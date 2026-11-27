Resumen semanal de pesca
- Desde el martes 1 de diciembre se podrá pescar en Buenos Aires pejerrey todos los días. Los días más frescos son los mejores para pescar al flecha de plata.
- Poco a poco se afirma la pesca de taruchas en ámbitos bonaerenses. A partir del mediodía estuvieron más activas y hay ámbitos que sobresalen. Hay rindes tanto con carnada como con señuelos.
- Cambiantes los ámbitos alteran las lisas pero, no obstante, se registran buenas cosechas. Los canales, el Salado y al albufera de Mar Chiquita pican en punta.
- En la playa, aparecieron las corvinas y ejemplares de buen porte asoman en distintos puntos del litoral bonaerense y se suma una interesante variada. Destacada presencia de los grandes tiburones en Faro Querandí, San Blas o San Clemente, entre otros pesqueros.
- El Paraná, empezó a bajar y trajó alivia. La pesca sigue buena. Hay ejemplares destacados de dorado y otras alternativas no menos relevantes como el pacú, la boga y el surubí.
- Por el Río de la Plata, multiplicidad de especies. Gran momento para probar con tarariras, dorados, bagres de mar o corvinas. Como si esto fuera poco, la chance de la boga que está pleno en los malecones de Berisso y los últimos pejerreyes.
- Luz verde para algunas lagunas en la provincia de Córdoba, el pejerrey vuelve a ser el imán. En las sierras, acción con truchas en ríos de montaña.
Aquí la versión del Mapa del Pique en Radio Perfil, con Jorge Virgilio y Juan Ferrari.
Cómo navegar el mapa:
- Los colores identifican las provincias, no el estado del pique en cada una de ellas.
- Hacé clic en los puntos de tu interés y encontrá toda la información del pique en el panel de la izquierda.
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- Y si querés saber cómo llegar y el tiempo estimado de viaje, tocá el rombo con la flecha, a la derecha de la imagen.
- Las ubicaciones sobre el mapa son orientativas y pueden variar con la ubicación real.
Informe de los pesqueros relevados:
Costa Atlántica:
- Albufera Mar Chiquita Buenos Aires : El lenguado tuvo grandes jornadas con carnada, mosca o vinilos. La lisa ya es una de las estrellas de la pesca en este ámbito, excelentes capturas con aparejos tradicionales de 5 boyas. El peje también está. Fue todo un éxito la 1° edición de la Expo Fly Fishing Agua Salada, con buena concurrencia que disfrutó de disertaciones de especialistas, atadores y arte, entre otras actividades. Buenos servicios en pesquero San Gabriel Tel.: (0223) 156 821885 y Juan y Juan Tel.: (0223) 4214421. Guías referentes: JMG Pesca, Tel.: (0223) 5430775 o (0223) 5453956; Cristian Di Paolo, Tel.: (0223) 156 232017; Eduardo Cañueto, Tel.: (0223) 6859522 y Martín Díaz Vignola Tel.: (0223) 6836025.
- Bahía San Blas Buenos Aires : Lo más importante pasa por la excelente capturas de tiburones bacotas y cazones en salidas de Riera y Fernández. La variada discreta, corvinas y chuchos tanto en el pueblo como en playas más alejadas. Embarcados, la pescadilla va en ascenso junto a algunos gatuzos y palometas que van empezando. Linda la variada en el Culebra, con el cazón muy protagonista. Muy divertida la pesca del peje, con calidad y cantidad de piques. Buenas salidas guiadas costeras de Diego Fernández (Tel.: 2915 139448) y Fernando Riera (Tel.: 2920 322665). Para pesca embarcada y cabañas, recomendamos los servicios de Gustavo Carranza (Tel.: 02920 499258).
- Balneario La Chiquita Buenos Aires : Luis Eckerman (Tel.: 0291 155221084), guía referente. Hay buenas capturas de pescadillas, burriquetas, pejerreyes y chuchos. También la chance con los cazones. Hacen salidas de costa como embarcados.
- Balneario Marisol Buenos Aires : Abunda la voladora chica pero, alejándose en dirección a Monte Hermoso, la variada mejora. Hay mucho bagre, la corvina está en ascenso y se suma la pescadilla y cazones. La zona del arroyo El Gaucho es un punto rendidor. En el río, con condiciones acordes, hay lisas. Buenos servicios de Punto Pesca de Alan Valladares en plena localidad de Marisol. Tel.: (02983) 493960.
- Claromecó Buenos Aires : Hay más pescadilla y bagre, pero ya se entreveran más las corvinas. La zona de saltos da buenos resultados con el sargo si se dan las condiciones adecuadas. No obstante, se entrevera el resto de especies de piedra, por sobre todo chanchitas y muy buena calidad de escardones. Embarcados, los amigos de "Catalina Pesca Embarcado" disfrutan de buena pesca, tanto de altura como en la variada costera. En la primera modalidad hubo buenas capturas de meros, salmones, cazones y variada. En cuanto a la actividad costera, sorprendió con el porte de las grandes pescadillas que dieron muy buena batalla, varias capturas de salmones, cazones, gatuzos, pez palo y besugos colorados. Catalina Pesca, con el capitán Juan Dibbern. Tel.: (02983) 445335. En otro orden, destacar que el 6/12 se concretará una nueva edición del torneo a la corvina del Club de Pesca Claromecó.
- Faro Querandí Buenos Aires : Están los grandes predadores del Mar Argentino y eso hace que estén en falta la variada. Hubo cazones y hasta dobletes de bacotas. Muy buenas salidas del guía Matías Orthman (011) 61529025, un especialista para la pesca de escualos.
- La Lucila del Mar Buenos Aires : Entre este balneario y Costa del Este los mejores resultados para las corvinas, con buenas cantidades. Mucha almeja en la playa.
- Las Toninas Buenos Aires : Buena pesca de corvina perita, brótolas que hay muchas chicas y alguna corvina buena entreverada. Los buenos chuchos presentes.
- Mar de Ajó Buenos Aires : Variada con corvinas principalmente hacía el norte, sumando brótolas, rayas y chuchos. Hacía el sur se mantiene la varada pero menos rubias, tanto por El Silvio, Los Chalets o el Karnak. Embarcados, excelente la variada.
- Mar del Plata Buenos Aires : Si el mar ayuda, la variada está en ascenso. Hay una variada que se va afirmando poco a poco, con rindes mejores en la noche y una corvina rubia que viene mejorando su rinde. El puerto rinde muy bien, buena variada en el morro de la norte en cantidad. En la sur, escardones que aprovechan que se aclaró el agua y son atracción de los aficionados. En el Club de Pesca, pejerreyes, bagres y corvinas.
- Mar del Tuyú Buenos Aires : Bagres y peritas, entreveradas, algunas corvinas de playa con langostino.
- Miramar Buenos Aires : Arias de Pasión de Pesca Miramar habla de una semana distinta a las anteriores, con un clima muy cambiante y un mar complicado. Aún así, los pescadores intentaron hacía el sur, con buenos resultados de gallos, chuchos y brótolas por San Eduardo, hacía la zona de Mar del Plata. Escollera 0 y 1 dieron algo de elefante, brótolas y rayas, en un contexto tranquilo.
- Monte Hermoso Buenos Aires : No está firme la variada aún, pero el pescador que insiste aprovecha alguna pasada firme de pez elefante, sumándose algo de pescadillas, brótolas, corvinas pocas, pejerreyes y burriquetas de buen porte. Avíos y carnadas en El Rincón del Pescador de Daniel Sframeli. Artículos de pesca y asesoramiento. Faro Recalada 226.
- Necochea Buenos Aires : La playa no estuvo buena, hubo lugares puntuales que dieron algo de variada, zonas con buenas brótolas, y otras con elefantes, pero en general los rindes estuvieron discretos. Allende de la Asociación Náutica El Puente nos contó que por el clima no pudieron salir, hasta antes de eso la variada estaba con meros, salmones, chernias y besugos.
- Nueva Atlantis Buenos Aires : Muy linda variada con chuchos, rayas, peritas y brótolas. La corvina a cuenta gotas.
- Orense Buenos Aires : Hay variada, con gallos, gatuzos y los últimos cazones punta fina. También se puede intentar la pesca del sargo en la zona de piedras. Buenas capturas y cantidad para los más avezados. Un pez disfrutado en lo deportivo y gastronómico que se pesca con camarón preferentemente y en distintos sectores rocosos. Esta modalidad exige equipos preparados para la guerra. Es un combate corto, pero intenso, con reels cargados con nylon de 0,45 a 0,50 mm, sin chicote, una madre de la línea de 0,60 mm, con uno o dos anzuelos y un fusible para el plomo confeccionado con nylon más fino, para poder cortar sin perder la línea completa. Las bajadas cortas, armadas incluso con un simple nudo lazo en nylon 0,30–0,35 mm y anzuelos Nº 3 al 5, preferentemente blandos para poder enderezarlos en caso de enganche. Ya tiene fecha la 26° edición del torneo a la corvina del Club de Pesca Orense, será el 10/1/2027. Tendrá una camioneta 0 km como premio principal.
