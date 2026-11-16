Monday 16 de November de 2026
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Súper Niño: ya son 10 las ciudades en etapa de evacuación en el Litoral

El avance de las aguas en los principales ríos de la región obligó a desplegar operativos de asistencia. Autoridades provinciales monitorean el caudal ante el pronóstico de nuevas lluvias.
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El impacto del fenómeno climático conocido como Super Niño mantiene en vilo a toda la región del Litoral argentino, donde el sostenido incremento del caudal de los ríos provocó que ya 10 ciudades superaran en las últimas horas sus niveles de evacuación. Por su parte, las intensas lluvias registradas en las cuencas altas aceleraron el escurrimiento del agua,generando anegamientos en zonas ribereñas y barrios ubicados en terrenos bajos.

Ante la rápida crecida, los comités de emergencia locales activaron los protocolos de asistencia para trasladar de manera preventiva a cientos de familias hacia centros comunitarios y clubes acondicionados para recibirlas, mientras que equipos de Defensa Civil. de la Prefectura y voluntarios trabajan contrarreloj en el refuerzo de defensas costeras y en la distribución de alimentos, agua potable y colchones para los damnificados.

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Los informes hidrométricos difundidos por los organismos oficiales advierten que los principales cursos de agua continúan en fase de ascenso o estacionarios en marcas críticas. De hecho, en muchas localidades portuarias, el avance del río obligó a interrumpir actividades comerciales, suspender el tránsito en caminos costeros y realizar cortes preventivos en el suministro eléctrico para evitar accidentes domésticos.

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Por su parte, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional señalaron que la persistencia de condiciones húmedas y el pronóstico de nuevas tormentas en el corto plazo dificultan el drenaje natural de los suelos saturados. Esta situación mantiene en alerta máxima a los municipios afectados, que temen que el pico de la crecida se extienda durante las próximas semanas antes de comenzar un descenso gradual.

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Mientras tanto, las autoridades provinciales pidieron a la población respetar las indicaciones oficiales, evitar circular por calles inundadas y comunicarse con las líneas de emergencia ante cualquier filtración en sus viviendas. Asimismo, diversas organizaciones sociales lanzaron campañas solidarias en todo el país para recolectar abrigo y artículos de limpieza destinados a las comunidades del Litoral.

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