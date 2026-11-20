Fin de semana largo: 160 destinos para disfrutar pescando

A un mes del verano, la variada se afirma en el mar y el pejerrey que sigue siendo opción en las lagunas, entra en el último tramo de la veda. Por la Cuenca del Plata, el dorado está a pleno y hay múltiples especies en el litoral. Guía actualizada de ámbitos para visitar en todo el país.

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