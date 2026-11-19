El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires celebró con entusiasmo el anuncio oficial del nacimiento de Yunga, una cría hembra de tapir americano (Tapirus terrestris ) que, si bien llegó al mundo el pasado 8 de noviembre, la información fue dada a conocer oficialmente este jueves 19.

La nueva integrante del zoo porteño es hija de Jacarandá, una ejemplar proveniente de la Reserva Experimental Horco Molle, en Tucumán, y se ha convertido en el segundo nacimiento de esta especie registrado dentro del predio porteño. Según confirmaron las autoridades del establecimiento, tanto la madre como la recién nacida evolucionan favorablemente y reciben seguimiento constante por parte de los equipos de Veterinaria, Nutrición y Cuidado Animal, mientras que, una vez que complete su etapa de crianza y desarrollo inicial, se espera que ambas puedan regresar Tucumán para fortalecer los proyectos de reintroducción en su hábitat natural.

El acontecimiento representa un paso muy valioso dentro del Programa de Conservación del Tapir, una iniciativa interinstitucional que trabaja para revertir la retracción histórica de este mamífero en el territorio nacional. Tal como explicaron los especialistas del área de bienestar animal, el hecho de que la cría haya resultado ser hembra multiplica su relevancia biológica debido a la escasez de ejemplares reproductivos en el país.

Yunga: el gran rol ecológico del tapir

A simple vista, Yunga llama la atención de los cuidadores por su particular pelaje oscuro salpicado de rayas y manchas blancas, un diseño natural muy distinto al tono grisáceo uniforme de los adultos. Según explicaron, este patrón funciona como un camuflaje perfecto para proteger a las crías entre las luces y sombras de la vegetación selvática durante sus primeros meses de vida. A partir de los 6 meses de edad, a medida que el animal gana tamaño y autonomía, esas marcas comienzan a desvanecerse gradualmente hasta desaparecer por completo.

Considerado el mamífero herbívoro terrestre más grande de Sudamérica, el tapir cumple una función insustituible para el equilibrio ambiental que le valió el apodo de "jardinero de la selva". Al alimentarse de hojas, brotes tiernos, cortezas y frutos silvestres, ingiere semillas que luego dispersa intactas a través de sus heces a grandes distancias de la planta madre. De este modo, facilita de manera directa la regeneración natural de bosques, selvas y humedales en las regiones del norte argentino donde aún sobrevive.

Pero, a pesar de su enorme valor ecológico, lamentablemente, la especie figura como vulnerable a nivel global y enfrenta un delicado estado de conservación en la Argentina, donde ya se extinguió en provincias como Corrientes y Tucumán. La pérdida y fragmentación de los bosques nativos por el avance agropecuario, sumadas a la caza furtiva y al atropellamiento en rutas, redujeron drásticamente sus poblaciones silvestres. Por eso, cada nacimiento logrado bajo protocolos científicos renueva la esperanza de devolverle vitalidad a los ecosistemas autóctonos.

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