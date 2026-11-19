Un equipo de entomólogos argentinos integrado por Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Ricardo Urcola descubrió una nueva especie de escarabajo rinoceronte en el norte del país. El hallazgo fue publicado oficialmente en la revista científica internacional Zootaxa bajo el nombre de Bothynus indiosolari .

De esta manera, con esta denominación, los investigadores del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación Azara decidieron rendir homenaje al legado artístico y cultural de Carlos "Indio" Solari, referente histórico del rock nacional.

Los especialistas explicaron que explicaron que eligieron homenajear al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por "sus sobresalientes contribuciones artísticas, su legado cultural y su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos. Con esta nueva incorporación, ya son 15 las especies de este género registradas en el territorio argentino, lo que confirma la enorme riqueza biológica de la región.

Los ejemplares utilizados para describir al insecto provienen de distintas campañas realizadas en las provincias de Chaco y Misiones, tanto en áreas silvestres como en zonas cercanas a cultivos, en tanto que muchos especímenes fueron recolectados mediante trampas de luz y otros llegaron gracias al aporte de naturalistas y aficionados locales que subieron fotografías a plataformas colaborativas.

Bothynus indiosolari: cómo es y cómo lograron identificarlo

Bothynus indiosolari mide entre 15 y 20 milímetros de largo y presenta una coloración negra o marrón muy oscura, brillante y de aspecto compacto. Se distingue de otros parientes cercanos por su cuerpo notablemente robusto, la presencia de un pequeño cuerno en el pronoto en el caso de los machos y sus uñas delanteras divididas. Estas características morfológicas resultaron fundamentales para que los especialistas pudieran diferenciarlo de otras variedades sudamericanas con las que solía confundirse en las colecciones científicas.

Para confirmar que se trataba de una especie desconocida hasta el presente para la ciencia, los investigadores debieron realizar un minucioso trabajo de observación bajo lupa y comparación anatómica en el laboratorio. Y, si bien la tarea les presentó dificultades adicionales porque varios de los ejemplares examinados exhibían cierto desgaste físico propio de su actividad subterránea o nocturna, finalmente, el análisis detallado de sus estructuras reproductivas les permitió despejar cualquier duda taxonómica y validar formalmente su estatus como una nueva especie endémica.

Más allá de la curiosidad que despierta su nombre inspirado en el Indio Solari, los científicos reconocieron que todavía queda mucho por investigar sobre la biología, el ciclo de vida y el estado de conservación de este escarabajo, ya que, hasta el momento, no se conocen sus estadios larvarios ni sus hábitos alimenticios exactos en estado silvestre.

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