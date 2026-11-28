Un equipo internacional de científicos descubrió bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida las raíces geológicas de una antigua cadena montañosa con dimensiones comparables a las del actual Himalaya. Estas verdaderas "supermontañas", desconocidas hasta el momento, se habrían formado hace entre 650 y 450 millones de años, durante el colosal proceso tectónico que dio origen al supercontinente Gondwana. Según explicaron los investigadores estas cumbres surgieron cuando la masa terrestre antártica chocó violentamente contra las placas que hoy corresponden a India y África.

Debido a que más del 99,5 % de la superficie del continente blanco permanece sepultada bajo kilómetros de hielo, los especialistas no pudieron estudiar las rocas directamente en el terreno. En su lugar, recurrieron al análisis minucioso de sedimentos extraídos mediante perforaciones oceánicas realizadas a lo largo del margen continental, donde los glaciares arrastraron materiales desde el interior. Allí examinaron exactamente 1.712 diminutos granos minerales llamados cristales de circón, verdaderas cápsulas del tiempo capaces de conservar intacta la huella química de la presión y el momento exacto en que se originaron.

El motor oculto de la evolución animal

Más allá de reescribir el pasado geológico de la región austral, el hallazgo aporta una pieza fundamental para comprender cómo evolucionó la vida compleja en nuestro planeta. Aunque los picos originales desaparecieron hace millones de años a causa de la erosión continua, aquel desgaste lento y masivo desempeñó un papel decisivo para los océanos primitivos. Al desmoronarse gradualmente, las rocas liberaron gigantescas cantidades de nutrientes esenciales hacia el mar, como fósforo y hierro, que alimentaron a los microorganismos marinos.

Este proceso natural desencadenó una transformación química sin precedentes en el ambiente global al reducir de manera drástica los niveles de dióxido de carbono y elevar la concentración de oxígeno en la atmósfera terrestre. De este modo, las antiguas montañas antárticas ayudaron a crear un entorno mucho más favorable que permitió la aparición de los primeros organismos con esqueleto duro hace unos 539 millones de años. Este fenómeno marcó el inicio de la célebre explosión cámbrica, una etapa en la que la diversidad de especies animales se multiplicó de forma abrupta.

De cara al futuro, los geólogos destacaron que esta metodología basada en el estudio de cristales microscópicos abre una ventana extraordinaria para explorar territorios inaccesibles sin necesidad de perforar el hielo continental.

Al reconstruir el relieve profundo que se esconde debajo de la Antártida, los expertos también obtendrán información valiosa para entender cómo se desplazan los glaciares actuales hacia el océano. De esta manera, según señalaron, los vestigios de una cordillera desaparecida les permitirán revelar cómo la dinámica interna de la Tierra moldeó tanto el paisaje como el destino biológico del planeta.

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