- Partido de la Costa Buenos Aires : Chuchos, buenos bagres y corvinas que van apareciendo, sumando rayas. Un panorama bueno entre Mar de Ajó y hacía el sur, pensando en pesqueros como Los Chalets o El karnak.
- Pehuén Có Buenos Aires : Hay buena pesca de pescadillas, corvinas, chuchos y pez elefante. La pesca sigue muy firme
- Pinamar Buenos Aires : Mejoró la pesca con corvinas, gatuzos, bagres grandes, brótolas y buenos chuchos en el muelle. Aislado, algún melgacho. No dista mucho de lo que pasa de playa, aunque en menor presencia.
- Quequén Buenos Aires : En la escollera de Quequén abundancia de pescadillolas y algo de corvinotas. Desaparecieron los bagres de mar que tomaban de forma furibunda las carnadas.
- Reta Buenos Aires : Mejoró mucho la pesca de corvina, sin ser abundante, viene en ascenso. Mucha pescadilla y bagre, hay peces palo, chuchos enormes y rayas pedreras.
- Ría de General Lavalle Buenos Aires : Sigue con altibajos. Irregular los rindes, hay salidas con buenas capturas y otras de nulos resultados. Hay que dar con el día o, especialmente la noche, que tengan ganas de comer y agarrar las buenas corvinas negras que hay en este pesquero. Norberto Sedrán brinda el servicio de traslado. Tel.: (02257) 401684.
- San Cayetano Buenos Aires : Hay algo de variada, con gallos, gatuzos y los últimos punta fina. Abunda el bagre, una constante en toda la costa y usual para la época. También pescadilla. Aparición de la corvina en la zona, paulatino arranque de su pesca. Ya se anunció la edición 50 de La Rubia de San Cayetano, un gran torneo que se realizará el 21/2/2027, con $ 50,000,000 al ganador y una camioneta 0 km sorteada entre todos los inscriptos anticipados.
- Santa Clara del Mar Buenos Aires : Hubo momentos de buenas corvinas, con jornadas de cantidad de chicas a medianitas. Sumándose bagres y rayas, entreverada, alguna brótola. En otro orden, anuncian para el 6/12 la 1° edición del concurso en kayaks a la variada de mayor peso organizado por el Club La Escollera. Informes: Tel.: (0223) 6004069. Buenas salidas embarcados del guía Eduardo Cañueto.
- Santa Teresita Buenos Aires : El guía Maurs, referente en la zona, nos anticipa que hay buenas noticias de la zona, con un pique generalizado de corvinas. Hay muchos bancos de almejas y eso favoreció a la rubia. Se está pescando desde la costa y de muelle. Embarcados, en ascenso, con más variada, sumando pescadilla, gatuzo y algún pez elefante. En el muelle algo de peje. Christian Maurs. Tel.: (02257) 580835.
- Villa Gesell Buenos Aires : La pesca de playa tiene como protagonistas a los escualos en la zona del Faro, aunque hay variada al norte y en el muelle, con palos, burriquetas, brótolas y corvinas, sumando cantidad de bagres chicos.
- Las Grutas Río Negro : El clima no ayudó, pero aún así se logra pejerrey en pesqueros como La Alcantarilla o Las Conchillas, donde también hay noticias de lindos sargos. Pez gallo, otra especie a disfrutar. Buenas carnadas y avíos de pesca en Costa Pirata, de Jorge Duran. Su comercio, en Colectora 330, Las Grutas, Río Negro.
Cuenca del Plata:
- Asociación Argentina de Pesca Buenos Aires : La variada sigue muy firme con porteños y grandes amarillos. Por la noche aparecen bagres blancos de buen porte y patíes. Se obtuvieron un par de cachorros de surubí pequeños. La boga se mantiene el pique, mejor con caudal en creciendo y cuando empieza a bajar, con masa dulce y salamín, aunque no descartar la lombriz y el filet de sábalo. Hay algunas carpas, no muchas, con ejemplares de 5 a 6 kg entreverados con carpines. Han salido algunos dorados buenos, como uno de 8 kg, pero aún tímida su aparición. Anuncian en la AAP para el 5 y 6/12 las XX Horas del Plata, 73° edición de este clásico de Caña Libre en pareja a la americana.
- Berisso Buenos Aires : Duilio Casagrande nos informa que sigue firme la pesca de bagre de mar, aunque todos los honores y los laureles se los está llevando la boga, más con el clima que a veces obliga a navegar menos. En los malecones, la especie está muy activa. Hay doradillos, patíes y bagres en el mismo pesquero en jornadas muy entretenidas. Cantidad de capturas que hay que elegirlas si pensamos llevar alguna a la mesa familiar. Gareteando cerca de la costa con filet, anguila o merena hay buenos patíes, y si las condiciones lo permiten, dorados con bait. El peje embarcado a flote está un poco desaparecido, mejor de fondo ya en el final de su desove. Referencias en la zona, el guía Fernando Sánchez (Tel.: 011 5379-8430), de Alta Pesca y Duillo Casagrande (Tel.: 0221 5461970), quién sale con la Casucha, su embarcación con la que guía a distintos pescadores desde este año.
- Club de Pescadores Buenos Aires : Calveri confirma el buen momento del club, con buena variada. Hay carpas, doradillos y cantidad de bogas con maíz, lombriz, salamín o filet de la misma especie. Hay mucho bagre, patí de noche, con anguila o lombriz blanca. Hay días mejores que otros. Se suma algún cachorrito entreverado con los dorados, con postas de bagre o el pez entero.
- Club de Pescadores de Olivos Buenos Aires : Desde el club, Diego De Brasi nos cuenta que pasó una semana caracterizada con pique abundante de bogas, promedio al kg. Líneas de fondo o flote con encarnes de salamin en cubos o masa dulce. Los que se dedican a la carpa, con granos de maíz y línea con plomo pasante, dieron ejemplares de 6 kg. En la nocturna con equipos de lance y pulpo de coloradas, se dieron a la cita con amarillos, moncholos, paties y rayas de río.
- Costanera Norte Buenos Aires : Baldyga nos informa que hay muchísimo pique de sábalo y bogas con masa dulce. Se suman doradillos y algún buen dorado a fondo haciendo lance a distancia con carnada blanca, si es bagre amarillo mejor. No todos los días se pesca igual, más con las altas temperaturas.
- Isla Paulino Buenos Aires : A fondo, tanto con lombriz como con carnada blanca, se obtuvieron bagres amarillos, blancos, patíes y porteños. Por su parte, las bogas y las carpas respondieron a la masa. También se lograron capturas de algunos doradillos, tanto a flote, con boyón, como a fondo.
- Magdalena Buenos Aires : Algún pejerrey todavía se mete, especialmente con buenos caudales de agua. Hay mucha variada, con bagres y patíes. Embarcados, lo mejor pasa por las corvinas y los bagres de mar, aunque mucho también van por el peje.
- Pejerrey Club Quilmes Buenos Aires : Buena semana de pesca, con la lisa como alternativa, ya con las primeras capturas de la temporadas. La variada firme con predominancia de bogas chicas, sábalos y doradillos. De noche muy activa la variada de cuero, con patíes, bagres blancos, amarillos y porteños. Aislada, alguna buena carpa.
- Punta Lara Buenos Aires : Según explicó Ricciardi, durante el transcurso de esta semana se dieron unas pescas no del todo interesantes. Mucha pobreza en las costas con respecto a las diferentes especies de cuero. En el muelle del Club Universitario la misma fue de pobre a mala y en donde solo se lograron capitalizar algunas bogas, doradillos, bagres blancos y viejas del agua, en su modalidad de fondo y encarnando con carnada blanca. En el Club Municipalizado y en el propio morro del mismo aconteció prácticamente lo mismo, algún pati, bagre blanco y amarillo encarnando con lombriz. Salieron en el propio cajón de pesca algunas bogas y lo mas destacado fue las extracciones de lisas a flote con dos o tres boyas encarnando con lombriz, panza y corazón vacuno coloreado.
- Quilmes Buenos Aires : Los guías de la zona vienen metiendo excelentes salidas al dorado, aunque más rinde la carnada que el señuelo.
- Río de la Plata norte Buenos Aires : "En su mejor momento está el Río de la Plata". Captura de dorados de excelente porte en la zona de Oyarbide. Múltiple oferta de especies. Haciendo bait o con spinning muy buenas capturas de dorados en zona de palerios cercanas a la costa, usando señuelos más chicos. Otra opción es la pesca del bagre de mar en zona de pozones. Hay bogas y tarariras para disfrutar en este momento. Guías referentes: Ezequiel Mostaza, Tel.: (011) 40337853; Nicolás Piñero, Tel.: 11 4407-8269; Claudio Cairo, Tel.: 11 3137-5467; Javi Pesca, Tel.: 11 6247-1462; Franco Casaccia, Tel.: 11 4025-8041; y Pablo Juhal, Tel.: (011) 4409-8554.
- Río Paraná Guazú, embarcados Buenos Aires : Sigue la buena presencia de bagres de mar, el pique a full en los pozones. No merma la presencia de la boga, con maíz y variada de piel, con bagres y patíes como especies predominantes, sumando grandes carpas. Guía en la zona: Claudio Cornacchiulo. Tel.: (011) 59380384.
