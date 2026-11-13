Convocan a apadrinar un nido de una especie en peligro crítico de extinción

La ONG Aves Argentinas acaba de lanzar la campaña “Apadriná un nido de Loro Pecho Vinoso”, una propuesta para que las personas acompañen de cerca la vida de un nido silvestre y contribuyan a la conservación de una especie que cuenta, en Argentina, con menos de 500 individuos. La campaña busca financiar el monitoreo y la protección de nidos de una especie en peligro crítico en Argentina, con seguimiento por correo electrónico durante toda la temporada reproductiva.

Cabe recordar que el Loro Pecho Vinoso es endémico del Bosque Atlántico y una especie bandera de ese ecosistema y, si bien hace un siglo, sus bandadas oscurecían el cielo de Misiones; actualmente la especie se encuentra En Peligro Crítico de Extinción en nuestro país donde su población se concentra en el centro-este de la provincia y enfrenta tres amenazas principales: la expansión agrícola, forestal y urbana, que fragmentó la selva; la tala de árboles de gran porte, que elimina las cavidades naturales donde la especie nidifica; y el robo de pichones para mascotas.

“Tenemos mucho por hacer para revertir esta situación”, señalaron desde la mencionada organización. El trabajo se desarrolla desde la Estación Biológica de Tobuna, en San Pedro, al norte de Misiones, donde el equipo monitorea nidos, instala cajas nido en reemplazo de los huecos que ya no existen en los árboles, protege a los pichones del saqueo y trabaja con familias guardianas y con el Club de Naturaleza de la comunidad.

“Apadriná un nido de Loro Pecho Vinoso" : cómo participar

La campaña propone el apadrinamiento de un nido en tres pasos: la persona hace una donación por única vez para toda la temporada 2026-2027. Ese aporte sostiene el monitoreo de parejas reproductivas, el seguimiento de los nidos y la instalación de cajas nido. Durante la temporada, la madrina o el padrino reciben por correo electrónico lo que ocurre en su nido: si hay huevos, cuándo nacen los pichones, cómo crecen, cuándo reciben anillos y transmisores, y cuándo salen del nido, mientras que, al cierre de la temporada, se envía un resumen del ciclo del nido y el certificado de apadrinamiento.

“Cada pichón es muy valioso para incrementar el número poblacional de la especie”, explicó Sofía Zalazar, responsable del Proyecto Loro Pecho Vinoso de Aves Argentinas. La personas interesadas en apoyar esta iniciativa, deben ingresar a donaronline.org/aves-argentinas/ayudanos-a-salvar-al-loro-pecho-vinoso

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