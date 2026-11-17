Al cumplirse exactamente un mes de su histórico nacimiento que tuvo lugar el 16 de octubre de 2026 en las playas marplatenses ubicadas frente al Instituto Unzué, el pequeño elefante marino Saturnino volvió a sorprender a los marplatenses con una mudanza por el frente costero.

Tras permanecer durante sus primeras semanas de vida en la zona norte de La Perla, el cachorro decidió desplazarse más de mil metros hacia el norte. Su nuevo destino elegido es una playa del barrio Constitución, a la altura del Museo MAR, donde, ahora, descansa plácidamente al reparo de una tarima de guardavidas.

Este traslado forma parte de su evolución natural luego de haber completado el período de destete hace poco más de una semana. Su madre, bautizada como Perla, lo amamantó intensamente durante 24 días antes de regresar definitivamente a aguas profundas para alimentarse. Desde entonces, el ejemplar atraviesa una etapa clave de autonomía en la que sobrevive gracias a las importantes reservas de grasa acumuladas durante la lactancia.

#MardelPlata Solo y creciendo: Saturnino cumplió un mes este lunes y se mudó de playa. https://t.co/klusi1hsWu — Mi8 (@canal8mdp) November 16, 2026

Saturnino: cuidados y recomendaciones para los visitantes

Según explicaron los especialistas en mamíferos marinos, es completamente normal que la cría alterne largos momentos de reposo sobre la arena con incursiones cada vez más frecuentes en el mar. Durante estos días, Saturnino realiza sus primeras prácticas de navegación y buceo en la orilla mientras completa el recambio de su pelaje. Se estima que permanecerá vinculado a las distintas playas de la ciudad durante varias semanas más antes de emprender su migración definitiva hacia el océano abierto.

La aparición del animal en este nuevo sector de la costa volvió a despertar una enorme ternura entre los vecinos y turistas que pasean por la zona. Ante la gran cantidad de curiosos que se acercan a fotografiarlo, personal de Defensa Civil y guardaparques establecieron un perímetro preventivo alrededor de su lugar de descanso. El monitoreo permanente busca evitar cualquier tipo de interferencia humana que pueda estresar al cachorro en pleno proceso de maduración.

Por su parte, desde la Fundación Fauna Argentina y el municipio marplatense reiteraron las medidas indispensables para proteger la integridad del primer elefante marino nacido en la ciudad en más de tres décadas. Las autoridades pidieron respetar una distancia mínima de veinte metros, no tocarlo ni intentar alimentarlo y evitar arrojarle agua o arena. Asimismo, recuerdan la prohibición de bajar con mascotas sueltas a la playa para no alterar el descanso que el animal necesita antes de partir.

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