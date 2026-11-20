Las autoridades a cargo de la explotación del Tren del Valle anunciaron que interrumpieron sus servicios desde el pasado lunes 16 hasta el lunes 30 de noviembre inclusive, medida que afecta de manera directa a los miles de pasajeros que viajan a diario entre las ciudades de Cipolletti, Neuquén y Plottier. Mientras dure el cese de actividades, los vecinos del Alto Valle deberán utilizar medios de transporte alternativos.

Desde Trenes Argentinos informaron que este parate es indispensable para concretar el traspaso de la operación ferroviaria desde el Estado nacional hacia la provincia de Río Negro. Así, durante la pausa obligada, los equipos técnicos trabajarán en una transición integral que abarca los aspectos operativos, administrativos y tarifarios del sistema. La medida impacta a un corredor clave de 21 kilómetros que transporta cerca de 24.000 usuarios por mes, entre trabajadores y estudiantes.

Una vez completada esta etapa de adecuación, la administración y prestación del servicio pasará a manos de la empresa estatal rionegrina Tren Patagónico, según lo dispuesto por la Resolución 1853/2026 del Ministerio de Economía. Aunque el proceso formal de transferencia tiene un plazo total de 120 días que vence en febrero de 2027, las autoridades estiman que las formaciones volverán a circular a fines de este mes.

El plan para llegar a General Roca y las cinco estaciones que serán renovadas

En paralelo a este cambio de gestión, el Gobierno de Río Negro acelera un ambicioso plan de infraestructura para extender el recorrido ferroviario hasta la ciudad de General Roca. Para lograrlo, anunciaron una primera licitación por más de 1.780 millones de pesos destinada a modernizar las 5 estaciones existentes. Los trabajos incluirán rampas, refugios e iluminación en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J.J. Gómez y Roca.

Además, el proyecto de expansión también incluye la construcción de un nuevo apeadero en cercanías de la Facultad de Medicina de Cipolletti, con una apertura de ofertas prevista para el 24 de noviembre. Con una inversión provincial total que ronda los 8.000 millones de pesos, la iniciativa busca transformar la conectividad regional y descomprimir el tránsito vehicular en las rutas de la Patagonia Norte.

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