conectados con el curso principal.

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La ranita de media agua fue la estrella

La modalidad elegida para las dos jornadas fue exclusivamente con señuelos, probando diferentes modelos y alternativas para encontrar cuáles artificiales despertaban mayor interés en las tarariras. La experiencia dejó algunas conclusiones interesantes para quienes planeen visitar el pesquero. Los señuelos de media agua fueron los que ofrecieron mejores respuestas, tanto en versiones duras como en modelos de goma. Sin embargo, hubo un artificial que se destacó por encima del resto: la ranita, que terminó siendo la gran protagonista de las jornadas.

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La elección de los señuelos y las recomendaciones previas resultaron importantes para conseguir buenos resultados en estos ambientes. En ese sentido, Sebastián agradeció especialmente a Silvano Gabriel Piva, de la firma SCM Lures Fishing, por facilitar los artificiales utilizados durante la salida y compartir consejos que fueron de gran utilidad para desarrollar la pesca. Cabe mencionar que todas las capturas fueron devueltas al agua, reforzando la importancia de practicar una pesca responsable y contribuir a la conservación de las especies.

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Paso de los Oscares: pesca, alojamiento y gastronomía santiagueña

Una escapada de pesca a Santiago del Estero no se mide solamente por la cantidad o el tamaño de las capturas. Muchas veces, la experiencia se completa con el paisaje, la gastronomía y, fundamentalmente, la calidad humana de quienes reciben a los visitantes. En Paso de los Oscares, Sebastián Rodríguez volvió a destacar la atención de Américo Galeano y su familia, quienes se han convertido en anfitriones habituales del grupo cada vez que visitan la zona.

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A orillas del río, Américo dispone de servicios para los pescadores y turistas, entre ellos proveeduría, alojamiento en habitaciones, camping y comidas típicas. De esta manera, el destino permite combinar las jornadas de pesca con una estadía en contacto directo con la naturaleza. En esta oportunidad, las buenas capturas se complementaron con encuentros alrededor de la mesa y momentos compartidos con los anfitriones. También participaron de la salida Marcelo Gulle, Alejandro y Carlos Barrientos, quienes acompañaron a Sebastián durante las dos jornadas. La hospitalidad de la gente del lugar fue, una vez más, uno de los puntos altos de la visita.

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Así la provincia volvió a dejar la puerta abierta para el regreso. Santiago del Estero ofrece numerosas alternativas para los amantes de las actividades al aire libre. Sus ríos, arroyos, bañados y extensas llanuras conforman escenarios interesantes para la pesca deportiva. Si bien Termas de Río Hondo suele ser uno de los primeros destinos que aparecen en el mapa piscatorio provincial, existen otras opciones que también convocan a pescadores locales y visitantes de Córdoba y otras provincias cercanas. Los ríos Dulce y Utis, junto con diferentes ambientes de la región, forman parte de una propuesta que merece mayor difusión entre los aficionados. Un destino para tener en cuenta en la agenda de pesca del norte argentino, donde una buena captura es apenas una parte de una escapada que ofrece mucho más.

Servicios:

  • Américo Galeano. Acampe a orillas del río Utis. Alojamiento, proveeduría, comidas típicas y alojamiento. Tel.: (03856) 483923 

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