Durante mucho tiempo, para el viajero que emprendía ruta hacia los lagos del sur o recorría la mítica Ruta 40 en moto o en auto, Neuquén capital funcionaba apenas como un punto de paso obligatorio para cargar combustible y seguir. Sin embargo, en los últimos años -y con un impulso decisivo tras la pandemia-, la ciudad protagonizó una transformación urbana que la posicionó como un destino atractivo por derecho propio, especialmente de cara al verano.

Impulsada por el crecimiento demográfico y profesional ligado al desarrollo energético de Vaca Muerta, la capital neuquina hoy ronda entre los 750.000 y 1.000.000 de habitantes reales, lo que se traduce en una metrópoli vibrante, moderna, y con una oferta de servicios y gastronomía de primer nivel que atrae incluso al turismo vecino proveniente de Chile.

30 km frente al agua y el abrazo de dos ríos

El gran orgullo de esta renovación es su paseo costero. Después de dos décadas de planificación y un fuerte acelerón en los últimos cinco o seis años, la ciudad logró integrar casi por completo las márgenes de sus dos cursos de agua principales: el río Limay, al sur, y el río Neuquén, al norte.

El resultado es un corredor ribereño de aproximadamente 30 km con acceso libre al río, bicisendas y senderos peatonalizados que invitan a caminar, correr o andar en bicicleta. El punto culminante de este recorrido es el Paseo de la Confluencia, el sitio exacto donde ambos ríos unen sus caudales para dar nacimiento al río Negro, que desde allí avanza libre sin represas hasta desembocar en el mar.

Cuando sube la temperatura, toda esta franja se convierte en el epicentro social de los neuquinos y los visitantes. Las aguas azuladas y transparentes del Limay /ya mansas tras pasar las represas de El Chocón y Cerros Colorados aguas arriba/ dan vida a una sucesión de balnearios públicos que en verano se colman desde temprano con familias, grupos de amigos, deportistas y aficionados al mate.

Sabores junto al río y vida nocturna

A la par del desarrollo paisajístico, la costanera consolidó un polo gastronómico y cervecero que cobra especial protagonismo al caer la tarde. A lo largo del paseo se multiplican los patios, food trucks y restaurantes con vista al agua, ideales para cerrar una jornada de sol y río.

Un capítulo aparte dentro de este entorno natural lo ocupa la Península Hiroki, un área natural protegida ubicada justo en el vértice de la confluencia de ambos ríos. Este pulmón verde preserva el bosque ribereño autóctono y ofrece senderos de baja dificultad ideales para caminatas tranquilas, avistaje de aves y paseos guiados gratuitos organizados por el municipio que permiten llegar hasta el punto exacto donde se unen las aguas del Limay y el Neuquén. Para acceder sin necesidad de movilidad propia, la ciudad cuenta con minibuses turísticos gratuitos que parten desde el centro -sobre la avenida Olascoaga- y conectan con el sector, además de líneas de transporte público diseñadas para enlazar de punta a punta los distintos balnearios costeros hasta la península durante la temporada estivalAdemás, el Parque Central funciona como otro gran pulmón verde en el corazón urbano para quienes buscan pasear bajo la arboleda.

A tono con su perfil pujante, la ciudad sumó un nuevo ícono arquitectónico y cultural: el flamante Centro de Convenciones Domuyo, emplazado en la Isla 132 sobre el Paseo de la Costa. Con una infraestructura de vanguardia que combina salas modulares de gran capacidad, tecnología de última generación y vistas abiertas hacia el río Limay, este espacio consolidó a Neuquén como sede de grandes congresos internacionales, ferias, exposiciones y espectáculos artísticos de primer nivel durante todo el año, integrándose de manera orgánica al paisaje costero.

Para apreciar la dimensión de esta transformación desde las alturas, nada mejor que subir hasta el Mirador Balcón del Valle, en la zona de bardas del Parque Norte. Desde este punto elevado, la ciudad despliega una vista panorámica de 360 grados donde contrastan el perfil moderno de sus edificios con el verde intenso del valle irrigado, el trazado de los ríos Limay y Neuquén y las siluetas de las ciudades vecinas de Cipolletti y Plottier, regalando postales inolvidables especialmente al atardecer.

Cómo llegar y datos clave para el viajero

La conectividad vial de Neuquén capital también experimentó mejoras sustanciales. Para ingresar a la ciudad o continuar viaje hacia la cordillera, la autovía de circunvalación permite evitar el tránsito urbano de la antigua Ruta 22 -actualmente en proceso de reconversión en una avenida urbana de varios carriles- y agilizar los tiempos de traslado.

Quienes sigan rumbo al oeste hacia Zapala y los destinos cordilleranos cuentan con una variante clave para ahorrar hasta una hora de demora: al llegar al control policial previo al ingreso a Zapala, a la altura de la estación del ACA, se puede tomar el desvío por la autovía periférica que bordea la localidad y conecta directo con la salida hacia la zona franca, esquivando la seguidilla de semáforos céntricos. Y para quienes elijan explorar el norte neuquino hacia Chos Malal o Varvarco, conviene prever la carga de combustible en las estaciones del ACA para asegurar la mejor calidad de nafta antes de internarse en los caminos de montaña.

Alojamiento en la capital provincial

Para alojarse en esta capital, en pleno centro comercial y financiero se encuentra el Grand Brizo Comahue, un imponente y moderno hotel sobre el elegante boulevar que brinda la Avenida Argentina. Calificado como de 4 estrellas, tiene un personal muy atento y las habitaciones sorprenden, con el elemento en común de la amplitud y los tonos marrones claros. Tiene un pequeño bar en la planta baja que hace las veces de restaurante y cafetería (el Café Resto Viento Sur, que también tiene acceso desde la calle) y en el primer piso, con vista panorámica del lobby, el desayunador y Restaurante Mil Novecientos Cuatro. Con opciones para celíacos, frutas, pattiserie variada, dulces y hasta chipacitos, resulta muy tentador. También alimentos salados para complementar, entre fiambres, quesos y huevos, acpmpañados por panes variados. Todo muy bueno y el personal, conocedor del viajero, asiste a la perfección.

Sin dudas, lo más lindo son el lobby y las áreas comunes (oto arriba), con estructuras de hierro y vidrio que le aportan un toque de modernidad muy refrescante. Ya sea como destino de fin de semana largo en verano o como una parada estratégica de dos o tres noches para bajar un cambio antes de encarar los paisajes andinos, Neuquén capital demuestra que tiene con qué tentar al viajero que busca naturaleza, río y buena mesa en la puerta de entrada a la Patagonia.

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