- Río Paraná Guazú, muelle y costas Buenos Aires : Lo mejor pasa por la variada, con amarillos, blancos y patíes en la nocturna. La pesca de bogas en muelles cebados como El Remanso o Keidel está buena. El club Guazú dio mucha pesca de doradillos y en el Iponá, soberbios patíes. El Remanso, con grandes bogas y muchos patíes en la nocturna. Entre las opciones para visitar se destacan Recreo Keidel, Tel.: (03487) 15 470576; Club Guazú, Tel.: (011) 4752-8738; Recreo Vidal, Tel.: (03446) 15 633806; Camping El Molino, Tel.: (011) 5327-1254; Camping Los Hermanos (ex Carlos Primero), Tel.: (03446) 412740; Camping La Torre, Tel.: (03446) 495453; y Camping El Lavarropas, Tel.: (03487) 15 472306.
- San Nicolás Buenos Aires : Aliani cuenta que la pesca de dorados es la mejor opción ya que por la crecida la pesca de patíes está más difícil. Pescando en las islas y en los desbordes de las lagunas se logran dorados con mosca y señuelos en aguas claras, todos ejemplares medianos y alguno grande cada tanto. Sobre el canal con carnada se lograron extraer piezas que superaron los 5 y 6 kg. A 230 km de Capital, un plan imperdible con un servicio completo que brinda el guía para 3 pescadores. Gustavo Aliani (Tel.: 0336 - 154 594282), referencia en la localidad.
- San Pedro Buenos Aires : Con aguas altas, la alternativa son los doraditos, sumando las tarus que no están fáciles con la entrada de agua. Taruchas con ranas anti enganche arriba del pasto, doradillos en correderas y salidas de agua negra. El doradito también lo pescan con alguna boyita gareteando en las correderas. Buenos servicios del guía Néstor Buri (Tel.: 011 41603515), referencia ineludible a la hora de saber de la actualidad de la zona.
- Bella Vista Corrientes : La situación complicada por el alto nivel del río que ha provocado graves complicaciones a las poblaciones ribereñas. Los guías colaboran con ellos. En ese contexto, la pesca está buena, en pleno desove. En la zona de las piedras hay buena pesca de bogas. El dorado no está fácil pero salen buenos ejemplares. Dorado Fly Pesca (Tel.: 11 6970-5673).
- Empedrado Corrientes : Darío Jara (Tel.: 03794- 611165), guía en la zona, cuenta que el río creció pero la pesca está. Salen algunos cachorros y dorados con carnada.
- Esquina Corrientes : Hay buena pesca en la zona, a pesar de la crecida. Hay capturas de dorados al golpe, con bait o carnada, algunos surubíes en trolling. Estuvo firme la variada. Guías: Lucas Etchegaray. (Tel.: 03777 695440). Hernán Tagliacozzo (Tel.: 3777 21-1259). Pesque con el doradazo (Tel.: 3777623919). Rio Lodge. (Tel.: 2214184484).
- Goya Corrientes : El Paraná alto, la pesca está difícil pero con excelentes trofeos. Los guías recalcan que están operativos y, aunque con cambios en el formato de las salidas, atendiendo clientes en la ciudad y no en islas, la actividad está buena.
- Colón Entre Ríos : Difíciles pero no imposibles los dorados, de acuerdo a lo que contaba Alejandro Voillaz, uno de los guías referentes en redes. Haciendo bait, chicos y buenos dorados se entreveran, hay que buscarlos, probar todo tipo de artificiales, pero no es imposible meter una explosiva pesca. Guías en la zona: Alejandro Voillaz. Tel.: (011) 30457020.
- Concepción del Uruguay Entre Ríos : El Uruguay está en creciente, con una pesca bien técnica y precisa, pero haciendo bien los deberes se vienen dando buenos pescados, con dorados interesantes. Julián Marchessi (Tel.: 03442 47-9701), guía en Concepción del Uruguay y especialista en lo que refiere a artificiales.
- Concordia Entre Ríos : Guías de la zona confirman que el río está en condiciones, con buena altura y una pesca interesante con surubíes, lo más relevante en este momento con señuelos de profundidad haciendo trolling. Hay complicaciones por la crecida, pero no afecta la pesca deportiva que no tiene ninguna limitación por parte de las autoridades. Entre los guías, referencias en la región: Paco Marcogiuseppe Tel.: (0345) 415-8071 y "Cacho" Toller. Tel.: (0345) 154034220.
- La Paz Entre Ríos : La crecida se hace notar en este destino entrerriano, aunque no afecta a la localidad que está alta. Afecta a zona de islas, pero no genera mayores inconvenientes. La pesca está buena, con calidad de dorados más que cantidad, con carnada viva y con bait. Difícil el surubí, que alguno se puede arañar. La variada con bogas, patíes, manduves y armados.
- Santa Elena Entre Ríos : El rio alto, la costanera complicada, pero la variada está activa y se suma la pesca de algunos dorados de buen porte recorriendo y con la baquía de un buen guía.
- Victoria Entre Ríos : La crecida del río afecta a las poblaciones ribereñas pero ha favorecido la pesca en la región. Muy buenos dorados en las últimas semanas. Estos días se debe navegar bastante porque el río creció tanto y el dorado se movió bastante. La variada está muy firme, con tremendos moncholos, bagres amarillos, moncholos, patíes y boguitas. Gran momento para visitar la zona, con buenos dorados a 350 km de Capital. Servicios: Pepo Pesca. Tel.: (03436) 445144.
- Villa Paranacito Entre Ríos : Hubo que trabajar, preferentemente se dio a primera hora de la mañana la mejor pesca. hay chances de bagres de mar, buenos portes de dorados con artificiales, haciendo bait y se suma la chance de las taruchas. Buenos servicios del guía David Del Valle. Tel.: (03487) 52-4128, quién cuenta con dos embarcaciones para realizar la actividad.
- Puerto Iguazú Misiones : A partir de las 00:00 del lunes 2 de noviembre comenzará a regir la veda total de pesca en los ríos Paraná e Iguazú, una medida destinada a proteger a las especies de peces durante su período reproductivo. La restricción se mantendrá hasta las 24:00 del martes 22 de diciembre de 2026 y comprenderá los ríos Paraná e Iguazú y todos sus afluentes dentro de la jurisdicción de Misiones, además del Paisaje Protegido Lago Urugua-í. Durante la vigencia de la medida estará prohibida tanto la pesca deportiva como la comercial y tampoco podrán realizarse concursos de pesca en aguas jurisdiccionales de la provincia.
- Arroyo Leyes Santa Fe : Una zona muy crecida e inundada, pero con mucho pez que se puede encontrar en zonas de agua clara, fundamental para pescar con artificiales. Excelente respuesta en puntos particulares de buenos dorados, está desparramado el pescado, pero las chances están latentes.
- Cayastá Santa Fe : Muy linda pesca de dorados en zonas de correderas, con buenos portes en un Paraná que viene levantando. No es mucho pique, pero hubo capturas sobresalientes. También, buenos surubíes. Además, la variada con capturas de amarillos, patíes y armados. Está entrando mucha carnada por la costa. Referencia en la zona: El guía Milton Medina, (Tel.: 03405 408039).
- Coronda Santa Fe : A 45 km de la capital santafesina, tiene un río muy crecido en este momento, pero viene dando resultados interesantes en materia de pesca. Hay múltiples especies, con dorados y surubíes como grandes protagonistas. Además, está ingresando el manduvé. Variada presentes también con amarillos y algunas bogas. En la zona, buenos servicios de los amigos de Agustina La Pescadora, Pablo Cañete. El: (0342) 155322843.
- Florencia Santa Fe : La creciente golpeó mucho a la zona, aunque ahora empezó a bajar y permitió empezar a acomodarse a los distintos prestadores que vieron afectado su trabajo. La pesca está buena, hay mucha actividad de dorados de excelente porte. Florencia Lodge. Tel.: (03482) 606378.
- Reconquista Santa Fe : El río se encuentra crecido pero no impide que haya buenos resultados de pesca. La actividad está muy entretenida, buenas imágenes de los amigos de la zona, con muchos dorados y algunos surubíes. Servicios: Maná Excursiones. Tel.: 03482 25-4486.
- San Javier Santa Fe : La pesca viene bien en un río que se muestra en bajante, tras pasar el pico de la crecida. Llegó a niveles muy altos, aún así, siempre se mantuvo el rinde piscatorio. Ahora se está pescando cachorros en los arroyos, anclados o al garete. También la variada firme, con una proyección a las próximas semanas muy interesante.
Diques, lagos y lagunas bonaerenses:
- Dique Paso de Las Piedras Buenos Aires : Buenos caudales de agua, ya comienza a haber muy buena pesca de carpas, más con carnada que con moscas. Para está última modalidad, la zona del río Sauce Grande y su unión con el dique es un muy buen pesquero.
