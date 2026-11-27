El fenómeno climático de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico ecuatorial por lo que los principales organismos meteorológicos advierten que podría convertirse en el más intenso desde que existen registros en 1950. Según las últimas mediciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las anomalías térmicas en la superficie del mar ya treparon a +2,5 °C y las proyecciones indican que podrían alcanzar un pico cercano a los +3,3 °C durante el trimestre de diciembre, enero y febrero.

Según los expertos en clima, este calentamiento excepcional libera una enorme cantidad de energía hacia la atmósfera que altera la circulación de los vientos a escala global y modifica de manera directa los patrones del tiempo en Sudamérica durante los próximos meses.

En el territorio argentino, el impacto principal de este evento de categoría "muy fuerte" se sentirá a través de un marcado aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, lo que a su vez funcionará como un regulador inesperado para los termómetros.

De acuerdo con el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional , la mayor nubosidad y las tormentas recurrentes provocarán que las temperaturas medias se ubiquen por debajo de lo normal en toda la franja central del país. Provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y gran parte de Buenos Aires tendrán una menor frecuencia de temperaturas máximas extremas en comparación con veranos anteriores.

El Niño y el verano: mapa del calor y los contrastes regionales en el país

Sin embargo, el escenario térmico presentará fuertes contrastes según la geografía nacional y no implicará una ausencia total de días agobiantes durante la temporada estival. Mientras el centro y el Litoral experimentarán un ambiente más húmedo y templado por el efecto de las lluvias excesivas, el Noroeste Argentino (NOA) y el sur de la Patagonia registrarán temperaturas medias superiores a los valores habituales. En estas regiones, donde las precipitaciones serán más escasas o irregulares, se prevé que los termómetros superen con facilidad los 35 °C y alcancen picos aislados por encima de los 40 °C en el norte del país.

Por su parte, los especialistas en agroclimatología advierten quee la persistencia de este " Súper Niño " extenderá sus efectos atmosféricos al menos hasta el otoño de 2027, aunque el enfriamiento del océano comience de forma gradual después de enero . Ante este panorama, el organismo meteorológico oficial recomienda seguir de cerca las actualizaciones diarias y los alertas tempranos, ya que la combinación de alta humedad, suelos saturados y tormentas severas eleva el riesgo de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay. De confirmarse las proyecciones internacionales, la Argentina atravesará un verano atípico donde las lluvias abundantes serán las verdaderas protagonistas del clima.

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