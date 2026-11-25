En la mañana de hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, China concretó una jornada histórica para su programa espacial con el exitoso lanzamiento de la misión tripulada Shenzhou-24. La nave despegó a las 08:18 hora local desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, impulsada por un cohete portador Gran Marcha-2F.

Apenas tres horas y media después del despegue, la cápsula completó con precisión su maniobra automatizada y se acopló al complejo orbital Tiangong. Este vuelo representa la misión número 680 de la emblemática familia de cohetes chinos y consolida su presencia permanente en el espacio.

El acontecimiento marcó un antes y un después diplomático y científico al transportar por primera vez a un astronauta extranjero hacia la estación china. Se trata del especialista paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, quien viajó acompañado por el comandante Tang Hongbo y el ingeniero de vuelo Wu Yi.

Al abrirse las escotillas, los recién llegados protagonizaron un emotivo encuentro con la tripulación saliente de la Shenzhou-23 que habita el laboratorio desde mayo. Durante su estancia corta de aproximadamente una semana, Ali llevará a cabo una serie de experimentos clave con cianobacterias fotosintéticas antes de emprender su retorno hacia la Tierra, mientras que, por su parte, los dos tripulantes chinos permanecerán 6 meses en órbita para desarrollar más de noventa investigaciones científicas y pruebas tecnológicas.

Un nuevo despegue inminente, desde Xichang

Lejos de detener su frenético ritmo de actividad aeroespacial, el gigante asiático ya tiene todo listo para protagonizar una segunda operación orbital consecutiva. De acuerdo con los avisos aeronáuticos vigentes, en el día de mañana, jueves 26 de noviembre despegará un cohete Larga Marcha-2D desde el centro espacial de Xichang, en Sichuan.

La ventana de lanzamiento está programada para abrirse alrededor de las 17:35 hora de Pekín, lo que corresponde a las 06:35 de la mañana en Argentina. Con esta doble maniobra en apenas 24 horas, Pekín busca demostrar el altísimo nivel de madurez tecnológica alcanzado por su industria estatal de defensa.

Así, mientras la estación Tiangong se afianza como una plataforma abierta a la cooperación internacional, los lanzamientos satelitales continúan expandiendo su infraestructura de comunicaciones. Especialistas internacionales siguen de cerca esta seguidilla de vuelos que posicionan a China como uno de los actores dominantes de la exploración espacial moderna.

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