Murió atropellado un yaguareté en una ruta señalizada cerca del Parque Nacional Mburucuyá

La provincia de Corrientes se encuentra atravesando unas jornadas de profundo dolor ambiental tras confirmarse el fallecimiento de Anguja, un joven yaguareté silvestre de apenas dos años y medio. El lamentable siniestro vial ocurrió en un tramo de la Ruta Provincial 6, a escasos kilómetros del ingreso al Parque Nacional Mburucuyá.

Según informaron los equipos técnicos en el lugar, la colisión se produjo en un sector perfectamente demarcado con límites máximos de velocidad establecidos. Además, el corredor cuenta con abundante cartelería preventiva que advierte de manera explícita sobre el cruce frecuente de fauna nativa protegida.

Este ejemplar poseía un valor biológico incalculable porque había nacido en plena libertad dentro de los Esteros del Iberá y su crecimiento representaba uno de los logros más emblemáticos del exitoso proyecto de reintroducción de la especie tras décadas de extinción local.

Al tratarse de un animal joven y saludable, los especialistas cifraban enormes esperanzas en su rol futuro para consolidar la población regional, por lo que la repentina pérdida física de este individuo supone un severo retroceso para los esfuerzos científicos de recuperación genética en todo el norte argentino. Cabe resaltar que por tratarse de un Monumento Natural Nacional y provincial, el yaguareté goza de la máxima protección legal en todo el territorio argentino.

Yaguareté atropellado: reclamo urgente por los límites de velocidad

Tras el impacto, el conductor de la camioneta involucrada en el episodio se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales locales para dar aviso, en tanto que la fiscalía de turno tomó intervención en el caso, ordenando la realización de la necropsia de rigor y abriendo una causa penal.

El objetivo de las pericias judiciales será determinar con exactitud la velocidad de circulación y las responsabilidades materiales en el trágico atropellamiento. Mientras tanto, guardaparques y biólogos realizaron el levantamiento del cuerpo bajo estrictos protocolos legales para preservar las pruebas técnicas de la investigación.

Por su parte, varios organismos dedicados a la conservación ambiental y autoridades de parques nacionales aprovecharon el luctuoso hecho para renovar un desesperado pedido de conciencia ciudadana. Los especialistas remarcaron la urgencia absoluta de respetar las velocidades máximas permitidas al transitar por carreteras que atraviesan reservas y corredores biológicos.

El desarrollo de la infraestructura vial suele fragmentar los territorios naturales, obligando a los grandes depredadores a cruzar el asfalto durante sus desplazamientos habituales. Solo la precaución extrema al volante permitirá evitar nuevas tragedias irreparables para nuestro patrimonio natural.

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