- Lago del Fuerte Buenos Aires : Hay linda pesca de pejes, chicos y trabajosos de pescarlos pero se da entretenida pesca. Se suman carpas con harinados o moscas, dientudos y bagres que están activos en la noche.
- Laguna Agustina de Mar Chiquita, Junín Buenos Aires : Sin ser reiterativos, la gente de Pesca Guiada Junín nos confirma que sigue muy bueno el pique, la cuota asegurada en este ámbito de Junín. Hay que entrar bien temprano por el calor, hasta mediodía se pesca bien y se sale con la cuota. Anzuelos chicos ya que se trata de un peje de boca chica. Está saliendo mucho peje que orilla la medida, pero también de 30 cm, por lo que hay que elegirlo e irse con la cuota de buena talla. Pica bien arriba, entre 5 y 20 cm. Con carnada viva y/o filet de dientudo que anda muy bien. Línea de flote, con boyas livianas, al garete lento lo mejor o anclado. Guías: Santi Pesca Guiada, Tel.: (02364) 539544; Agustín Tornatore, Tel.: (02364) 684382; Francisco Tornatore - Pancho Pesca, Tel.: (02364) 419922; Ariel Bertola, Tel.: (02364) 668694; Gustavo Walter, Tel.: (02364) 653684. Pesqueros: Los Cardales, Tel.: (02364) 653684; Campo Llovet, Tel.: (02364) 519339.
- Laguna Alsina Buenos Aires : Buena pesca embarcados, con peje de todo tamaño. Una pesca a flote, a unos 30 cm de la superficie. El pesquero Don Ernesto se ubica en la cola de Alsina o Alberca tiene excelentes resultados costeros. Guía Diego Goapper. Tel.: (03462) 66-4245. Pesquero Don Ernesto. Tel.: (02923) 428413.
- Laguna Altos Verdes Buenos Aires : Se pudo ingresar y se logró buena pesca gareteando en el centro del ámbito, aunque está más presente el peje mediano a chico que el bueno. En zonas de desbordes se empezó a ver la lisa. Guía Mariano Noya. Tel.: (02241) 557935. Guía en el ámbito: Lautaro Torrena. Tel.: (02241) 506863. Pesquero La Orfila. Tel.: (02241) 685143.
- Laguna Blanca Chica, Olavarría Buenos Aires : No mejora, peje chico en este ámbito de sólo pesca de orilla y en forma diurna. $ 10,000 la general, $ 8,000 damas y jubilados. Menores de 12 años no pagan. Pesquero: Tel.: (02284) 524380.
- Laguna Blanca Grande, Olavarría Buenos Aires : Duro para el peje, mejor para la variada principalmente con bagres y carpas. Realizaron una resiembra de alevinos en el ámbito. En el Club de Pescadores disponen de un predio muy coqueto y excelentes servicios. Contacto: Tel.: (02284) 15362292, de 8 a 16 hs.
- Laguna Chasicó Buenos Aires : Aún fuera del circuito de los pescadores, fue noticia por la siembra de 100.000 alevinos que son una inyección a la reproducción natural del pejerrey en el espejo de agua del sur bonaerense.
- Laguna Chis Chis Buenos Aires : No está fácil, más rendidora por la calidad de capturas que por la cantidad. Pesquero la Amistad. Tel.: (02241) 444358.
- Laguna Cochicó Buenos Aires : Buena pesca de pejerreyes, aunque hay que trabajar bastante. En el cierre antes de la veda, la pesca se concentra más sobre las orillas. Hay que seleccionar las capturas. Desde la costa también se consiguen buenos resultados y, como mínimo, una pesca entretenida. Tanto embarcados como de orilla, la modalidad de flote es la que mejor está funcionando, aunque un paternoster largo no debe faltar en el bolso a la hora de visitar las lagunas de Guaminí. La mojarra viva continúa siendo la carnada más rendidora, sin descartar el filet de dientudo, que siempre puede marcar diferencias. Desde la costa, una alternativa es Don Otto. Buenos servicios de guías referentes como Horacio Montes de Oca, Tel.: 2314 534043, y Martín Gaita, Tel.: 2923-693787.
- Laguna Cuero de Zorro, Trenque Lauquen Buenos Aires : Mejoró un poco el rinde con un peje robusto y retacón como nos tiene acostumbrados. La pesca se está realizando mejor después del mediodía y en la tarde, no tan activo el flecha de plata en la mañana. Como carnada, la mojarra viva continúa siendo la principal opción, aunque el filet de dientudo también viene entregando buenos resultados y conviene tenerlo entre las alternativas. Servicios: Pesquero Cuero de Zorro, Tel.: (02393) 51-0134; Pesca El Jabalí, Tel.: (02392) 482916; Matías Pinto, Tel.: (02954) 680541; Guillermo Cabrera, Tel.: (02392) 526902; Marcial García Vercillo, Tel.: (02355) 444100; Gustavo Walter, Tel.: 2364653684; y Víctor Narváez, Tel.: (03388) 676316.
- Laguna Culú Culú Buenos Aires : Impresionante cantidad de tarariras pero por sobre todas las cosas invadió el espejo la carpa, lo cual preocupa a Gastón Caset, su propietario, quién está invitando a los carperos a que vayan a pescarlas porque de lo contrario desplazaría a la tararira la especie emblemática, hay botes y kayak en alquiler y una excelente infraestructura para ir con la familia. Tiene un nivel de agua que está como en sus mejores momentos. Se pesca tanto con carnada como con artificiales. Está entre Lobos y Monte sobre ruta 41 y dispone de 3 lugares de costa distanciados uno de otro unos 150 m, cada uno con gazebo, parrilla y leña. Además, 5 botes en alquiler sin motor, kayak y canoa. Informes: Tel.: (02227) 15 55-4577.
- Laguna de Bragado Buenos Aires : Abrieron las compuertas de la laguna de Bragado y se está escapando rápidamente el agua y los peces, con lo cual la gente de la zona está muy preocupada porque temen que llegue a un nivel mínimo y haya mortandad. Hay pique de carpas de hasta 3 kg con carnada, toda pesca de costa y toma cualquier tipo de carnada, desde harinados hasta especies forrajeras del lugar
- Laguna de Chascomús Buenos Aires : Una semana en la que la pesca de tarariras fue nula. Mucho descarnador presente, pero aún así es viable una buena pesca de pejerreyes embarcados, especialmente con viento. Activos dientudos, muchos bagres sapos, porteños y bagaritos. Jorge Damario, referencia entre los guías de la región. Tel.: 2241 681791.
- Laguna de Galano Buenos Aires : Sigue firme los fines de semana, con buena pesca y buen tamaño de peje, se empezó a mover más con muy buena pesca embarcados y más variable pescando de afuera. La laguna está bajando un poco. Hay buena pesca de pejerrey, pero se pone muy activo el dientudo. Hay carpas que buscaran controlarlas en el verano para dar más posibilidades al peje. Las lluvias complican el acceso, teniendo en cuenta que hay que transitar unos 15 km de camino de tierra, por lo que resulta indispensable consultar su estado antes de viajar. Contacto: Néstor Galano. Tel.: (02926) 458132.
- Laguna de Gómez, Junín Buenos Aires : Rubén Bracco nos hizo un informe como todas las semanas de las lagunas del partido. Mar Chiquita subió 25 cm los últimos días y la Gómez, también por ahí. Destaca que el pesquero de Llovet en Agustina abre a las 5 de la mañana, para aprovechar la mañana y no estar afectados por el calor. Los pejes se comen las boyas, pican bien arriba. Todos de medida para arriba hasta 40 cm sacaron. Hay muy buena pesca en todas las lagunas. En El Carpincho salen unos carpones terribles. Este domingo hay concurso. En Gómez, el Parque Natural es de acceso totalmente gratuito. Sobre RN 7, a la altura del Km 275 está el Pesquero Junín, un predio con 900 m de costa, bajada y alquiler de embarcaciones. El acceso $ 5.000 y se puede acampar. Guías en la laguna: Fernando Rolandi. Tel.: (02352) 402644. Rubén Bracco (Tel.: 2364 509688). Pesquero El Hormiga. Tel.: (0236) 462-9456. Rincón de Hugo. Tel.: (02364) 522023.
- Laguna de Juancho, Daireaux Buenos Aires : El informe semanal que llega de la laguna indica que el sábado presentó una muy buena jornada de pesca, acompañada por una brisa que ayudó a generar condiciones favorables para la actividad. La pesca se dio principalmente de garete, desde la zona de San Carlos hacia el centro de la laguna. Si bien hubo actividad y se lograron buenas capturas, no se destacó por la cantidad de piezas. El domingo, el día se presentó un poco más complicado. Las altas temperaturas del agua y la ausencia de viento dificultaron el pique del pejerrey. Sin embargo, algunos pescadores lograron muy buenos resultados, con capturas de distintos tamaños y una pesca variada. También se registró una importante presencia de dientudos, favorecida por las condiciones de temperatura. En ambas jornadas predominó la pesca de garete, utilizando líneas de flote y bajadas cortas. Hay botes en alquiler y buenos servicios. Club de Pesca La Glorieta. Muy activos en redes como Facebook, el contacto es Tel.: (02316) 45-2131.
