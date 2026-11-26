La provincia de Río Negro acaba de concretar un hito histórico para la biodiversidad patagónica al crear el Área Natural Protegida "Corredor de los Cinco Grandes", una reserva marina que abarca una extensa superficie de 2.730 kilómetros cuadrados y resguarda más de 130 kilómetros de costa en el Golfo San Matías.

Su nombre le rinde homenaje a las cinco especies emblemáticas que habitan estas aguas: ballenas francas australes, orcas, tiburones, delfines y lobos marinos. De esta manera, el territorio rionegrino eleva del 8 al 23% su superficie marítima bajo resguardo legal tras dos décadas sin nuevas reservas.

En los últimos días, las autoridades provinciales avanzaron en la etapa operativa para diseñar un plan de manejo participativo e integrado que, entre sus principales puntos, contempla el despliegue de guardas ambientales estratégicos entre Punta Bermeja, Caleta de los Loros y el balneario El Cóndor. Asimismo, se incorporarán modernas herramientas de vigilancia satelital y monitoreo digital para ordenar las actividades pesqueras, turísticas y productivas en tiempo real.

Si bien el objetivo oficial es establecer verdaderas autopistas marítimas con límites de velocidad estrictos para prevenir colisiones con los grandes cetáceos, sin embargo, el nacimiento de este nuevo santuario convive con un intenso debate socioambiental respecto al futuro ecológico de toda la cuenca.

Corredor de los Cinco Grandes: el contraste con el avance de los proyectos petroleros

Por su parte, numerosos científicos y organizaciones ambientalistas advirtieron que el nuevo corredor quedó literalmente cercado por mega inversiones energéticas vinculadas con Vaca Muerta. Es que, según señalaron, tras la reforma legislativa aprobada en 2022, el golfo quedó habilitado para instalar oleoductos, puertos petroleros y buques de licuefacción de gas natural. Los biólogos alertaron que la fauna marina migra libremente por todo el ecosistema sin respetar las fronteras administrativas trazadas en los mapas.

Entre las principales preocupaciones técnicas se destacan la contaminación sonora submarina, el riesgo de derrames de crudo y la alteración térmica del agua. Según los especialistas, el enfriamiento industrial devolverá agua más cálida al mar, favoreciendo la aparición de peligrosas floraciones de marea roja.

Lo cierto es que mientras las autoridades defienden la reserva como una herramienta indispensable para mitigar daños y la comunidad científica exige controles rigurosos, la Patagonia acaba de inaugurar un refugio vital para su fauna en medio de un complejo equilibrio entre conservación y desarrollo.