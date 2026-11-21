Un innovador proyecto ambiental en Arabia Saudita logró combinar la producción de energía limpia con la preservación de la fauna silvestre al introducir 38 gacelas de arena en un parque solar ubicado en medio del desierto.

La ambiciosa iniciativa se está desarrollando en la central fotovoltaica de AMAALA, un predio de 505 hectáreas en la costa del mar Rojo que busca recuperar esta especie que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está catalogada como en estado vulnerable de extinción.

El grupo fundador está compuesto por 33 hembras y 5 machos que fueron cuidadosamente seleccionados para consolidar un núcleo reproductor en un entorno protegido. Impulsado por la Reserva Real Príncipe Mohammed bin Salman dentro del Programa ReWildingVoltaics, el plan tiene como meta alcanzar cerca de 600 ejemplares para el año 2031, con el objetivo final de reintroducirlos en áreas naturales silvestres.

Un santuario tecnológico

El entorno de los paneles solares favorece la supervivencia animal al reducir la temperatura del suelo entre 5 °C y 10 °C gracias a la sombra, mientras que el cerco perimetral protege a las gacelas de sus voraces depredadores.

A su vez, los ejemplares cumplen una función operativa al pastorear la vegetación inferior, lo que ayuda a prevenir incendios y evita que las plantas obstruyan la captación de energía.

Con las primeras crías estimadas para diciembre, este programa sienta un precedente sobre el uso dual de los parques de energía renovable que existen a lo largo y ancho de nuestro planeta.

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