- Laguna de Lobos Buenos Aires : Visitada días pasados por el amigo Gastón Milone, ingresó embarcados en una jornada soleada y viento interesante que favoreció la pesca. Logró la cuota gareteando desde la boca del arroyo Las Garzas hacía la zona de La Palangana. Lograron 35 ejemplares entre 2 aficionados, los que seleccionaron y se quedaron con la cuota de 10 ejemplares por pescador. Son pejes que superan la medida, los mejores van de 30 a 41 cm, a flote con boyas claras y chicas, con mojarra. Anzuelo 1 o 1/0 para seleccionar el peje y no se traguen. Se suma la chance de las carpas que abundan en el ámbito.
- Laguna de los Padres, Balcarce Buenos Aires : Su contorno permite encontrar reparos cuando las condiciones no son las ideales, más con fines de semana complicados. La pesca no está fácil, hay que buscarlo abajo, dependiendo la zona, entre 80 cm y 1.80 m. Tiene pejes de lindo porte, aunque no todos lo encuentran. Anda bien la mojarra viva, pero no descarten el filet de dientudo coloreado de amarillo. Buenos servicios en el CRECIM, con botes en alquiler pero siempre llegando muy temprano, es por orden de llegada.
- Laguna de Navarro Buenos Aires : De vuelta al informe semanal, la laguna entregó buenas capturas de carpas y tarariras, aunque poco cuidan a esta especie los aficionados y matan de todo tamaño.
- Laguna Del Burro Buenos Aires : Cerca de la zona de la compuerta y en inmediaciones del campo del Alemán se dieron buenas taruchas tanto con carnada como con artificiales. Hubo quienes pescaron una buena cosecha de pejerreyes. Boya plop, pescando abajo, entre 1 m y 1,50 m, también, con una ping pong de 50 mm, como carnada, medio dientudo, sabalito o filet de carpa coloreado de rojo con vainillin, es la clave para los que vayan. En el lugar se encuentra el camping El Talar, en el km 135 de la Ruta 2, con alquiler de cabañas y dormís, kayaks y parcelas para carpas o casas rodantes. Pescando en la zona del camping de El Talar hubo capturas a fondo y con boya plop. Club de Campo y Pesca El Burro (Adela, km 134,500). Tel.: (02241) 499174, de 7:30 a 20 hs.
- Laguna del Difunto Manuel, Las Flores Buenos Aires : El Club de Pesca Deportiva Las Flores organizó el primer Mini Torneo nocturno de “Boyas Luminosas” que se disputó el sábado 14 de noviembre en laguna “Difunto Manuel” del Parque Plaza Montero con la presencia del secretario de Deportes, Favio Folini, y el director de Deportes, Pedro Cantet. La gente respondió a esta interesante propuesta, protagonizada por 61 aficionados que le dieron brillo a una excelente velada junto al gran número de familiares, amigos y público en general que disfrutaron del evento. En cuanto a la competencia, debemos consignar que hubo 9 capturas que fueron pesadas y devueltas al agua, donde Silvio “Pipo” Castro ocupó la primera ubicación con un Bagre de 1,330 Kg., siendo escoltado por María Lucha con un ejemplar de la misma especie de 685 gramos y Ezequiel Vélez con una Tararira de 545 gramos.
- Laguna del Monte, Guaminí Buenos Aires : Rindió bien, a veces afecta el clima tan cambiante, pero tiene pejes en cantidad y con calidad de capturas. Un ámbito que paga todo el año. Pesquero La Tapera (Tel.: 2923 523075), sobre RP 33, km 205. Guía en el ámbito: Martín Gaita (Tel.: 02923-693787).
- Laguna del Parque Municipal de Villegas Buenos Aires : Se mantiene la prohibición de la pesca en el Parque de General Villegas. Llamativamente, para la actividad de pesca de los Torneos Bonaerenses estuvo habilitada. Rara situación.
- Laguna El Abuelo, Bragado Buenos Aires : En plena etapa de reproducción y repoblación de la laguna, Esteban Petegoli nos confirmó que no abrirá este año y se estima en el verano de 2027/28 vuelva a estar como opción para los pescadores. Se trata de un histórico espejo taruchero de la zona de Bragado.
- Laguna El Carpincho Buenos Aires : Con buenos servicios en el predio del Club de Pescadores Junín, hay un lindo camping, sectores de costa y un extenso espigón. Abre de 8 a 00 hs, con una entrada de $ 3.000. Los botes se alquilan a $ 40.000 y hay servicio de remolque. La pesca, con el frío, mermó y prevalece el peje chico.
- Laguna El Mirador Buenos Aires : En General Guido, una nueva del barrio. Hace pocas temporadas fue resembrada con alevinos de pejerrey y ahora podría ser opción para intentar con alguna tararira en el corto plazo. Un lindo lugar para disfrutar de un asado en familia. Hay variada de cuero y carpas.
- Laguna El Tupungato Buenos Aires : Sigue firme este ámbito ubicado a orillas de la ruta 228, con buena pesca diurna y nocturna, actividad firme con líneas quebradas y fondo tradicional. Anda el filet de dientudo y la lombriz tanto como la mojarra. No olvidar la anchoa, muy rendidora y los colorantes, especialmente amarillo. Pejes que están de chicos a medianos la mayoría, hay que selecciones los ejemplares para irse con una cuota de buena talla. De costa no todos pescan. Buscar las zonas más tranquilas rinde mejor. El acceso cuesta $ 18.000 para caballeros y $ 15.000 para damas y jubilados, mientras que los menores de 14 años no abonan. La entrada habilita dos días y una noche de pesca. Abre los fines de semana de 8 a 18:30; para ingresar durante la semana hay que comunicarse previamente. Además, se incorporaron algunas embarcaciones en alquiler, por lo que conviene reservar con anticipación. Informes: Tel.: (02262) 562860.
- Laguna Hinojo Chico Buenos Aires : Tiene pejes buenos sobre todo en el sector de las compuertas donde están los juncales o en la zona de la escuelita. También rinde la virgencita, cuando tenemos el viento que muere en la costa, allí se arrima a comer camarón. La mojarra viva y el filet de dientudo son las carnadas que vienen ofreciendo las mejores respuestas. Hay chances con alguna tarucha, carpa y bagres. Hay venta de carnada, servicio de fileteado y alquiler de trackers con o sin guía. Pesquero Las Barrancas. Tel.: (02392) 569469.
- Laguna Hinojo Grande, Trenque Lauquen Buenos Aires : Pablo Silva, uno de los guías de Daniel Gasol metió el domingo un peje de 1,640 kg, fiel reflejo de la calidad que proporciona el ámbito. La pesca sigue buena, con pejerreyes que toman arriba, aunque varia de acuerdo con las condiciones de cada jornada. La mojarra viva sigue siendo la carnada más efectiva, presentada sobre anzuelos N.º 1/0. Guías: Axel Walter, Tel.: (02364) 584272; Daniel Gasol, Tel.: (0236) 4364281. Club La Redonda, Tel.: (02392) 563852. Pesquero Loma Alta, José Victoria, Tel.: (02392) 569469, con carnada, dormís, proveeduría, fileteado de pescado, bajada de lanchas y trackers en alquiler.
- Laguna Igartua Buenos Aires : Ubicada en inmediaciones de Goyena, localidad perteneciente al partido de Saavedra, volvió a rendir y está entregando excelentes capturas de costa. Los pejerreyes que no se regalan pero de excelente talla. Piezas de 600 a 850 g, los mejores. Pesquero: Tel.: (02923) 435089.
- Laguna Indio Muerto Buenos Aires : Gustavo Frontoni nos confirmó el dato de las capturas de lisas en el tercer claro de la laguna, un ámbito en ascenso. Se puede acceder para la pesca embarcado e ingresar al bordo de costa sin problemas. Mucho dientudo, algunos bagres y se suman carpas y tarariras que comen a 80 cm con medio dientudo o mojarrón, con boyas plop. Muy variadita la pesca y recomendable en este ámbito que regentea el Club de Pesca Saladillo.
- Laguna Kakel Huincul Buenos Aires : El colega Gustavo Frontoni destaca el buen presente de la laguna en su informe semanal en Planeta Pesca. Buenas tarariras, especialmente embarcados con carnada, aunque también se dan desde el muelle. La laguna está para recorrerla, con buenos desbordes que brindan capturas con carnada natural, ya sea filet de carpa o postas de dientudo. Además, hubo fanas de la mosca que disfrutaron de buenos piques de carpas. Por sus características y servicios, el espejo de Maipú continúa siendo una muy buena alternativa para combinar pesca y una salida en familia. La laguna permanece abierta durante todo el año y dispone de amplios sectores para acampar, fogones y horno de barro, además de alquiler de botes y kayaks, salidas de pesca, proveeduría, sanitarios con duchas de agua caliente, dormís y una casa para alquilar, entre otros servicios. También se puede pescar cómodamente desde el muelle. Contacto: Marcelo Acebal, Tel.: 2268 67-3329.
