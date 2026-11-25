Como es habitual, Copacabana será el escenario de una de las celebraciones de Año Nuevo más espectaculares del mundo, con grandes estrellas de la música brasileña, un show de drones inspirado en el universo mágico de Harry Potter y 12 minutos de fuegos artificiales sobre el mar. La cuenta regresiva comenzó. Rio de Janeiro reveló los artistas que protagonizarán la celebración de Nochevieja en la icónica playa, una de las fiestas de Año Nuevo más reconocidas internacionalmente y una cita que cada año convoca a millones de personas para recibir el 2027 frente al mar.

La programación del escenario principal, conocido como Escenario de Rio y ubicado frente al Palacio de Copacabana, tendrá como protagonistas a grandes referentes de la música brasileña: Djavan, Simone Mendes, Xande de Pilares junto a Grupo Revelação, Pedro Sampaio y Unidos do Viradouro, la escuela de samba campeona del Carnaval 2026. También formará parte de la celebración DJ JP.

Con una propuesta musical que reúne diferentes géneros y generaciones, desde lo popular brasileño y el sertanejo hasta la samba y los ritmos urbanos, Rio apuesta una vez más por una celebración que combina identidad cultural, entretenimiento y una energía única.

También la magia de Harry Potter

Una de las grandes novedades de esta edición será el espectáculo de drones patrocinado por HBO Max, que tendrá como inspiración el universo de Harry Potter, en homenaje al lanzamiento de la nueva serie de la franquicia, previsto para el 25 de diciembre. El show promete transformar el cielo de Copacabana en un escenario mágico, con figuras y referencias al universo creado por J. K. Rowling, sumando una experiencia visual innovadora a la tradicional celebración carioca.

La llegada del 2027 tendrá también uno de los momentos más esperados: el tradicional espectáculo de fuegos artificiales sobre la costa de Copacabana. La presentación se extenderá durante 12 minutos y contará con 19 barcazas que desplegarán un espectáculo luminoso sobre el mar, con un alcance visual de hasta 3 km. Una postal emblemática que cada año convierte a Rio de Janeiro en uno de los grandes escenarios mundiales de la celebración de Año Nuevo.

Una invitación a descubrir la ciudad carioca

Con música en vivo, tecnología, tradición y propuestas para todos los públicos, Réveillon Rio 2027 vuelve a poner a la ciudad en el centro de la escena internacional y ofrece una oportunidad única para combinar las celebraciones de fin de año con unas vacaciones en uno de los destinos más atractivos de Brasil. Con playas emblemáticas, gastronomía, naturaleza, cultura y una agenda de experiencias durante todo el año hacen de Río de Janeiro un destino para disfrutar mucho más allá de la noche del 31 de diciembre.

Quienes estén planificando viajar a la ciudad pueden encontrar recomendaciones, información turística y consejos útiles para organizar su estadía en la plataforma oficial de Visit Rio.

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