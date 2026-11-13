El pejerrey busca recuperar su lugar en 8 históricas lagunas de San Cayetano

Durante muchos años, las lagunas del partido de San Cayetano fueron sinónimo de buena pesca de pejerrey. Sus aguas, reconocidas por la abundancia de la especie y la posibilidad de obtener grandes ejemplares, conocidos popularmente como matungos, convocaban a pescadores de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la sequía cambió drásticamente ese escenario: numerosos espejos de agua desaparecieron por completo y el flecha de plata pasó a ser, en muchos casos, apenas un recuerdo.

Ahora, con la recuperación paulatina de los ámbitos naturales, comienza a abrirse una nueva oportunidad. En ese camino, el municipio de San Cayetano llevó adelante una nueva resiembra de alevinos de pejerrey en ocho lagunas del distrito, con ejemplares provenientes de la Estación Hidrobiológica de Chascomús. La iniciativa representa un nuevo paso en el objetivo de recuperar la población de esta especie y, a futuro, volver a posicionar a la zona como un destino de interés para los aficionados a la pesca deportiva.

Ocho lagunas recibieron alevinos de pejerrey

La acción fue gestionada a través del área de Turismo del municipio, que recibió los ejemplares provenientes de la Estación Hidrobiológica de Chascomús para distribuirlos entre propietarios y referentes de distintos espejos de agua. En esta oportunidad, los ámbitos beneficiados fueron Club Danés, Difiore, La Salada del Balneario San Cayetano, La Vizcacha, La Salada del establecimiento El Escondido, Epull, La Genovesa y El Albardón. De esta manera, se amplía el trabajo que había comenzado tiempo atrás con la primera etapa de repoblamiento, cuando se habían seleccionado cinco lagunas emblemáticas: El Albardón, Jorgensen, La Genovesa, La Vizcacha y Epull. En aquella ocasión, los propietarios recibieron bolsas con alrededor de 20 alevinos cada una, en una iniciativa que marcó el regreso de las siembras de pejerrey a las lagunas del partido después de cinco años.

La recuperación de las lagunas y su potencial turístico

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar a los propietarios en este proceso, especialmente después de las intensas lluvias registradas durante este año, que favorecieron la recuperación de numerosos cuerpos de agua. Al respecto, desde la comuna señalaron: “Con la paulatina recuperación de las lagunas producto de las intensas lluvias producidas este año, es importante acompañar a sus propietarios y potenciar la repoblación del pejerrey”. Además, remarcaron el valor turístico de este recurso natural, que históricamente permitió atraer visitantes de diferentes localidades.

“Se trata de un recurso muy valioso que actúa como un fuerte motor turístico: atrae a visitantes de toda la región y de distintos puntos que llegan a la ciudad para disfrutar de la pesca deportiva, dinamizando de manera directa el comercio local”, expresaron en un comunicado oficial.

Un camino que recién comienza

La recuperación de las lagunas de San Cayetano representa una noticia alentadora. Sin dudas, la continuidad de estas acciones permite alimentar las expectativas de recuperar una región que supo ocupar un lugar destacado entre los pesqueros más importantes y que ya tiene escenarios con pejerreyes que comienzan a mostrar desoves naturales. La vuelta de la actividad será paulatina, y quizás, en el otoño 2027 empecemos a ver aperturas de tranqueras y la vuelta de cañófilos que tendrán la posibilidad de devolverles protagonismo a históricas lagunas.

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