- Laguna La Barrancosa Buenos Aires : Bajo rinde como ha sido casi toda la temporada. Habrá que esperar un repunte de cara a la próxima temporada tras el descanso estival.
- Laguna La Boca Buenos Aires : Nos contaba Gastón Milone que estuvo en la laguna. Entró tarde pero no fue impedimento para concretar una buena faena. Sol pleno y ventoso, con ráfagas importantes, aún así estuvieron en la cuota los dos pescadores, con varias piezas de 40 a casi 50 cm, a flote, a 15 cm de la superficie. El ámbito abre sábados, domingos, lunes y feriados. Guía referente: Esteban Toffani (Tel.: 02241 4970949).
- Laguna La Brava Buenos Aires : Desde el Club de Pesca Balcarce nos contaban que el domingo 13/12 realizarán el tradicional Desafío de Tercetos, una prueba que reune a 3 aficionados en el bote y van por los mejores pejerreyes del ámbito. Los rindes variados, siempre difícil la laguna. El Club trajo 20.000 huevas y puso en funcionamiento su propia Estación de cría, mientras que ya volcó en el agua 120.000 alevinos. En el predio hay excelentes servicios, con alquiler de botes y los trackers con motor.
- Laguna La Maltera Buenos Aires : Sin ser reiterativos, hay que decir que sigue con mucha pesca, ideal para llevar a los chicos a hacer sus primeras armas o para quienes están ávidos de buenos piques. Le falta calidad, pero tiene cantidad.
- Laguna La Nueva Buenos Aires : Desde la redacción de Weekend, Gustavo Frontoni destaca el rinde del ámbito con sorpresas de buen porte. Son cupos limitados, entra un solo guía y nos permite pescar en un ámbito en soledad. Habilitada en tiempos de veda, como corresponde, los fines de semana.
- Laguna La Salada de Darregueira Buenos Aires : Un ámbito difícil pero que da buenos matungos, en una faena que se suele dar con paternóster, a fondo o a flote, dependiendo las condiciones, en un espejo que se venía pescando bien abajo del metro. Hay pescado chico, aunque se entrevera una interesante cantidad de ejemplares de entre 400 y 600 gramos. A ellos se agregan las grandes sorpresas, con capturas que orilla o superan el kilo de peso. Allí está el Club de pesca y balneario Laguna La Salada. Tel.: (02923) 449484. Ezequiel Baltian. Guía de pesca en La Salada de Darregueira. Tel.: (02923) 420942.
- Laguna La Salada de Pehuajó Buenos Aires : Tiene una linda pesca costera, con medianitos a chicos, un ámbito en el que volvió la familia, el pique y el lugar está totalmente revitalizado.
- Laguna La Salada, Tedín Uriburu Buenos Aires : Volvió a rendir con un peje que sobresale en cantidad más que calidad. La mejor pesca se hace a fondo. Recordar que se pesca exclusivamente de orilla y se ubica en el partido de Benito Juárez. Desde el pesquero de Alfonso, se accede sábados, domingos y feriados de 7.30 a 19 hs. Acceso: $ 15,000, aunque está también aquellos que ingresan desde la calle a otro sector. Informes: Tel.: (02281) 664733.
- Laguna La Segovia, Puan Buenos Aires : Otro ámbito con un buen nivel de agua y una pesca de pejerrey muy entretenida, con ejemplares de interesante calidad. Se vienen obteniendo piezas que rondan entre los 300 y 500 g, aunque cada tanto se entrevera algún matungo que jerarquiza la jornada. El ámbito presenta buenas condiciones y suma una completa infraestructura para el pescador, con alquiler de botes, quincho, duchas con agua caliente, parrillas y sectores habilitados para acampar dentro del predio. Una alternativa para tener muy en cuenta en la región de Púan, combinando buenos pejerreyes con servicios para disfrutar de una salida completa. Laguna La Segovia, Club de Pesca Púan. Tel.: (011) 4160-6181 / (02923) 69-4169.
- Laguna La Tigra Buenos Aires : Desde Pigué nos informan que reabre sábado y domingo la tranquera de la laguna. Informes. Tel.: (02923) 440100.
- Laguna Las Barrancas Buenos Aires : El guía Damario, un abonado a la laguna y de gran conocimiento del ámbito, viene logrando buena cosecha de pejes embarcados. Además, la chance de carpas de excelente porte y ya se ven las lisas. De orilla, en el camping, se araña algún peje, pero se suman carpas, bagres y hasta alguna tarucha. Pesquero las Barrancas. Tel.: (02241) 57-6966.
- Laguna Las Mulitas Buenos Aires : Aidor Mangieri nos informa que la laguna recuperó nivel y está óptima. Hay una aceptable pesca de tarariras que debe devolverse ya que se trata de un ámbito en recuperación.
- Laguna Las Tablillas Buenos Aires : Una de las históricas lagunas ubicadas en el corredor de ruta 2 que volvió a rendir. Sobresale la calidad por encima de la cantidad: hay muy buenos pejerreyes, pero una jornada de 10 a 12 piezas puede considerarse satisfactoria.
- Laguna Los Chilenos, Tornquist Buenos Aires : "Seguimos con los buenos pejerreyes" nos decía Daniel Ochoa, referente en la laguna, quien disfruta los fines de semana de la buena pesca embarcados. Los mejores ejemplares se ubican entre los 35 y 45 cm, y para seleccionarlos resulta fundamental un buen filet de dientudo. A flote funcionan las tradicionales líneas de tres boyas y también la versátil, muy utilizada en los espejos de la región, con brazoladas que pueden variar desde los 30 cm hasta un metro, según las condiciones del día. Desde la orilla tampoco hacen falta grandes lanzamientos para encontrar respuestas. Guías: Daniel Ochoa, Tel.: (02923) 416302; Javier Schwab, Tel.: (02923) 643340. Casas en alquiler en la laguna: Sergio, Tel.: (02923) 456105.
- Laguna Los Claveles Buenos Aires : No abundan, pero se logran ejemplares de muy buen porte en este ámbito cercano a La Madrid. Una de las pocas que viene rindiendo en la zona.
- Laguna Rocha, Chacabuco Buenos Aires : Mucha presencia de carpas y de moncholos o bagres, de acuerdo a lo que nos decía Gastón Rosales desde la laguna. Pesquero. Tel.: (02352) 482430.
- Laguna Salada Grande de Madariaga Buenos Aires : La primavera le vino bien y se venía pescando parejo con una calidad indiscutida, aunque el fin de semana no su pudo entrar por el estado del acceso luego de las lluvias. Piques entre 15 y 30 cm, pejes que toman arriba y dan combate. Paga pescar en el centro del espejo, anclados o contra garete, en este caso, con leve movimiento. Boyas medianas a chicas, sin punteros y mojarra viva. Guías referentes en la laguna que destacamos son José Vargas Urión La Gaby Tel.: (02267) 443108 o (02267) 527404, Matías Orthman (011) 61529025, Javier Ubiedo Tel.: (02257) 550710, Andrés Brítez Tel.: (0221) 6079245, Mariano Andersen Tel.: (02226) 531839, Omar Morelli Tel.: (02257) 66-9179, Mariano Paz Tel.: (02494) 637082. Juan Pablo Biafora Tel.: (0249) 4207680 y Sergio Sallago Tel.: (02257) 523766.
- Laguna San Luis, Bolívar Buenos Aires : Mucho dientudo, mojarrón y bagre que no deja comer al peje que está, pero ante tanto forrajero se complica. Un ámbito con muy buenos servicios y al que se accede por el camino de Paula o Vallimanca, por la RN 226. Hay alquiler de botes y cómodos pesqueros para realizar la actividad de orilla con refugios, reparos de los árboles y sombra. De orilla mientras se come un asadito se le puede robar algunos pejes juveniles y algunas sorpresitas a fondo, lo mismo embarcados, pero sin pedir mucho. Se suman carpas y moncholos.
- Laguna San Miguel del Monte Buenos Aires : Sigue bueno el pique de pejerrey, siempre y cuando acompañe el clima. Al menos, que se agite un poco el agua. Un dientudo más activo con las temperaturas. Se hace la cuota. La pesca de tarariras está fantástica con señuelos, especialmente a la mañana temprano, con abundantes piques con artificiales, ni que hablar con carnadas, según nos decía Gilberto Iroz. Además, se dan buenos piques de carpas con pasta dulce. El peje pica bien arriba, come todo. Desde mojarra a filet. La pesca se hace al garete como anclados. Sigue comiendo arriba, a 15/20 cm con líneas de 3 boyas sin puntero y trampa de 30 a 40 cm. Iroz (Tel.: 2226-448809), alquila botes, motores y trackers en las inmediaciones a la compuerta de Las Perdices.
- Laguna Sauce Grande Buenos Aires : Cumplidora como todo el año, se pescó bien al garete por el centro del ámbito, con pejerreyes que van de los 30 a 40 cm, ejemplares muy parejos para pescar a flote, con mojarra viva y/o filet de dientudo. De orilla también consiguen buenos ejemplares y cantidad de capturas. Además, presentes numerosos dientudos y bagres. Avíos en El Rincón del Pescador, Faro Recalada 226, Monte Hermoso. Servicios: Lisandro Kappes, Tel.: 291-5082004; Ariel Lozano, Tel.: 291-4312163; y Pablo Bugni, Tel.: (02364) 557625.
