Una Ford Ranger recorre 10.000 km por autopista, a velocidad relativamente constante. Otra, idéntica distancia durante varias travesías por la Puna, atravesando caminos de montaña, arena y piedra, con sectores donde apenas consigue avanzar a 10 km/h. Además, permanece detenida con el motor encendido para mantener la calefacción o asistir en maniobras de recuperación. Ambas registran el mismo kilometraje, pero sus motores, transmisiones y sistemas auxiliares trabajaron en condiciones muy distintas. ¿Deberían recibir idéntico mantenimiento? La respuesta exige diferenciar tres variables: distancia recorrida, horas de funcionamiento y carga mecánica.

El cuentakilómetros no revela toda la historia

Una camioneta que recorre 10.000 km a un promedio de 100 km/h acumula 100 horas de desplazamiento. Otra que completa esa distancia a 20 km/h necesita 500 horas. Es un cálculo ilustrativo, pero revela una diferencia sustancial: cinco veces más tiempo de funcionamiento, sin que eso implique necesariamente cinco veces más desgaste. Durante esas horas continúan trabajando los componentes móviles del motor, los sistemas de lubricación, distribución e inyección, alternador, bomba de agua y numerosos accesorios. Incluso cuando el vehículo permanece detenido, la mecánica sigue funcionando.

La industria reconoce estas diferencias. Ford Argentina identifica entre las condiciones de uso severo los recorridos cortos, las temperaturas extremas, los ambientes polvorientos, el ralentí prolongado y la conducción con cargas elevadas o remolques. En determinadas versiones, Ranger incorpora el sistema Intelligent Oil Life Monitor, que estima la vida útil del lubricante a partir de parámetros de utilización. Este no realiza un análisis químico del aceite: calcula su vida útil mediante una estrategia electrónica calibrada por el fabricante. Sus advertencias deben atenderse sin desconocer los límites temporales y las operaciones del programa de mantenimiento.

Chevrolet también contempla condiciones severas en la documentación argentina de la S10, entre ellas el ralentí prolongado, los recorridos cortos, la circulación frecuente por arena o polvo y el remolque habitual. Las operaciones y frecuencias aplicables dependen de la versión y su programa de servicio. Volkswagen, por su parte, advierte en documentación de Amarok sobre los efectos de las cargas remolcadas en el desgaste y la necesidad de adaptar determinados intervalos a las condiciones de utilización.

Una hora no siempre es igual

Un motor diésel funcionando a 800 RPM, sin carga significativa, no soporta las mismas presiones de combustión ni solicitaciones mecánicas que durante una trepada exigente. También cambia el número de ciclos acumulados. A 800 RPM, el cigüeñal completa 48.000 revoluciones por hora; a 2.500 RPM, alcanza 150.000. Pero tampoco las revoluciones constituyen una medida directa del desgaste. Intervienen la carga, la temperatura, las condiciones de lubricación, la contaminación del aceite y los ciclos térmicos. Por eso no existe una equivalencia universal entre una hora de travesía y determinada cantidad de kilómetros de ruta.

El ralentí prolongado merece especial atención. En motores diésel modernos equipados con filtro de partículas, el funcionamiento sostenido a baja carga puede dificultar que el sistema de escape alcance las temperaturas necesarias para determinadas estrategias de regeneración. Según la arquitectura del motor y su gestión electrónica, también puede producirse dilución del lubricante (con combustible). El manual argentino de Ranger 2026 advierte que los recorridos cortos, el ralentí frecuente y la circulación prolongada a baja velocidad pueden asociarse con incrementos del nivel de aceite, situación que requiere control conforme a las indicaciones del fabricante.

Otro concepto discutido es el supuesto mayor desgaste provocado por circular en reductora. En realidad, la relación baja de la transferencia multiplica el torque disponible hacia las ruedas, permitiendo superar obstáculos lentamente y reduciendo, en determinadas condiciones, la exigencia necesaria a la entrada de la transmisión. En vehículos automáticos con convertidor de par, seleccionar correctamente la reductora puede evitar situaciones de deslizamiento hidráulico prolongado y elevada generación de calor. Sin embargo, la multiplicación de torque también genera esfuerzos importantes en la transmisión, diferenciales y semiejes. Una rueda que gira libremente y recupera adherencia de manera brusca puede generar cargas transitorias elevadas. La reductora no es perjudicial por sí misma: está diseñada para trabajar en esas condiciones. Lo determinante es cómo se utiliza.

