Friday 13 de November de 2026
Perfil.com
INFORMATIVO | Hoy 13:46

Convocan a apadrinar un nido de una especie en peligro crítico de extinción

Aves Argentinas lanzó la campaña “Apadriná un nido de Loro Pecho Vinoso”, una propuesta para que las personas acompañen de cerca la vida de un nido silvestre y contribuyan a la conservación de una especie que cuenta, en Argentina, con menos de 500 individuos.
Ver galería de imágenes

Aves Argentinas, en conjunto con las comunidades locales, está trabajando en revertir la frágil situación del Loro Pecho Vinoso en la Argentina
Aves Argentinas, en conjunto con las comunidades locales, está trabajando en revertir la frágil situación del Loro Pecho Vinoso en la Argentina

La ONG Aves Argentinas acaba de lanzar la campaña “Apadriná un nido de Loro Pecho Vinoso”, una propuesta para que las personas acompañen de cerca la vida de un nido silvestre y contribuyan a la conservación de una especie que cuenta, en Argentina, con menos de 500 individuos. La campaña busca financiar el monitoreo y la protección de nidos de una especie en peligro crítico en Argentina, con seguimiento por correo electrónico durante toda la temporada reproductiva.

2308_guacamayos rojos
Leé también
Así liberaron a 5 guacamayos rojos en el Parque Nacional Iberá

Cabe recordar que el Loro Pecho Vinoso es endémico del Bosque Atlántico y una especie bandera de ese ecosistema y, si bien hace un siglo, sus bandadas oscurecían el cielo de Misiones; actualmente la especie se encuentra En Peligro Crítico de Extinción en nuestro país donde su población se concentra en el centro-este de la provincia y enfrenta tres amenazas principales: la expansión agrícola, forestal y urbana, que fragmentó la selva; la tala de árboles de gran porte, que elimina las cavidades naturales donde la especie nidifica; y el robo de pichones para mascotas.

1311_campaña loro vinoso

3008_LOROS
Leé también
Rescatan decenas de loros en cautiverio en Rosario

“Tenemos mucho por hacer para revertir esta situación”, señalaron desde la mencionada organización. El trabajo se desarrolla desde la Estación Biológica de Tobuna, en San Pedro, al norte de Misiones, donde el equipo monitorea nidos, instala cajas nido en reemplazo de los huecos que ya no existen en los árboles, protege a los pichones del saqueo y trabaja con familias guardianas y con el Club de Naturaleza de la comunidad.

0114_loros
Leé también
¿A qué se debe la alta mortandad de loros barranqueros en El Cóndor?

 “Apadriná un nido de Loro Pecho Vinoso" : cómo participar

La campaña propone el apadrinamiento de un nido en tres pasos: la persona hace una donación por única vez para toda la temporada 2026-2027. Ese aporte sostiene el monitoreo de parejas reproductivas, el seguimiento de los nidos y la instalación de cajas nido. Durante la temporada, la madrina o el padrino reciben por correo electrónico lo que ocurre en su nido: si hay huevos, cuándo nacen los pichones, cómo crecen, cuándo reciben anillos y transmisores, y cuándo salen del nido, mientras que, al cierre de la temporada, se envía un resumen del ciclo del nido y el certificado de apadrinamiento.

2307_loro_español
Leé también
Nigel, el loro con acento británico que escapó de casa y volvió hablando español

1311_loro vinoso

“Cada pichón es muy valioso para incrementar el número poblacional de la especie”, explicó Sofía Zalazar, responsable del Proyecto Loro Pecho Vinoso de Aves Argentinas. La personas interesadas en apoyar esta iniciativa, deben ingresar a donaronline.org/aves-argentinas/ayudanos-a-salvar-al-loro-pecho-vinoso

¿Te apasiona la vida al aire libre, la aventura y la naturaleza?
Recibí las mejores notas de Weekend directamente en tu correo.
Suscribite gratis al newsletter.

