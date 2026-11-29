La localidad santafesina de Chañar Ladeado avanza hacia la sustentabilidad energética mediante una obra clave para sus servicios básicos. A principios de octubre pasado, la Comuna concretó la firma del contrato oficial para levantar su nuevo Parque de Energía Solar Fotovoltaica.

Según explicaron desde el gobierno provincial, este ambicioso proyecto demandará una inversión exacta de $158.740.915, monto que será totalmente financiado con recursos propios de la administración local, en tanto que los trabajos fueron adjudicados a la empresa especializada IFES, con un plazo estipulado de ejecución de 90 días corridos.

De acuerdo con el cronograma vigente, la instalación se encuentra actualmente en pleno desarrollo y su inauguración está prevista para principios de 2027. El complejo energético tendrá una potencia instalada de 125 kilovatios pico y funcionará conectado directamente a la red eléctrica, mientras que los paneles se montarán sobre un predio rural acondicionado para maximizar la captación solar durante todo el año. La electricidad limpia generada estará destinada exclusivamente a alimentar la planta de ósmosis inversa de la Cooperativa local.

Agua potable domiciliaria para cerca de 6.000 personas

En paralelo al montaje solar, el Gobierno provincial finalizará las obras de ampliación integral del sistema de potabilización local. La intervención incluye dos modernos módulos de ósmosis inversa, 7 nuevas perforaciones y 4 cisternas de almacenamiento de gran capacidad.

Gracias a este parque solar cerca de 6.000 vecinos recibirán agua potable directamente en sus hogares mediante la red domiciliaria habitual. Así, Chañar Ladeado dejará definitivamente atrás su histórica dependencia de los dispensadores comunitarios debido a la salinidad y arsénico del agua subterránea.

Por último, desde la comuna local destacaron que el ahorro energético generado por los paneles impactará positivamente en la economía de las familias. ya que, al abaratar el gasto eléctrico que requiere el complejo proceso de filtrado por membranas, el servicio se volverá mucho más eficiente.

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