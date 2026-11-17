El concurso de pesca del Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las citas más convocantes del calendario pesquero de la costa bonaerense. En su 14ª edición, reunió a 3.426 cañas, superando ampliamente los registros del año anterior y repartiendo importantes premios entre los pescadores.

Pero la gran historia de la jornada tuvo como protagonista a un nombre conocido en el ambiente de la pesca deportiva: Juan Hamber, actual campeón mundial de longcasting, quien protagonizó una definición apasionante en la competencia principal y terminó llevándose una camioneta 0 km. El triunfo tuvo, además, una curiosa coincidencia familiar. Su padre, Carlos Hamber, también había ganado una camioneta en este mismo concurso, durante la edición 2024. Dos generaciones de pescadores y dos premios mayores en una competencia que ya forma parte de la historia familiar y que contó con un interesante condimento: la vuelta de la corvina rubia, ausente en los primeros torneos de la temporada.

En la variada, también hubo otra captura para el recuerdo: un chucho de 25,200 kg, una pieza que le permitió a Santino Castro, de Reta, quedarse con el primer puesto y otra camioneta.

Récord de participantes y un concurso que crece año tras año

La convocatoria fue uno de los grandes motivos de satisfacción para la organización. De las 3.426 cañas registradas, 3.015 correspondieron a inscripciones anticipadas, una cifra que reflejó el interés que había despertado la competencia. El crecimiento resulta todavía más significativo si se tiene en cuenta que en 2025 habían participado 2.300 pescadores. De esta manera, la edición 2026 superó ampliamente aquel registro y consolidó al certamen entre los grandes encuentros de pesca deportiva de la región.

Karina Galván, integrante de la Subcomisión de Pesca, manifestó su satisfacción por la respuesta de los participantes y destacó que las condiciones climáticas también acompañaron durante buena parte de la jornada, luego de las lluvias del viernes y el viento del sábado. Sin embargo, detrás de semejante despliegue deportivo existe un objetivo que va mucho más allá de la competencia: recaudar fondos para sostener y mejorar las instalaciones del Instituto Secundario Almafuerte.

Galván explicó que, desde que comenzaron a organizar estos concursos, se pudieron concretar numerosas obras en el establecimiento. Entre ellas, la instalación de calefacción central, la renovación de la iluminación, mejoras en los baños, el cambio de puertas y trabajos de revoque en el gimnasio. Ahora, el desafío más importante pasa por reparar el techo del edificio, que presenta filtraciones en distintos sectores debido a su antigüedad. La representante de la organización señaló que esperan que lo recaudado permita avanzar con una intervención integral. Además, recordó que el instituto afronta gastos mensuales cercanos a los tres millones de pesos, por lo que los recursos generados por el concurso resultan fundamentales para sostener su funcionamiento y encarar nuevas mejoras. La organización está íntegramente a cargo de una comisión de nueve personas y, según remarcó Galván, la totalidad de los fondos obtenidos por la actividad de pesca tiene como destino la institución educativa.

Juan Hamber, campeón mundial y ganador de la camioneta

La competencia principal, correspondiente a la corvina de mayor peso, tuvo una definición para el infarto. Gerónimo Rodríguez, de Coronel Dorrego, se mantuvo al frente de la clasificación en parte de la jornada. Sin embargo, cuando parecía que tenía asegurado el primer puesto, apareció Juan Hamber para cambiar la historia en los minutos finales. El marplatense presentó una corvina de 2,746 kg, suficiente para desplazar al líder y quedarse con el triunfo.

Hamber no es un pescador más. Es el actual campeón mundial de longcasting, título que consiguió en las ediciones 2024 y 2026. Figura indiscutible en la actividad en los últimos años a nivel argentino, acumula decenas de triunfos. Esta vez, su precisión y experiencia en el mundo de la pesca deportiva tuvieron su recompensa en la costa bonaerense, aunque en una modalidad diferente. Con su captura se adjudicó el primer premio: una Ford Ranger XL 2026 4x4. Gerónimo Rodríguez, que había liderado durante buena parte del concurso, debió conformarse con el segundo lugar, con una corvina de 2,642 kg, que le permitió ganar una Ford Ranger XL 4x2 2026. El podio lo completó Mariano Esmoli, de Sierra de la Ventana, con una pieza de 2,416 kilos, premio de $ 20.000.000.

