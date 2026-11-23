La Cámara de Diputados de Mendoza, con votación unánime, dio sanción definitiva a la Ley de Huella Balística, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial que establece un marco normativo para el funcionamiento del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas y que dispone la creación de un Banco Provincial de Perfiles Balísticos.

La nueva reglamentación busca consolidar institucionalmente una herramienta tecnológica que se encuentra en funcionamiento desde febrero de 2026. Su implementación apunta a fortalecer las investigaciones criminales mediante el análisis científico de evidencias vinculadas con el uso de armas de fuego. "En febrero incorporamos tecnología para investigar delitos con armas de fuego. Hoy le damos respaldo legal para garantizar su continuidad", leexpresó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, al portal MDZ tras la aprobación de la norma.

De este modo, se buscará detectar coincidencias entre evidencias provenientes de distintos hechos delictivos y establecer posibles vinculaciones con armas de fuego sometidas a pericias. Los datos oficiales marcan que durante los 11 años de funcionamiento del sistema tradicional se registraron alrededor de 70 coincidencias positivas, mientras que con la nueva tecnología se alcanzaron más de 110 vinculaciones entre vainas servidas desde su puesta en funcionamiento. A esto se suman seis correspondencias entre proyectiles, una posibilidad que no existía con el procedimiento anterior.

El nuevo equipamiento también amplía considerablemente la capacidad de análisis. Mientras que anteriormente se obtenían entre nueve y 12 fotografías por cada vaina, el sistema actual permite generar entre 200 y 300 imágenes. En el caso de los proyectiles, produce alrededor de 70 imágenes para examinar las estrías que quedan impresas durante el disparo. Otro aspecto destacado es el avance en la resolución de los tiempos de trabajo. En ese sentido, los análisis que antes podían demorar hasta tres días, en la actualidad pueden resolverse en tres horas.

Nuevo organismo provincial

El órgano técnico-científico especializado en cotejar los proyectiles será el Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas, el cual está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, y con dependencia de la Jefatura de la Policía Científica de Mendoza, que se encuentra bajo la órbita de la Dirección General de Investigaciones. Su principal función será la recepción y el control técnico de las muestras que son remitidas por los distintos organismos competentes. A partir de ello, deberá identificarlas, procesarlas y digitalizarlas. También tendrá que incorporar la información a los sistemas específicos de identificación y comparación balística. También deberá realizar los cotejos entre los registros existentes y los nuevos elementos que hayan ingresado.

En paralelo, tendrá bajo su órbita la administración técnica y operativa del Banco Provincial de Perfiles Balísticos, el guarda del material recibido y la emisión de informes técnicos y pericias, cuanto estas sean requeridas por la Justicia. Cabe resaltar que, una vez concluida su intervención, deberá devolver el material al organismo correspondiente. Además, la toma y obtención inicial de las muestras no será competencia del laboratorio, sino que esto será tarea de los organismos que la Ley determine, dependiendo si se trata de un hecho de carácter administrativo o judicial dentro de cada uno de los procedimientos.

Asimismo la ley crea el Banco Provincial de Perfiles Balísticos, una base de datos destinada a reunir, sistematizar y conservar la información obtenida del análisis de armas de fuego, vainas servidas y proyectiles. Su funcionamiento permitirá incorporar nuevas evidencias y compararlas con los registros existentes para detectar posibles coincidencias que contribuyan al esclarecimiento de hechos delictivos.

El banco incluirá perfiles de armas secuestradas, incautadas, decomisadas, halladas o recuperadas, así como de las pertenecientes a la Policía de Mendoza y al Servicio Penitenciario Provincial. También contempla las armas afectadas a empresas de seguridad privada sujetas al control provincial, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación. En cuanto a los legítimos usuarios civiles, el texto establece que la incorporación de los perfiles de sus armas será voluntaria y no requerirá ningún tipo de trámite adicional.

Cabe resaltar que la incorporación de perfiles al Banco se realizará de manera progresiva, ya que estará atada a la "capacidad técnica, operativa, presupuestaria y logística disponible". En ese sentido, las prioridades serán establecidas por la autoridad de aplicación, que pondrá en consideración la utilidad técnico-criminal del material, como así también las necesidades de investigación y la capacidad de procesamiento del laboratorio. En paralelo, el texto de la norma establece un régimen de sanciones para aquellos sujetos alcanzados por la obligatoriedad de incorporación que hayan incumplido con los plazos, condiciones o procedimientos establecidos sin contar con una justa causa.

Fuente: MDZ.com

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