 

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en

Noticias anteriores de "Informativo"

Más Leídas

1

La pesca vuelve a la Quebrada del Condorito: fechas confirmadas y cómo tramitar el permiso
La pesca vuelve a la Quebrada del Condorito: fechas confirmadas y cómo tramitar el permiso

2

Optimismo en la pesca rionegrina: crece la merluza y esperan una nueva evaluación científica
Optimismo en la pesca rionegrina: crece la merluza y esperan una nueva evaluación científica

3

En La Pampa un alojamiento céntrico ofrece comodidad y buena cocina regional
En La Pampa un alojamiento céntrico ofrece comodidad y buena cocina regional

4

El rover Perseverance logró un increíble récord extraterrestre en Marte
El rover Perseverance logró un increíble récord extraterrestre en Marte

5

Jamaica se consolida como el paraíso caribeño ideal para el viajero argentino
Jamaica se consolida como el paraíso caribeño ideal para el viajero argentino

6

El histórico muelle de pesca de Mar del Plata se recuperó tras los destrozos del temporal
El histórico muelle de pesca de Mar del Plata se recuperó tras los destrozos del temporal

7

Por el Súper Niño, vuelven a cerrar los principales circuitos de las Cataratas del Iguazú
Por el Súper Niño, vuelven a cerrar los principales circuitos de las Cataratas del Iguazú

8

Una nueva forma de hacer camping llega a Mar Azul
Una nueva forma de hacer camping llega a Mar Azul

9

El lenguado pisa fuerte en la albufera de Mar Chiquita
El lenguado pisa fuerte en la albufera de Mar Chiquita

10

Gigantes del Paraná: la pesca de patíes enormes en Pueblo Esther
Gigantes del Paraná: la pesca de patíes enormes en Pueblo Esther
Mirá todos los autores de Weekend
Más Leídas de Perfil

1

Martín Fierro de la Música: la lista completa de ganadores, incluyendo quién se llevó la estatuilla de Oro
Martín Fierro de la Música: la lista completa de ganadores, incluyendo quién se llevó la estatuilla de Oro

2

Una encuesta comparó los gobiernos de Milei y Alberto Fernández: la llamativa ventaja "por un pelo"
Una encuesta comparó los gobiernos de Milei y Alberto Fernández: la llamativa ventaja "por un pelo"

3

Rubinstein sobre los dichos de Milei: "Los 125 mil millones es una fantasía que no tiene ningún asidero"
Rubinstein sobre los dichos de Milei: "Los 125 mil millones es una fantasía que no tiene ningún asidero"

4

Santiago Caputo pidió recuperar las Malvinas porque Gran Bretaña está "siendo colonizada por el Islam" y Milei lo compartió
Santiago Caputo pidió recuperar las Malvinas porque Gran Bretaña está "siendo colonizada por el Islam" y Milei lo compartió

5

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de octubre
Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de octubre

6

Juicio por la muerte de Karla Roble: los mensajes de odio y las amenazas que recibió de Diego Zerda antes de quitarse la vida
Juicio por la muerte de Karla Roble: los mensajes de odio y las amenazas que recibió de Diego Zerda antes de quitarse la vida

7

D´Onofrio: “Si el modelo tarda mucho en llegarle a la gente, te vas a dar vuelta y están todos muertos”
D´Onofrio: “Si el modelo tarda mucho en llegarle a la gente, te vas a dar vuelta y están todos muertos”

8

Murió el exboxeador Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años: se descompensó en un bingo
Murió el exboxeador Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años: se descompensó en un bingo

9

Ley de Tierras: denuncian que una inmobiliaria intentó vender un campo “con lago propio” durante la ventana de tiempo que otorgó la Corte
Ley de Tierras: denuncian que una inmobiliaria intentó vender un campo “con lago propio” durante la ventana de tiempo que otorgó la Corte

10

Encuesta 2027: cómo está el ranking de los candidatos que los votantes "nunca" elegirían
Encuesta 2027: cómo está el ranking de los candidatos que los votantes "nunca" elegirían