Una camioneta dedicada a expediciones o trabajo de campo puede acumular más horas de motor, exposición al polvo, variaciones de carga y esfuerzos sobre la transmisión que otra utilizada principalmente en autopista. Pero cada sistema responde a factores diferentes. Los rodamientos de rueda dependen de cargas, velocidades y condiciones de lubricación; los frenos, de la energía que deben disipar; y las suspensiones, de los impactos y morfología del terreno. Ninguno puede evaluarse exclusivamente mediante las horas del motor.

¿Sirve conocer las horas de motor?

Es un dato valioso, siempre que se interprete correctamente. Determinados vehículos permiten consultar las horas acumuladas de funcionamiento y, en algunos casos, las correspondientes al ralentí. Su disponibilidad depende del modelo, la generación y las herramientas de diagnóstico. Dividir los kilómetros recorridos por las horas totales permite calcular la velocidad media histórica, incluyendo los períodos en que el motor estuvo encendido sin desplazamiento. Una camioneta con 60.000 km y 1.200 horas registra un promedio de 50 km/h. Otra con idéntico kilometraje y 3.000 horas presenta apenas 20 km/h. La segunda acumuló 2,5 veces más horas de funcionamiento, pero eso no demuestra por sí sólo un deterioro superior. El dato permite orientar una evaluación técnica e investigar las condiciones habituales de trabajo. También conviene considerar que los registros electrónicos disponibles no necesariamente distinguen entre tiempo de ralentí, funcionamiento bajo carga o utilización de la reductora.

El aceite puede contar otra historia

El análisis del lubricante usado aporta información complementaria. Un laboratorio especializado puede determinar viscosidad, contaminación con combustible o refrigerante, indicadores de oxidación y concentraciones de elementos metálicos. Sin embargo, una muestra aislada tiene limitaciones. Su interpretación requiere conocer la formulación del aceite, el tiempo de servicio, las condiciones de utilización y, preferentemente, disponer de análisis sucesivos para identificar tendencias. La presencia de determinados metales tampoco permite atribuir automáticamente el desgaste a una pieza específica. El análisis –que ninguno de nosotros efectúa– constituye una herramienta de mantenimiento predictivo, no un diagnóstico concluyente del estado general del motor. Entonces, ¿cada cuánto corresponde realizar el service? La respuesta debe surgir del programa establecido para cada vehículo, considerando modelo, motorización, año y condiciones de utilización.

No sería técnicamente correcto recomendar que todas las Ranger, Hilux, Amarok, Frontier y S10 utilizadas en travesías o el campo cambien el aceite cada 5.000 km. Tampoco convertir las horas de funcionamiento en kilómetros ficticios mediante un coeficiente universal. Lo adecuado es identificar si la utilización corresponde a las condiciones severas definidas por el fabricante, aplicar el programa correspondiente y atender los indicadores de mantenimiento cuando estén disponibles.

Para camionetas destinadas regularmente a trabajos exigentes, registrar horas de motor, recorridos, cargas remolcadas e intervenciones mecánicas permite construir un historial más representativo. El kilometraje sigue siendo una referencia fundamental, pero no describe por completo la vida mecánica de una pick-up. Dos unidades con 50.000 km pueden presentar condiciones muy diferentes, sin que la utilizada fuera del asfalto esté necesariamente más deteriorada. A modo de cierre digamos que el odómetro informa cuánto avanzó una camioneta; y el horómetro, cuánto tiempo funcionó su motor. Para comprender cuánto esfuerzo soportó, hay que conocer las condiciones reales de trabajo. Y al final de cada travesía llevarla a nuestro mecánico de confianza para que le efectúe un diagnóstico y mantenimiento general.