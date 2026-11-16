Mirá el lagarto overo que apareció en el centro de una localidad sureña del GBA

Una tranquila mañana de domingo se vio alterada de manera totalmente insólita en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, cuando los vecinos de la intersección de las céntricas calles Ameghino y Lavalle descubrieron la presencia de un imponente lagarto overo en plena vía pública. El ejemplar, de un tamaño considerable, eligió un hueco debajo de las baldosas de la vereda como su guarida improvisada para resguardarse del movimiento habitual.

La primera en advertir la escena fue una vecina de la cuadra al salir de su domicilio, momento en el que se topó cara a cara con el reptil autóctono, mientras que, con el correr de las horas, varios testigos confirmaron que el animal ya había sido visto merodeando por la zona durante la jornada del día previo, lo que generó un rápido intercambio de mensajes y alertas en todos los grupos barriales.

Ante la sorpresa inicial, los frentistas se comunicaron reiteradas veces con las líneas de atención municipal para solicitar el retiro seguro del espécimen, mientras que especialistas en fauna silvestre recordaron que estos reptiles son inofensivos siempre que no se los acorrale o moleste, desaconsejando de manera tajante cualquier intento de captura casera por los riesgos que implica para ambos

En las redes sociales locales circularon numerosos videos en los que puede verse al lagarto asomándose con cautela desde las grietas del cemento ante el asombro general. Por estas horas, persiste el debate entre los vecinos sobre si el ejemplar descendió desde zonas de humedales cercanos o si pudo haberse escapado de una vivienda particular donde se lo mantenía de forma ilegal.

Mientras se aguarda que Defensa Civil y Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires determinen y efectivicen su traslado a una reserva apropiada, el barrio permanece en vilo cuidando que ningún curioso altere al animal. Según señalaron los especialistas este sorprendente episodio deja en evidencia la frecuente interacción entre la fauna nativa y los entornos urbanizados del sur del Gran Buenos Aires en los últimos días.

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