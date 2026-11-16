Monday 16 de November de 2026
Perfil.com
INFORMATIVO | Hoy 11:48

Mirá el lagarto overo que apareció en el centro de una localidad sureña del GBA

El reptil se refugió en un hueco de una vereda céntrica de Bernal, partido de Quilmes, y sorprendió a todos los vecinos. Video.
Ver galería de imágenes

Luis Rodriguez
Luis Rodriguez

Ver más autores

El reptil sorprendió a los transeúntes en plena luz del dia.
El reptil sorprendió a los transeúntes en plena luz del dia.

Una tranquila mañana de domingo se vio alterada de manera totalmente insólita en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, cuando los vecinos de la intersección de las céntricas calles Ameghino y Lavalle descubrieron la presencia de un imponente lagarto overo en plena vía pública. El ejemplar, de un tamaño considerable, eligió un hueco debajo de las baldosas de la vereda como su guarida improvisada para resguardarse del movimiento habitual.

0211_lagarto
Leé también
Mirá el lagarto overo que apareció en las calles céntricas de Santa Fe

La primera en advertir la escena fue una vecina de la cuadra al salir de su domicilio, momento en el que se topó cara a cara con el reptil autóctono, mientras que, con el correr de las horas, varios testigos confirmaron que el animal ya había sido visto merodeando por la zona durante la jornada del día previo, lo que generó un rápido intercambio de mensajes y alertas en todos los grupos barriales.

1611_LAGARTO OVERO

Ante la sorpresa inicial, los frentistas se comunicaron reiteradas veces con las líneas de atención municipal para solicitar el retiro seguro del espécimen, mientras que especialistas en fauna silvestre recordaron que estos reptiles son inofensivos siempre que no se los acorrale o moleste, desaconsejando de manera tajante cualquier intento de captura casera por los riesgos que implica para ambos

En las redes sociales locales circularon numerosos videos en los que puede verse al lagarto asomándose con cautela desde las grietas del cemento ante el asombro general. Por estas horas, persiste el debate entre los vecinos sobre si el ejemplar descendió desde zonas de humedales cercanos o si pudo haberse escapado de una vivienda particular donde se lo mantenía de forma ilegal.

1611_lagarto overo

Mientras se aguarda que Defensa Civil y Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires determinen y efectivicen su traslado a una reserva apropiada, el barrio permanece en vilo cuidando que ningún curioso altere al animal. Según señalaron los especialistas este sorprendente episodio deja en evidencia la frecuente interacción entre la fauna nativa y los entornos urbanizados del sur del Gran Buenos Aires en los últimos días. 

¿Te apasiona la vida al aire libre, la aventura y la naturaleza?

Recibí las mejores notas de Weekend directamente en tu correo.
Suscribite gratis al newsletter

 

También te puede interesar

Galería de imágenes

En esta Nota

Luis Rodriguez

Luis Rodriguez

Comentarios

Más en

Noticias anteriores de "Informativo"

Más Leídas

1

La pesca vuelve a la Quebrada del Condorito: fechas confirmadas y cómo tramitar el permiso
La pesca vuelve a la Quebrada del Condorito: fechas confirmadas y cómo tramitar el permiso

2

Optimismo en la pesca rionegrina: crece la merluza y esperan una nueva evaluación científica
Optimismo en la pesca rionegrina: crece la merluza y esperan una nueva evaluación científica

3

En La Pampa un alojamiento céntrico ofrece comodidad y buena cocina regional
En La Pampa un alojamiento céntrico ofrece comodidad y buena cocina regional

4

El rover Perseverance logró un increíble récord extraterrestre en Marte
El rover Perseverance logró un increíble récord extraterrestre en Marte

5

Jamaica se consolida como el paraíso caribeño ideal para el viajero argentino
Jamaica se consolida como el paraíso caribeño ideal para el viajero argentino

6

El histórico muelle de pesca de Mar del Plata se recuperó tras los destrozos del temporal
El histórico muelle de pesca de Mar del Plata se recuperó tras los destrozos del temporal

7

Por el Súper Niño, vuelven a cerrar los principales circuitos de las Cataratas del Iguazú
Por el Súper Niño, vuelven a cerrar los principales circuitos de las Cataratas del Iguazú

8

Una nueva forma de hacer camping llega a Mar Azul
Una nueva forma de hacer camping llega a Mar Azul

9

El lenguado pisa fuerte en la albufera de Mar Chiquita
El lenguado pisa fuerte en la albufera de Mar Chiquita

10

Gigantes del Paraná: la pesca de patíes enormes en Pueblo Esther
Gigantes del Paraná: la pesca de patíes enormes en Pueblo Esther
Mirá todos los autores de Weekend
Más Leídas de Perfil

1

Martín Fierro de la Música: la lista completa de ganadores, incluyendo quién se llevó la estatuilla de Oro
Martín Fierro de la Música: la lista completa de ganadores, incluyendo quién se llevó la estatuilla de Oro

2

Una encuesta comparó los gobiernos de Milei y Alberto Fernández: la llamativa ventaja "por un pelo"
Una encuesta comparó los gobiernos de Milei y Alberto Fernández: la llamativa ventaja "por un pelo"

3

Rubinstein sobre los dichos de Milei: "Los 125 mil millones es una fantasía que no tiene ningún asidero"
Rubinstein sobre los dichos de Milei: "Los 125 mil millones es una fantasía que no tiene ningún asidero"

4

Santiago Caputo pidió recuperar las Malvinas porque Gran Bretaña está "siendo colonizada por el Islam" y Milei lo compartió
Santiago Caputo pidió recuperar las Malvinas porque Gran Bretaña está "siendo colonizada por el Islam" y Milei lo compartió

5

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de octubre
Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de octubre

6

Juicio por la muerte de Karla Roble: los mensajes de odio y las amenazas que recibió de Diego Zerda antes de quitarse la vida
Juicio por la muerte de Karla Roble: los mensajes de odio y las amenazas que recibió de Diego Zerda antes de quitarse la vida

7

D´Onofrio: “Si el modelo tarda mucho en llegarle a la gente, te vas a dar vuelta y están todos muertos”
D´Onofrio: “Si el modelo tarda mucho en llegarle a la gente, te vas a dar vuelta y están todos muertos”

8

Murió el exboxeador Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años: se descompensó en un bingo
Murió el exboxeador Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años: se descompensó en un bingo

9

Ley de Tierras: denuncian que una inmobiliaria intentó vender un campo “con lago propio” durante la ventana de tiempo que otorgó la Corte
Ley de Tierras: denuncian que una inmobiliaria intentó vender un campo “con lago propio” durante la ventana de tiempo que otorgó la Corte

10

Encuesta 2027: cómo está el ranking de los candidatos que los votantes "nunca" elegirían
Encuesta 2027: cómo está el ranking de los candidatos que los votantes "nunca" elegirían