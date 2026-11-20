En la provincia de Chiriquí, al oeste de Panamá, se alza un gigante dormido que seduce a viajeros y amantes del turismo aventura de todo el mundo: el volcán Barú. Con sus 3.474 metros de altura, es el techo del país y uno de los pocos lugares del planeta desde donde, si el clima acompaña y el cielo está despejado, la vista regala una postal imposible de olvidar: contemplar los océanos Atlántico y Pacífico en simultáneo desde un mismo punto.

Protegido dentro del Parque Nacional Volcán Barú -un corredor biológico de importancia internacional que resguarda más de 141 km2 y es hogar de más de 400 especies-, este coloso de siete cráteres ofrece mucho más que una cima. Es una inmersión directa en ecosistemas cambiantes que van desde la selva tropical húmeda, y los misteriosos bosques nubosos y enanos, hasta sabanas naturales, pastizales de altura y un paisaje lunar de roca volcánica en su tramo final.

Dos caminos hacia la cima: desafío extremo o travesía 4x4

Conquistar la cumbre es una experiencia a medida del espíritu aventurero de cada viajero, ya que existen dos rutas principales para llegar hasta lo más alto, con niveles de exigencia bien diferenciados. Para quienes buscan un reto físico intenso y salvaje, el sendero de Los Llanos -ubicado cerca de la localidad de volcán- es la opción ideal. Calificado como de dificultad alta, este recorrido permite apreciar cómo muta el paisaje piso por piso: arranca en una sabana poblada de agaves y cedros, se interna en bosques húmedos tapizados de musgos, orquídeas y hongos de múltiples colores, y desemboca en un terreno rocoso desprovisto de vegetación, literalmente por encima de las nubes.

La caminata por esta vía puede demandar hasta ocho horas y admite dos modalidades igual de fascinantes. Se puede emprender el ascenso por la mañana para disfrutar de la paleta de colores del paisaje durante el día y coronar la cima al atardecer, o bien animarse a partir a la medianoche para atravesar la selva a la luz de la luna y recibir el amanecer desde el punto más alto de Panamá. Para quienes deseen vivir ambos espectáculos naturales sin caminar de noche, el parque cuenta además con un área de acampe en altura.

La segunda alternativa parte desde Boquete y resulta más amigable, tanto para senderistas que prefieren una pendiente menos pronunciada como para aquellos que no cuentan con el tiempo o el estado físico para el trekking. Esta ruta permite acceder hasta la cumbre en vehículos 4x4 especialmente modificados con motores y neumáticos de alta tracción. Lejos de ser un simple traslado, el ascenso en todoterreno es una aventura en sí misma, con excursiones que parten desde los hoteles de la zona y suelen incluir un pícnic inolvidable con las mejores vistas del país.

Naturaleza, quetzales y café de altura

Más allá de la ascensión al cráter, el entorno del parque nacional invita a quedarse varios días explorando sus alrededores. Entre sus propuestas de ecoturismo se destaca el célebre Sendero Los Quetzales, un paraíso para los observadores de aves que llegan tras los pasos de esta mítica especie de plumaje iridiscente.

Al pie del volcán, los pintorescos pueblos de Boquete y Tierras Altas funcionan como base de operaciones perfecta. Famosos por su clima primaveral y su producción agrícola -de estas montañas sale gran parte de los alimentos que se consumen en el país-, son también la cuna del café Geisha, considerado uno de los cafés de especialidad más prestigiosos y premiados del mundo, cuya cata en las fincas locales es parada obligada tras bajar de la montaña.

Cómo llegar y organizar la travesía

El punto de partida recomendado para organizar la expedición es Boquete, localidad que concentra la mayor oferta hotelera, gastronómica y de operadores locales certificados. Para llegar desde la Ciudad de Panamá, la vía más rápida es tomar un vuelo directo -desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen o desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert- hasta David, la capital de Chiriquí, y desde allí recorrer unos 50 minutos por ruta hasta Boquete. Quienes prefieran viajar por tierra desde la capital panameña, en auto particular o transporte público, deben calcular entre siete y ocho horas de trayecto.

Si la elección es encarar el exigente sendero de Los Llanos por el sector de volcán, será necesario trasladarse hasta el puesto de control de Paso Ancho-Los Llanos, en el distrito de Tierras Altas, a unos 80 km del centro de Boquete, donde comienza oficialmente la aventura hacia la cima más codiciada de Panamá.

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