- Laguna Vitel Buenos Aires : De lo mejorcito para ir por tarariras en la zona, pescando en los limpiones al lado de los juncos con carnada, tanto con dientudo como con filet de carpa coloreado, entre 1 y 1.20 m, a la espera. Artificiales empezaron a dar premios generosos. Además, variada, con bagres y carpas. Nulo para el peje. Pesquero: Tel.: (011) 2332-3289.
- Laguna Zwenger Buenos Aires : Comienza a ganar lugar entre las opciones del pescador, con muy buenas referencias desde la costa y un atractivo adicional en la calidad de sus pejerreyes. Ubicada a unos 7 km de Colonia San Miguel Arcángel, viene entregando buena cantidad de capturas, entre las que se destacan ejemplares que superan los 600 y 700 g. El pesquero abre habitualmente sábados, domingos y feriados, mientras que para ingresar durante los días de semana es necesario consultar previamente. Una alternativa para tener en cuenta por quienes buscan pejerreyes de buen porte sin necesidad de embarcarse. Informes: Tel.: (02923) 429142.
- Las Encadenadas, Saavedra Buenos Aires : Un coqueto predio con muy buena pesca, está mejor embarcados que de orilla. Da lindos pejes en una zona que ha llovido mucho.
Recorrida federal:
- Dique San Roque Córdoba : Vale recordar que desde el 1 de septiembre, la pesca de pejerrey está totalmente vedada en la provincia, una medida que se extiende hasta el 30 de noviembre y que modifica lo tradicional para estos tiempos, cuando el aficionado no podía pescar de orilla flechas de plata, pero si hacerlo embarcados a más de 200 m. de las costas. De esta manera, durante los tres meses de veda no está permitida la captura de la especie, incluso bajo la modalidad de pesca con devolución. La medida responde principalmente al período reproductivo de la especie y busca disminuir la presión pesquera durante una etapa clave para su ciclo biológico. La restricción alcanza a todos los embalses y lagunas de la provincia y se aplica durante las 24 horas, sin importar la modalidad utilizada. La actividad pesquera no queda suspendida para todas las especies. Por lo tanto, continúa habilitada la pesca de especies como carpa, tararira, dientudo y distintas variedades de bagres y mojarras, aunque siempre de acuerdo con los cupos, modalidades y condiciones establecidos para cada embalse o laguna.
- Laguna La Chanchera Córdoba : Anuncian la apertura para la pesca el 13/11. Estará habilitada de viernes a domingos, sumando feriados. Reservas: Tel.: (03385) 551464.
- Laguna La José María Córdoba : Desde la laguna nos informan que en este mes de noviembre abren el fin de semana del 13 al 15 y lo que resta de noviembre. Como siempre con sus respectivos cupos de piezas y de embarcaciones.
- Laguna La Margarita Córdoba : La Laguna La Margarita, en el sur de Córdoba, se prepara para recibir a los visitantes durante el próximo fin de semana largo, con una propuesta que invita a disfrutar del aire libre y las actividades recreativas en contacto con la naturaleza. El predio y sus instalaciones permanecerán abiertos hasta el martes 24 de noviembre al mediodía. Luego, el establecimiento cerrará temporalmente por descanso y retomará la atención el jueves 26, a partir de las 7 horas. De esta manera, el espejo de agua se presenta como una alternativa para quienes buscan combinar pesca, navegación y momentos de recreación durante el feriado.
- Sierras de Córdoba Córdoba : La llegada de octubre marcó el inicio de una nueva temporada de pesca deportiva en Córdoba. De acuerdo con la Resolución 318 de la Secretaría General de Ambiente, publicada en el Boletín Oficial, quedó habilitada la actividad para un grupo determinado de especies en los distintos cuerpos de agua de la provincia. La medida contempla específicamente a tres especies: la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), la trucha de arroyo o fontinalis (Salvelinus fontinalis) y el dorado (Salminus brasiliensis). Sin embargo, la habilitación no implica una pesca extractiva. Por el contrario, durante este período la única modalidad autorizada es la captura y devolución obligatoria. Allí, en las sierras cordobeses destacados servicios del guía Hugo Tello (Tel.: 3544 415188), quien pesca en pozones, con fly o spinning, truchas que hay en buena cantidad.
- Dique Las Maderas Jujuy : Este destino tiene una veda muy particular que rige desde el 14 de septiembre hasta el 5 de octubre en un sector delimitado por una línea imaginaria que va desde el Club Náutico Jujuy hasta un punto de la península ubicada entre el cuarto y quinto dedo, en cercanías del Club Fe y Esperanza. La resolución mantiene una excepción en la denominada Zona de la Palma, donde está autorizada la pesca deportiva y recreativa embarcada en catamaranes los miércoles, viernes, sábados, domingos y feriados, respetando los horarios establecidos para esa actividad. Un dique profundo que brinda buenos piques a flote entre 3 y 4 m, y entre 4 y 5 m, con balancín al tirón, como llaman los lugareños. Se pesca con máximo anzuelo 5 y se encarna con camarón. Un plomito chico permite que la carnada baje rápida y se evite la mojarra. El cupo de piezas es de 25 ejemplares, con mínimo de 20 cm. Catamarán Tsunami. Tel.: (0388) 4798265, una de las opciones de pesca que realiza la actividad de 17 a 00 hs.
- Laguna Delfín Pérez La Pampa : Ariel de General Pico nos cuenta que por la veda la pesca sigue tranquila, con poca afluencia de aficionados en las últimas semanas. Hay pocos pejes tanto de flote como de fondo, predominan los chicos, pero aparecieron algunos lindos pescando con mojarra viva. Como es una Reserva Natural, la entrada es libre y gratuita.
- Dique Caracoles San Juan : El período de veda comenzó oficialmente el l 1 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre inclusive. El objetivo principal es proteger a las poblaciones de peces durante una etapa clave de su ciclo biológico, favoreciendo la conservación del recurso para las próximas temporadas. Sin embargo, la disposición no implica una prohibición absoluta de la pesca deportiva en toda la provincia. Por el contrario, establece excepciones puntuales para algunos de los diques más reconocidos por la calidad de sus pejerreyes. Mientras los diques Caracoles, Cauquenes y San Agustín continuarán sujetos a las disposiciones específicas de la veda, hay otros en los que se puede pescar.
- Dique Cuesta del Viento San Juan : Por Cuesta del Viento, durante todo el período de veda continuará permitida la pesca deportiva de pejerrey, con un cupo máximo de 10 ejemplares por pescador por día. Se trata de un ámbito que año tras año entrega ejemplares de enorme porte y donde no resulta extraño encontrar pejerreyes que superan los 2 kilos de peso, motivo por el cual se ha convertido en una verdadera referencia nacional. El guía Carlos del Carmen, uno de los que nos nutre de la actualidad de pesca en la zona, nos mostraba imágenes de un verdadero matungo en una salida que pudieron concretar tras 10 días que el clima y, especialmente el viento, lo impidió. Con dique planchado, entre 6 y 9 m se lo busca al flecha de plata, con un plomito de 5 a 10 g, líneas de vuelo con una boya muy sutil y anzuelo Akita 8/0, es decir, un gancho generoso, con pejerrey de boca muy importante. Con viento leve, se lo pesca a flote. Guía Carlos del Carmen. Tel.. (0264) 445-8576. Guía Carlos Cano. Tel.: (0264) 5819674.
- Dique Punta Negra San Juan : Otro de los espejos de agua de San Juan con excepciones y en el que se puede pescar. En este caso, la pesca de pejerrey está habilitada únicamente durante septiembre, y solamente los sábados, domingos y feriados. Además, el reglamento mantiene el mismo límite de 10 pejerreyes diarios por pescador. Para quienes prefieren la modalidad embarcada, también habrá una posibilidad: durante septiembre estará autorizada la pesca desde embarcaciones, aunque exclusivamente en el sector comprendido entre el Paredón y el Cerro de la Sal, sin poder superar ese límite. Allí, prevalece el peje mediano a chico. Sale alguno que otro de los importantes, pero son los menos. Guía Carlos Cano. Tel.: (0264) 5819674.
- Laguna Melincué Santa Fe : La única laguna que quedó vigente en el sur santafesino, según nos decía Eduardo gambini. Se pesca viernes, sabados, domingos y feriados. Mermó mucho la afluencia pero se dan 30 a 40 pejes por embarcación, pejes medianitos de 25 a 30 cm, gareteando lenta.
- Termas de Rio Hondo Santiago del Estero : Sigue firme el dorado. Una pesca al garete utilizando grandes boyas y bagre entero o cortado en rodajas. La modalidad permite tentar ejemplares de tamaños muy variados, desde dorados de alrededor de 3 kg hasta muy buenos peces que alcanzan los 12 o 13 kg. Los dorados están subiendo hacia la superficie detrás de los cardúmenes de mojarras y pequeños pejerreyes, estos últimos de unos 10 a 12 cm. La expectativa está puesta ahora en una mayor claridad del agua, condición que podría mejorar considerablemente la respuesta con señuelos artificiales y habilitar muy buenas jornadas tanto en baitcasting como en trolling. Informes: Pesque con Rubén. Tel.: (03858) 449940.
