Un equipo internacional de investigadores descubrió una extraña fuente de calor enterrada bajo la superficie de la cara oculta de la Luna. El hallazgo tuvo lugar en una región volcánica que ya despertaba sospechas desde hace años por su inusual composición química y en la que los especialistas detectaron un área de unos 50 kilómetros de diámetro cuya temperatura subterránea resulta aproximadamente 10 °C más cálida que el terreno circundante, lo que representa un flujo térmico veinte veces superior al promedio de las tierras altas lunares.

Para explicar esta anomalía sin precedentes, los astrónomos y geólogos sostienen que bajo el suelo lunar se esconde una gigantesca formación de granito. Esta roca ígnea, muy abundante en la corteza terrestre pero extremadamente rara fuera de nuestro planeta, contiene altas concentraciones de elementos radiactivos naturales como el uranio y el torio.

A medida que esos minerales se desintegran lentamente a lo largo de millones de años, liberan energía constante hacia la superficie, funcionando como una suerte de radiador subterráneo que los instrumentos orbitales lograron captar desde el espacio.

El rastro de un volcán apagado hace millones de años

Según detallaron los especialistas, esta colosal masa rocosa sería el vestigio congelado del sistema de alimentación de un antiguo volcán lunar que entró en erupción por última vez hace más de 3.500 millones de años. Cuando la actividad eruptiva cesó, el magma rico en silicio que nunca llegó a salir al exterior se enfrió y cristalizó en las profundidades, dando origen al bloque de granito actual. Lo que más sorprende a la comunidad científica es que, en la Tierra, este material requiere de agua líquida y tectónica de placas activa para formarse, dos condiciones prácticamente ausentes en nuestro satélite.

El descubrimiento fue posible gracias a una innovadora técnica de observación mediante longitudes de onda de microondas, capaces de penetrar varios metros por debajo del polvo superficial y medir temperaturas internas con enorme precisión. Para construir el mapa térmico completo de la región, los expertos combinaron registros orbitales obtenidos a lo largo de distintas misiones de exploración lunar. Este cruce de datos les permitió confirmar que la energía provenía de las profundidades y descartar que se tratara de calor acumulado por la radiación solar directa.

Para los especialistas en ciencias planetarias, la existencia de un cuerpo de granito tan extenso obliga a replantear los modelos actuales sobre cómo evolucionó la corteza de la Luna en sus primeros 1.000 millones de años. Lejos de haber sido un cuerpo geológicamente simple y frío desde sus inicios, el satélite atravesó procesos volcánicos mucho más complejos y parecidos a los terrestres de lo que se creía. Este avance no solo aporta pistas fundamentales sobre la historia del sistema solar, sino que también resulta clave para planificar las futuras misiones tripuladas de exploración.

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