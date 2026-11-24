Nuestro litoral marítimo ofrece un amplio abanico de posibilidades para quienes disfrutan de la pesca embarcada. Hay alternativas para todos los gustos y presupuestos: desde las salidas grupales en kayak —siempre con las medidas de seguridad correspondientes y nunca en soledad—, hasta los servicios de lanchas que permiten alejarse unos metros de la costa para conseguir excelentes resultados. Para los pescadores más exigentes, además, existen propuestas completas de pesca de altura, con embarcaciones especialmente equipadas y jornadas diseñadas para buscar las especies más combativas del Atlántico. En este contexto, a menos de un mes del comienzo del verano, varios destinos de la costa bonaerense muestran un gran presente, con buenas capturas y perspectivas alentadoras para una temporada que promete mucho.

San Blas: el paraíso del pescador

Al sur de la provincia de Buenos Aires aparece uno de los destinos más reconocidos por los amantes de la pesca deportiva: San Blas, un verdadero paraíso que se ganó su fama gracias a la enorme variedad de alternativas que ofrece, tanto desde la costa como embarcado. La oferta permite buscar distintas especies, desde la tradicional variada de mar hasta el pejerrey y, pensando en las próximas semanas, las grandes corvinas que comienzan a ganar protagonismo en el canal Culebra.

Entre los prestadores que trabajan en la zona se destacan nuestros amigos de Carranza Pesca, quienes durante el invierno mantuvieron la actividad con una embarcación más pequeña y, desde octubre, volvieron a poner en el agua sus barcos emblemáticos: Yamila y Tritón. Los resultados vienen siendo muy interesantes, con abundancia de pescadillas y corvinas rubias que aparecen entreveradas en las capturas. También se registran gatuzos, palometas de buen porte, algunos bagres y cazones, una de las vedettes por estos tiempos. Además, el pejerrey mantiene una buena presencia en sectores reparados frente a la bahía, especialmente del lado de isla Gamma. En definitiva, San Blas presenta una oferta de pesca muy completa, con distintas especies y modalidades que lo posicionan entre los destinos más atractivos de esta primavera.

Claromecó: una variada extraordinaria

Más cerca de los principales centros urbanos de la costa bonaerense, dentro del partido de Tres Arroyos, Claromecó vuelve a mostrar argumentos para atraer a los pescadores embarcados. En este tradicional balneario, una de las referencias es Juan Dibberg, quien hace pocas semanas renovó su embarcación. Así, dejó atrás al conocido El Audaz para darle la bienvenida a La Catalina, con la que ya está realizando interesantes salidas. Una de las más destacadas fue la del domingo 23 de noviembre, cuando el grupo se internó mar adentro en busca de pesca de altura y encontró una variada realmente extraordinaria.

La jornada comenzó con la aparición de besugos colorados, a los que rápidamente se sumaron las pescadillas. Sin embargo, las sorpresas no terminaron allí: entre ambas especies comenzaron a aparecer los cazones y también los primeros bacotines. La presencia de estos últimos aporta un atractivo adicional, ya que anticipa la llegada de los tiburones bacota a las costas bonaerenses, una especie que despierta enorme interés entre quienes practican la pesca embarcada. Así, Claromecó suma argumentos para una temporada que comienza a levantar temperatura, con una variada de calidad y la posibilidad de encuentros con grandes protagonistas del Atlántico.

Mar del Plata: todas las modalidades

Si hablamos de pesca embarcada, no se puede obviar a Mar del Plata, uno de los destinos que ofrece mayor diversidad de servicios y modalidades. Su flota de prestadores permite elegir entre distintas propuestas, desde las tradicionales salidas de fondo hasta experiencias más especializadas como trolling, spinning, deep jigging y pesca de grandes tiburones. Precisamente, en las jornadas de altura aparecen las mejores oportunidades para buscar algunas de las especies más combativas y apreciadas del Atlántico.

Entre ellas se destacan salmones, chernias y meros, además de cazones y tiburones. También hay posibilidades de obtener besugos y castañetas, peces de menor tamaño, pero muy valorados por su calidad gastronómica. Por otra parte, quienes prefieren modalidades más dinámicas pueden encontrar jornadas inolvidables mediante trolling o spinning. Allí aparecen los veloces bonitos y las feroces anchoas de banco, aunque el gran objetivo para muchos pescadores es el pez limón, una especie que combina potencia, velocidad y una pelea espectacular. Para estas alternativas existen excelentes prestadores, entre ellos Aquafish, con propuestas orientadas a distintas modalidades de pesca embarcada.

En cuanto a los tiburones, Mar del Plata ofrece la posibilidad de encontrarse con cinco especies diferentes: bacota, escalandrún, gatopardo, cazón y martillo. Una diversidad que convierte a esta zona en uno de los puntos de referencia para quienes buscan este tipo de experiencias, siempre priorizando las prácticas responsables y la devolución de los ejemplares. La cantidad de bancos de pesca disponibles también es uno de sus grandes atractivos. Entre los más conocidos sobresalen La Restinga del Faro, El Pozo del Tío y Tres Cúpulas. La Restinga, particularmente, es considerada uno de los pesqueros más destacados de toda la costa marplatense por sus posibilidades de pesca y la variedad de especies que concentra.

El mar ya empieza a mostrar su mejor cara

La primavera comienza a despedirse y el calendario se acerca al momento de mayor movimiento turístico en los principales balnearios bonaerenses. Sin embargo, la pesca embarcada ya ofrece motivos suficientes para preparar los equipos y salir mar adentro. San Blas, Claromecó y Mar del Plata representan tres propuestas diferentes, pero con un denominador común: una interesante actividad de pesca, diversidad de especies y servicios para disfrutar del Atlántico desde otra perspectiva. El verano todavía no llegó, pero para los pescadores la temporada ya comenzó.

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