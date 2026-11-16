Marea roja en Río Negro: levantaron la veda de pesca y consumo de mariscos en área protegida

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dejó sin efecto la veda precautoria que pesaba sobre la pesca, recolección, acopio, comercialización y consumo de moluscos bivalvos y crustáceos en dicha reserva. La disposición abarca de manera integral a toda la jurisdicción del Área Natural Protegida Caleta de los Loros–Pozo Salado–Punta Mejillón.

De acuerdo a lo señalado por el portal Río Negro, a decisión fue oficializada mediante la Resolución N.º 997/2026, poniendo fin a la rPasteestricción preventiva que se encontraba vigente desde el pasado 3 de noviembre. El levantamiento se concretó luego de obtener tres estudios consecutivos favorables que descartaron la presencia de toxina paralizante de moluscos (TPM) en la zona.

Cuáles son los controles semanales y recomendaciones sanitarias

Para garantizar la inocuidad de los recursos marino-costeros, la cartera ambiental provincial mantiene un programa de monitoreo sanitario permanente con muestreos que se realizan todos los jueves. En el último control efectuado esta semana, las muestras volvieron a arrojar resultados negativos y permitieron sostener el seguimiento preventivo del área. Desde el organismo destacaron que esta vigilancia continua resulta clave para adoptar medidas respaldadas por información técnica y proteger la salud pública. De esta manera, Río Negro busca compatibilizar la conservación de los ecosistemas marinos con el aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros.

A pesar del levantamiento de la restricción, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de sostener las medidas de precaución en la costa rionegrina. En este sentido, aconsejaron adquirir mariscos y productos de la pesca únicamente en comercios habilitados, evitando la recolección en sectores sin control oficial.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático ratificó que continuará con los relevamientos semanales en la región atlántica. El objetivo es contar con datos actualizados de forma constante para actuar con rapidez ante cualquier eventual modificación en las condiciones sanitarias.

Asimismo, recordaron a la población que las toxinas vinculadas a la marea roja no se eliminan mediante la cocción ni con el agregado de limón, vinagre o alcohol. Por ello, ante la aparición de síntomas como hormigueo en labios y lengua, náuseas, debilidad muscular o dificultad respiratoria tras el consumo, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

¿Te apasiona la vida al aire libre, la aventura y la naturaleza?

Recibí las mejores notas de Weekend directamente en tu correo.

>>> Suscribite gratis al newsletter <<<