El emblemático buque oceanográfico ARA Austral -pieza fundamental para la investigación científica marina en Argentina-, acaba de completar una exhaustiva puesta en valor en la Base Naval Mar del Plata. La embarcación fue sometida a complejas tareas de reparación y mantenimiento técnico en dique seco para preservar todas sus capacidades operativas.

Estos trabajos resultan indispensables para garantizar la seguridad y el rendimiento de las futuras campañas oceanográficas en las aguas del Atlántico Sur. De este modo, el navío recuperó su plena funcionalidad para llevar adelante mediciones y estudios ambientales de alta complejidad.

Entre las principales intervenciones ejecutadas sobre la estructura se destacan las correspondientes al carenado reglamentario de la nave. Los equipos navales realizaron el sondaje de espesores del casco, su limpieza profunda mediante agua a alta presión y un esquema completo de pintura protectora. Asimismo, se efectuó una revisión minuciosa de componentes mecánicos críticos, como la hélice, la línea de eje, el timón y las válvulas de mar y se intervino el equipamiento científico específico que distingue a esta plataforma flotante.

Ara Austral: un laboratorio flotante de casi cien metros de eslora

Las tareas técnicas abarcaron el mantenimiento del pozo central de trabajo submarino, conocido como moonpool, y de los transductores de sondaje profundo. Además, se repararon los dos grandes cabrestantes de cubierta, dispositivos clave para desplegar y recuperar redes, sensores y robots en el lecho marino.

Con una imponente eslora total de 97,6 metros y un desplazamiento de 4.734 toneladas, el navío funciona como un verdadero laboratorio móvil, en tanto que su sistema de propulsión diésel-eléctrico le permite alcanzar una velocidad de crucero de doce nudos y medio con gran autonomía.

A bordo de esta moderna infraestructura científica pueden convivir y trabajar simultáneamente hasta 25 investigadores y 25 tripulantes náuticos. Gracias a estas mejoras estructurales, la comunidad científica cuenta nuevamente con una herramienta de vanguardia para explorar los secretos de la plataforma continental, ya que quedò preparada para realizar desde mapeos geológicos del fondo oceánico hasta estudios sobre biodiversidad marina y corrientes australes.