Ríos, arroyos y canales bonaerenses:
- Arroyo Azul Buenos Aires : En todo su recorrido la chance de buenas carpas. Hubo reportes de buena variada hacía Cachari, con carpas, bagres, moncholos y tarariras.
- Arroyo Camarón Buenos Aires : Siempre rendidor para la variada, hay pejerreyes caminando en cercanías al puente Solanas Aguero.
- Arroyo Chapaleofú Buenos Aires : En inmediaciones a la ruta 226, muy buena pesca de bagres con lombriz. Hacía rauch aumentan las chances de las carpas en buenos portes.
- Arroyo Chelforó Buenos Aires : Caminando la chance de dar con taruchas y carpas siempre latente en este ámbito aledaño a Ayacucho.
- Arroyo El Gualicho Buenos Aires : Buenas carpas en un pesquero con buena sombra y cómodo acceso con el vehículo. Se suman bagres y viejas de agua.
- Arroyo Langueyú Buenos Aires : Los que caminan el arroyo obtienen tarariras y carpas, hay que recorrer y buscar los lugares menos transitados. A orillas de los puentes, pesca limitada a bagres chicos y dientudos.
- Arroyo Las Flores Buenos Aires : El arroyo está en baja. Aun así mantiene buen pique de carpas de buen porte, no muchas, pero de linda talla, y bagres, según nos comentaba desde Saladillo José Morra. Salen algunas tarariras.
- Arroyo Las Gallinas Buenos Aires : Aun en pleno mes de noviembre este curso que encontramos por la ruta 11 entre Gesell y Mar Chiquita sigue dando una interesante cantidad de pejerreyes.
- Arroyo Las Garzas Buenos Aires : En ollas de buena profundidad hay buenas tarariras y excelentes carpas con harinados.
- Arroyo Los Huesos Buenos Aires : En inmediaciones a la 226, entre Azul y Tandil, cargado de agua, muy buena respuesta de dientudos, muchos bagres y empezaron a aparecer las carpas que hay que caminar para encontrarlas. Las pescan con masa, lombriz o fly. Hacía los caminos de tierra aumentan las chances.
- Arroyo Pergamino Buenos Aires : Buena pesca de carpas y sábalos.
- Arroyo Saladillo Buenos Aires : El arroyo viene bajando su nivel, según nos decía José Morra. Hay buena pesca de carpas, dientudos, bagres y algunas tarariras, sumando algunas lisas embarcados en lo que es laguna Indio Muerto.
- Arroyo San Miguel Buenos Aires : Los fanas de la lisa siguen dando con medianitas a chicas en este pesquero en inmediaciones a la ruta 41.
- Arroyo Tapalqué Buenos Aires : Aparecieron los buenos reportes de grandes carpas. Con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura se empezaron a dar las grandes estrellas de la zona.
- Arroyo Vallimanca Buenos Aires : Linda alternativa para ir por pejerreyes y variada. Muchas carpas y moncholos.
- Arroyo Vitel Buenos Aires : Une Vitel con Chascomús y se pueden obtener buenas tarariras y carpas.
- Canal 1 Buenos Aires : Para el lado de la desembocadura, en inmediaciones a la ruta 11 da buena pesca de pejerreyes. Aguas arriba, tanto por Puente de Navas como recorriendo el terraplen hacía la 2, las taruchas están activas, sumando carpas y bagres. También lisas, especialmente pasando la compuerta.
- Canal 15 Buenos Aires : Desde la Ruta 11 hacia la desembocadura, el panorama suma pejerreyes, bagres de mar, corvinas rubias, burriquetas y otras especies características del canal, entre ellas, enormes carpas. Salieron lisas. Para la pesca de costa, una alternativa tradicional es el Pesquero El Vasco, que también permite ingresar para pescar embarcados. Allí, Pico Pesca viene concretando muy buenas salidas. Tel.: (02223) 575012. Otro clásico es La Cascada, camping administrado por el Club de Pescadores del Castelli. Tel.: (02241) 15507020. Allí hubo mucha afluencia el fin de semana largo y se esco bien patí y carpa. Quienes busquen pescar sin abonar ingreso pueden cruzar el Puente de Pascuas y continuar río abajo, buscando accesos entre sus barrancas. Es recomendable consultar el estado de los caminos antes de viajar.
- Canal 2 Buenos Aires : En inmediaciones a la ruta 56, tanto por el canal como arroyo El Chancho y El Galloso hay buena respuesta de tarariras. Hacía Kakel como en dirección a la 11, en zona de juncales, hay pesca de taruchas. Mucho dientudo que favorece para tener carnada fresca. En inmediaciones a la 11, hay pejes en los remansos. En el pesquero vecino, Aspiro, muy buenas lisas, pejerrey y alguna corvina mora encarnando con cangrejo. 7 tranqueras con lisas y buenos pejerreyes en cercanías a la tercera tranquera.
- Canal 5 Buenos Aires : La pesca viene con carpas y pejerreyes como principales protagonistas. Buscan la lisa pero no estuvo presente tomando las carnadas.
- Canal 9 Buenos Aires : Tanto por la zona del puente del 60 que accedemos por Casalins, el 80 que encontramos desde Udaquiola como en inmediaciones de la 2 y hacía la 11, por el Monte de los Corderos, hay lisas canaleras. Cuanto más al este, mejor la calidad que podemos obtener. Lombriz por ahora es opción, pero se pondrá cada vez más molesto el descarnador, lo mejor la panza de lisa. Boyas amarillas o blancas, con mandale tirando a la costa de enfrente. Jorge Damario, guía en la zona, Tel.: (02241) 681791.
- Canal Cafiero Buenos Aires : Por Bragado, algo de peje chico, lo más interesante pasa por las carpas chicas, los bagres y dientudos cada vez más activos.
- Canal Vicoli (Maipú): Buenos Aires : Tímido inicio de temporada con la tarucha, hay bagres y carpas. Caminos muy complicados.
- La Postrera, Rio Salado Buenos Aires : Se mueve mucho, pero la lisa ya está y pica los días de calor con panza de lisa en un contexto de mucho descarnador. Variada con carpas, bagres y algunos pejes chicos en las paradas de agua.
- Pesquero Don Paso, Río Salado Buenos Aires : Buena pesca de pejerreyes y muy activos los patíes. Además, hay bagres, carpas y se ve mucha lisa.
- Pesquero Picurú (Ex Don Eduardo), río Salado Buenos Aires : Por ruta 2, en inmediaciones al puente de Guerrero, de lo mejor para días lluviosos, ya que está muy cerca de la ruta. Hay peje a cuenta gotas, lo mejor pasa por la variada.
- Río Arrecifes Buenos Aires : Advertimos imágenes de capturas de doraditos haciendo fly, una pesca muy divertida. Además, muy interesante la pesca variada, con muchos bagres.
- Rio Quequén Grande Buenos Aires : Aguas arriba, actividad discreta, acercándonos al mar se estuvo dando mucho bagre de todo tamaño, mayoría de chicos.
- Rio Quequén Salado Buenos Aires : Los más baqueanos y conocedores siguen pescando lisa. Se ensució un poco el agua, pero está la chance de lenguados con moscas o carnadas, mezclándose entre los piques algunos pichones de negras.
- Rio Quinto, General Villegas Buenos Aires : Ariel de La Pampa nos contaba que van por las taruchas pero no han aparecido por los momentos las buenas capturas.
- Río Salado, General Belgrano Buenos Aires : Hubo días de buena pesca de lisas en la zona de la compuerta 1 de General Belgrano, con flote y lombriz, también por la zona del Puente de Manantiales. Es lisa, y día a día cambia. Hay variada, mientras que el pejerrey mermó un poco con el descarnados más activo.
- Río Salado, Puente Romero Buenos Aires : Trabajosa, pero hay chances de lisas que se las obtiene caminando con chiripa pegados a la barranca.
- Río Salado, Roque Pérez Buenos Aires : Por la zona del Garrafa Sánchez se siguen pescando lisas, lo mejor en la región. Además, chances con los pejes, bagres y carpas.
- Río Salado, Ruta 2 Buenos Aires : El río inestable, se mantiene la pesca de algunos pejerreyes a fondo y a flote, con boyas sutiles y anzuelos chicos. Hay carpas, bagres y patíes. Encontramos allí el pesquero El Destino. Tel.: (02241) 57-0838. y El Picurú, ex pesquero Don Eduardo. Tel.: (2241) 49-6958.
- Río Salto Buenos Aires : Con la crecida del río aparecieron dorados juveniles, una pesca entretenida con artificiales, cucharas o tipo minnows.
- Rio Samborombon Buenos Aires : Los numerosos aficionados que eligen este pesquero disfrutan de carpas de buen porte, bagres y algún que otro peje. Está la chance de dar con taruchas en un ámbito con buen nivel de agua.
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