El camino que comenzó en cada región durante los primeros meses del año desembocó en una gran cita nacional. Las Varillas, en la provincia de Córdoba, recibió del 20 al 23 de noviembre al Campeonato Nacional de Longcasting 2026, un encuentro que reunió a más de 60 participantes de distintos puntos del país. El certamen tuvo un condimento especial: por primera vez en la historia, el campeonato nacional de la disciplina se desarrolló fuera de la provincia de Buenos Aires. El escenario elegido fue el campo de la familia Truccone, donde se encontraron los mejores especialistas argentinos de esta modalidad.

La competencia contó con los ocho primeros clasificados de la categoría principal, los dos mejores de Segunda y las representantes de Damas, quienes llegaron con el objetivo de medirse en una de las citas más importantes del calendario deportivo.

Cabe recordar que el longcasting es una disciplina que combina técnica, fuerza y precisión para alcanzar las mayores distancias posibles con caña y reel. A diferencia de otras modalidades de pesca deportiva, las pruebas se realizan sobre un campo abierto, sin agua ni anzuelos, y los protagonistas deben conseguir que sus plomos vuelen lo más lejos posible.

Hamber volvió a marcar diferencias

La actividad comenzó el viernes por la noche con la tradicional reunión de capitanes en la Casa de la Cultura. Al día siguiente llegó el momento de la acción y los lanzadores comenzaron a desplegar todo su potencial. En la prueba de 175 g, el marplatense Juan Hamber, actual campeón mundial de la especialidad, volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del longcasting internacional. Con un impresionante lanzamiento de 263,39 m, se quedó con la primera victoria del campeonato. Detrás suyo se ubicó Joaquín Quiroga, otro de los grandes referentes de la Zona Centro, quien ya anticipaba que sería uno de los principales rivales del marplatense durante el fin de semana.

Y así fue. En la competencia de 150 g, Quiroga logró quedarse con el primer puesto, con 257,29 m, y le quitó a Hamber la posibilidad de dominar todas las pruebas. El representante de Mar del Plata debió conformarse con el segundo lugar, aunque todavía tenía margen para recuperarse. En los 125 g, Hamber volvió a imponerse, con 262,56 m, mientras que Quiroga no pudo repetir su actuación anterior. De esta manera, el marplatense quedó muy bien posicionado de cara a la definición del campeonato.

Una definición complicada por el clima

El cierre llegó el lunes feriado, en una jornada que presentó dificultades por las fuertes lluvias y el pronóstico de tormentas eléctricas. Por ese motivo, los capitanes y las autoridades de CAPYL resolvieron retrasar el comienzo de la competencia, que finalmente pudo desarrollarse bajo un formato de cuatro lances. En la prueba de 100 g, Hamber volvió a quedarse con el primer puesto y cerró de la mejor manera su participación. El segundo lugar fue para Franco Gallardo, una de las grandes revelaciones del torneo y representante de la Zona Centro, quien dejó en claro que es un nombre para seguir de cerca en las próximas temporadas.

Con estos resultados, Juan Hamber se consagró pentacampeón nacional de longcasting, ratificando su enorme vigencia en una disciplina en la que también supo alcanzar la cima del mundo. Ahora, el marplatense ya tiene otro gran objetivo en el horizonte: defender su título mundial en Sudáfrica, escenario del Campeonato Mundial de 2027.

Las damas también tuvieron sus protagonistas

La competencia femenina ofreció muy buenos registros y tuvo distintas ganadoras en las pruebas disputadas. En los 125 g, Jessica Bruno comenzó dominando con un lanzamiento de 161,84 m. Por su parte, la balcarceña Rocío Lemmo, actual campeona de Zona Centro, fue la gran protagonista en las categorías restantes. Se impuso en los 100 g, con 157,86 m, y volvió a quedarse con el primer puesto en los 75 g, donde alcanzó los 161,93 m.

La Zona Centro volvió a festejar

Más allá de las actuaciones individuales, el campeonato también dejó una nueva demostración del potencial de las distintas regiones del país. En ese sentido, la Zona Centro volvió a quedarse con el triunfo por equipos, ratificando su protagonismo dentro del longcasting argentino y consolidándose como una de las regiones más competitivas de la disciplina.

Las Varillas fue así el escenario de una edición especial, no solamente por tratarse del primer Nacional realizado fuera de Buenos Aires, sino también por el nivel de los participantes y la presencia de las figuras del lanzamiento.

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