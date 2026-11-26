Con buena conectividad para quienes prefieren viajar en avión o bien para aquellos que disfrutan de un buen viaje rutero, Balneário Camboriú (en Santa Catarina) siempre está visto como una escapada ideal para combinar playa, entretenimiento familiar y el espíritu festivo, con un atractivo especial para despedir el 2026: un recital de Shakira frente al mar. Desde mediados de este mes de noviembre, el gran protagonista de esta etapa del año es Viva o Natal BC (Viva la Navidad), una iniciativa pública con una programación íntegramente gratuita que transforma la costanera en un escenario iluminado, con calles adornadas, desfiles navideños sobre la Avenida Atlántica y una importante agenda de eventos.

La propuesta navideña se complementa con los dos perfiles costeros de la ciudad. Por un lado, la Praia Central, postal indiscutida del destino, ofrece una extensa franja de arena, una costanera renovada y el característico horizonte de rascacielos frente al mar, ideal para caminatas y tardes en familia. A esto se suman otros entornos naturales, con playas más agrestes y preservadas como Laranjeiras, Taquaras, Estaleiro y Estaleirinho, rodeadas de vegetación y miradores panorámicos.

Además, Shakira se presentará en la Praia Central durante la noche del 31 de diciembre. El evento, parte del ciclo Verão Atmosphere, contará con sectores pagos, un área gratuita con pantallas gigantes y un espectáculo de fuegos artificiales. La llegada de la artista consolida la estrategia de la Municipalidad, a través de su Secretaría de Turismo, de articular con el sector privado para posicionar a la ciudad como sede de grandes eventos internacionales. Además, la programación del Verão Atmosphere incluirá otro recital frente al mar el próximo 2 de enero, cuyo artista principal será anunciado próximamente.

Parques temáticos para toda la familia

Ene estas playas paradisíacas, los visitantes pueden vivir diferentes experiencias en los parques de atracciones del Grupo Oceanic. Entre ellos se destacan Oceanic Aquarium, que alberga cerca de 2.500 animales de 170 especies en más de 30 hábitats, con peces del río Amazonas, tiburones, pingüinos, nutrias, axolotes y medusas; Parque Aventura Jurássica, que reúne a más de 100 dinosaurios en medio de senderos rodeados de vegetación; y Space Adventure, que recrea la sala de control de Houston del alunizaje de 1969 y exhibe más de 300 piezas originales de la NASA. La oferta se completa con Aventura Pirata, una experiencia inmersiva en el universo de los piratas, y Classic Car Show, un museo dedicado a los clásicos del automovilismo.

Para quienes desean recorrer varios de estos atractivos, el Pasaporte de la Diversión (Passaporte da Diversão) permite combinar las visitas en una misma compra, con opciones que incluyen los cinco parques y una validez de 12 meses.

Las escapadas de fin de año, disfrutar de un fin de semana largo o bien planificar las vacaciones de verano, Balneário Camboriú ofrece propuestas para diferentes gustos y presupuestos. Vale destacar, además, que la ciudad invierte todo el año en mejorar sus atractivos para los turistas. Un dato que no todos conocen es que el transporte público es gratuito tanto para residentes como para visitantes. El destino también cuenta con una amplia oferta de hospedaje y gastronomía para quienes buscan disfrutar de sus vacaciones sin gastar de más. A esto se suma el contexto cambiario favorable: de acuerdo con datos del Banco Central de Brasil, en Las últimas semanas el real perdió cerca del 13 % de su valor frente al peso argentino, lo que favorece el poder de compra de los turistas de nuestro país que viajen a Brasil.

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