Una historia familiar que se repite

El triunfo de Juan tuvo un ingrediente adicional que no pasó inadvertido entre los pescadores. Es que esta fue la segunda camioneta que gana la familia Hamber en el concurso de Copetonas. En la edición 2024, correspondiente a la 12ª realización, su padre, Carlos Hamber, conocido por todos como Juani, había conseguido el primer puesto con una corvina de 3,500 kg. En aquella oportunidad, con una participación de 1.833 cañas, el marplatense se había llevado una Ford Ranger 4x4. Dos años después, su hijo repitió la hazaña y volvió a poner el apellido Hamber en lo más alto de la clasificación. Una coincidencia que seguramente tendrá un lugar especial en los recuerdos de esta tradicional competencia.

Un chucho de 25 kilos ganó el concurso de variada

La otra gran historia de la jornada se escribió en el concurso paralelo de pesca variada, donde el peso de las capturas también tuvo un papel determinante. El gran protagonista fue Santino Castro, de Reta, quien presentó un impresionante chucho de 25,200 kg, y se quedó con el primer puesto, llevándose otra Ford Ranger XL 4x2 2026. El segundo lugar correspondió a Ariel Gómez, de Mar del Plata, con un chucho de 23,400 kg, mientras que el experimentado Gastón Iudice, de Tres Arroyos, completó el podio con un ejemplar de 20,600 kg.

Premios especiales

El concurso también tuvo espacio para las categorías especiales y los reconocimientos a los participantes. En Damas, la mejor clasificada fue Paola Virgilio, de Monte Hermoso, quien presentó una corvina de 1,436 kg. El segundo lugar quedó para Verónica Nauto, de General Cerri, con 1,186 kg, mientras que Lucía Tello, de Puan, terminó tercera con una pieza de 858 g. Entre los Cadetes, el primer puesto fue para Valentino Frelis, de Reta, con una captura de 168 g. Los siguientes lugares se definieron mediante sorteo entre Felipe González, de Juan N. Fernández, y Maximiliano Furios, de Azul. Por otra parte, el reconocimiento al pescador mejor clasificado de Copetonas quedó en manos de Diego Martínez, quien consiguió el quinto puesto de la general con una corvina de 2,324 kg.

También hubo un premio especial para quienes habían realizado su inscripción anticipada. En este caso, el favorecido fue Cristian Emanuel Teres, de Adolfo Gonzales Chaves, quien ganó una Ford Ranger 4x4. Finalmente, se sortearon tres premios de un millón de pesos cada uno entre todos los participantes. Los ganadores fueron Claudio Rufal, de Darregueira; José Briceño, de Tres Arroyos, y Carmelo Bernal, de Córdoba.

Mucho más que un concurso de pesca

El encuentro también generó un importante movimiento económico y turístico en Copetonas y las localidades cercanas. Durante el fin de semana trabajaron comerciantes, prestadores de alojamiento y representantes de distintos rubros, que encontraron en el evento una oportunidad para desarrollar su actividad. Además, más de 30 artesanos participaron de la propuesta instalada en el anfiteatro de Reta, sumando otra alternativa para quienes se acercaron a disfrutar de la jornada.

Al finalizar, Karina Galván agradeció especialmente a los pescadores y a los medios de comunicación por el acompañamiento y la difusión. La convocatoria volvió a confirmar el lugar que ocupa este concurso dentro del calendario regional, pero también su importancia para el sostenimiento de una institución educativa.

Con 3.426 cañas, grandes capturas, tres camionetas entre los premios principales y una definición que tuvo a un campeón mundial como protagonista, El concurso del Instituto Almafuerte de Copetonas cerró una edición inolvidable. Una fiesta de la pesca que, además de reunir a miles de aficionados, tiene un propósito que le da un valor especial: transformar cada inscripción en una oportunidad para mejorar la educación de toda una comunidad.

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