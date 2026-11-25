Arabia Saudita se prepara para revolucionar la industria del turismo internacional con la futura puesta en marcha del tren más lujoso del mundo. El exclusivo servicio ferroviario, bautizado oficialmente como "Sueño del Desierto" comenzará a funcionar en octubre de 2027, en tanto que, aunque los diseños preliminares proyectaban una capacidad mayor, la formación debutará transportando a un máximo de 48 pasajeros por cada travesía.

El itinerario principal partirá desde la capital Riad y recorrerá unos 1.300 kilómetros hacia el norte hasta acercarse a Jordania. El ambicioso proyecto es el resultado de una alianza estratégica entre los ferrocarriles estatales saudíes y una prestigiosa firma hotelera italiana.

La experiencia a bordo ha sido concebida como un verdadero palacio móvil que combina la tradición artesanal europea con la cultura árabe. El convoy dispondrá de 24 suites privadas equipadas con maderas talladas a mano, textiles finos y luminarias de cristal de Murano, mientras que la paleta de colores elegida para el interiorismo evoca los tonos cálidos de las dunas, el verde salvia y el bronce. De este modo, cada compartimento garantiza el máximo confort y privacidad absoluta durante todo el trayecto a través de paisajes inhóspitos.

Reservas abiertas y travesías entre dunas y reservas naturales

Con el lanzamiento comercial de las reservas ya habilitado para el público global, el proyecto ingresó en su etapa definitiva de preparación. Durante las expediciones, que tendrán una duración de una o dos noches, los viajeros descubrirán enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad.

El recorrido incluye paradas programadas y excursiones exclusivas hacia maravillas poco exploradas, como la Reserva Natural Real Rey Salman bin Abdulaziz, mientras que en los coches salón, reconocidos chefs elaborarán menús que fusionan recetas locales con alta cocina mediterránea.

Por su parte, los amplios ventanales panorámicos les permitirán a los pasajeros contemplar la inmensidad del desierto y las cadenas montañosas. Las tarifas oficiales parten desde los U$S 22.997por pareja para el viaje de dos noches, bajo una modalidad todo incluido con mayordomo personal.

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