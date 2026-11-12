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PESCA | Hoy 10:26

“Solo estaba disfrutando”: salió a pescar sin expectativas y ganó un millón de dólares

La jornada parecía una salida de pesca más, pero terminó cambiándole la vida. Matthew Maurice, un australiano de 26 años, capturó un ejemplar que tenía una etiqueta especial: escondía el premio mayor de una competencia de pesca.
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Jorge Virgilio
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La iniciativa Million Dollar Fish, impulsada por Turismo y Eventos del Territorio del Norte, propone una particular modalidad para incentivar la pesca deportiva y atraer visitantes a la región.
La iniciativa Million Dollar Fish, impulsada por Turismo y Eventos del Territorio del Norte, propone una particular modalidad para incentivar la pesca deportiva y atraer visitantes a la región.

Lo que comenzó como una tranquila jornada de pesca entre hermanos terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Matthew Maurice, un joven de 26 años de Darwin, Australia, consiguió capturar un barramundi de 80 cm que llevaba una etiqueta roja correspondiente al premio mayor de una competencia de pesca: un millón de dólares australianos.

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La historia tiene un condimento especial: el pescador no había salido en busca de un premio ni imaginaba que aquella jornada podía cambiar su futuro. Simplemente quería disfrutar de unas horas en el agua junto a su hermano menor, que estaba de visita desde el extranjero. Después de finalizar su entrenamiento de fútbol, Maurice decidió aprovechar la tarde para embarcarse y compartir una salida de pesca. Según contó en el programa australiano Sunrise, el objetivo era pasar tiempo juntos, independientemente de los resultados. “Solo queríamos pescar y hablar, eso era lo único. Pescáramos o no, no importaba. Solo queríamos estar juntos”, recordó en una nota que publica el portal As de España.

Sin embargo, una de las capturas terminó sorprendiendo a ambos. Cuando logró sacar del agua el barramundi, el joven advirtió que tenía una llamativa etiqueta roja adherida al cuerpo. Aquella identificación indicaba que había conseguido uno de los ejemplares premiados de la competencia Million Dollar Fish, organizada en el Territorio del Norte australiano.

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¿Cómo funciona la competencia que entrega un millón de dólares?

La iniciativa Million Dollar Fish, impulsada por Turismo y Eventos del Territorio del Norte, propone una particular modalidad para incentivar la pesca deportiva y atraer visitantes a la región. El sistema consiste en liberar barramundis identificados con etiquetas especiales en diferentes ambientes acuáticos. Los pescadores que consiguen capturarlos pueden acceder a importantes recompensas económicas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el certamen.

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En la edición actual, que comenzó el 1 de octubre, se liberaron 100 ejemplares con etiquetas rojas, cada uno asociado a un premio de 10.000 dólares australianos. Sin embargo, entre ellos había un pez diferente: un barramundi cuya etiqueta escondía el premio extraordinario de un millón de dólares. 

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Maurice sabía que había capturado un ejemplar premiado, aunque todavía desconocía que se trataba del pez más valioso de la competencia. La verdadera dimensión de su captura llegó después de entregar el pescado y completar el procedimiento correspondiente. Entonces recibió una comunicación que difícilmente olvidará. La ministra principal del Territorio del Norte, Lia Finocchiaro, fue la encargada de darle la noticia. Según relató el joven, comenzó la conversación con una frase contundente: “Estoy a punto de darte la mejor noticia de tu vida”. La sorpresa fue total. Inmediatamente después, Maurice llamó a su madre y a su hermano para compartir lo que acababa de suceder. “Siento que estoy en un sueño”, reconoció durante una conferencia de prensa.

A pesar de la magnitud del premio, Maurice aseguró que su intención nunca había sido ganar dinero aquella noche. Su objetivo era mucho más sencillo: disfrutar de la pesca y compartir un momento con su hermano. “Solo estoy feliz de pescar peces. No puedo creer que haya pescado uno valorado en un millón de dólares”, expresó.

En cuanto a sus planes, el joven adelantó que pretende administrar el dinero con prudencia. Entre sus primeras decisiones aparece la posibilidad de comprar una casa, cancelar sus obligaciones económicas y, posteriormente, darse algunos gustos. Incluso bromeó con la idea de dejar la administración de sus ganancias en manos de otra persona para evitar tomar decisiones apresuradas.

El segundo ganador en 12 años de competencia

La captura de Maurice tiene, además, un valor histórico para el certamen. Se convirtió en la segunda persona que consigue el premio principal de un millón de dólares en los 12 años de historia de Million Dollar Fish. El anterior ganador fue Keegan Payne, un vecino de Katherine que logró capturar el barramundi millonario hace tres años.

Mientras tanto, la edición actual continuará hasta el 31 de marzo de 2027, por lo que todavía quedan oportunidades para los participantes. Según los datos de la competencia, 96 de los ejemplares identificados con etiquetas premiadas de 10.000 dólares continúan sin ser capturados.

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