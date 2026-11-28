Con bajas temperaturas durante buena parte del mes, buscamos el mejor día para dar con las tarariras de mediados de primavera. Sabemos que, cuando las temperaturas superan los 20 °C, comienzan a activarse antes de entrar en su época de reproducción. Con ese objetivo, y tras un llamado previo a Marcelo Acebal, visitamos la laguna Kakel Huincul, situada en el partido de Maipú, a unos 260 km de CABA por la Autovía 2.

Esta laguna se extiende entre bañados, desbordes y canales que pueden aumentar notablemente su superficie después de lluvias generosas. Cuenta con aproximadamente 3.000 hectáreas entre juncos, espadañas y sectores de aguas abiertas, con profundidades que van desde los 2 hasta los 4 m. Sus aguas dulces, claras y muy oxigenadas, son refugio de distintas especies como pejerreyes, dientudos, bagres y carpas y, sobre todo, de la tararira, nuestra protagonista. En las inmediaciones, el camping ofrece lo necesario para quien quiera quedarse más de una jornada. Posee bungalows y dormis para pasar la noche y, como atractivo extra para los pescadores de costa, un muelle de más de 200 m de largo. También cuenta con fogones, proveeduría y ese infaltable aroma a leña y parrilla que acompaña cualquier jornada de pesca.

Tras hablar con Nico y Marcelo, padre e hijo, habíamos preguntado semanas antes cómo venía la pesca de tarariras. Ya se habían observado movimientos en los desbordes y algún aficionado había inaugurado la temporada. Entre borbollones que se desplazaban cerca de los juncos comenzaban a verse corridas. Fue cuando, en compañía de Alberto Frontoni y Gonzalo Iglesias, dejamos de lado el sector tradicional y nos internamos hacia los bañados. La mañana estaba tibia, con un sol que apenas se filtraba entre las nubes. A cada paso, el barro se pegaba a las botas como si quisiera retenernos. El aire olía a verde y a promesa.

Las primeras pruebas con artificiales no fueron alentadoras. Veíamos actividad, pero las tarariras no tomaban con firmeza. Algún toque aislado, una captura solitaria y mucho misterio. Cambiamos de estrategia: filete de dientudo, carnada fresca. A lo lejos, el agua comenzó a vibrar. No era el viento. Eran ellas. En cada charco, en cada recodo del campo inundado, la superficie bullía. Decidimos avanzar un kilómetro más hasta llegar a un lugar impensado: un desborde reciente, con apenas 10 cm de profundidad, cubierto de pastos y con pequeños peces que corrían despavoridos. Detrás de ellos aparecían las sombras. Tarariras grandes acechando en silencio. Al detectar los primeros ataques nos detuvimos a unos 20 m de la orilla para no espantar nada.

Bastó el primer lance. El “plop” rompió la calma y, segundos después, el agua explotó. Ataques violentos, borbollones, corridas. En cuestión de minutos, los piques comenzaron a sucederse sin respiro. Era como si todo el espejo estuviera vivo. El cambio fue inmediato. Donde antes había quietud, ahora reinaba la euforia. Las tarariras atacaban los filetes con una ferocidad hipnótica.

Cuando se agotó la carnada, montamos artificiales: ranitas, lauchas e híbridos de goma, todos antienganche. Y lo que siguió fue pura poesía salvaje. Cada vez que un señuelo tocaba el agua, una explosión parecía recibirlo. Saltos, borbotones, carreras. A veces ni siquiera alcanzábamos a recoger la línea antes de recibir otro ataque. Era un frenesí de movimientos y espuma. Los ataques llegaban desde todas partes, incluso de sectores donde el agua apenas cubría el pasto.

El espectáculo fue tan intenso que por momentos la pesca pasó a segundo plano. Ver a las tarariras lanzarse por instinto sobre una presa y desplazarse con semejante potencia era asistir a una escena de naturaleza pura. En esas aguas bajas, con un sol que ya empezaba a picar, comprendimos nuevamente por qué este pez es una de las joyas de nuestras lagunas: combativo, impredecible y fascinante.

Hicimos un alto al mediodía buscando sombra y un poco de silencio. El calor se hacía sentir, pero el entorno compensaba todo. El sonido de alguna tararira atacando en superficie se mezclaba con el canto de las gallaretas y el zumbido de los insectos. Mientras comíamos, el agua seguía moviéndose, inquieta, como si no quisiera dejarnos ir. Volvimos al ataque con el sol alto. Los artificiales volaban entre los juncos y caían sobre un manto lleno de vida. Cada movimiento del señuelo era una invitación al caos. Si lo dejábamos quieto, pocas veces pasaba algo. Pero al agitarlo, provocar ruido y darle movimiento, el agua podía explotar de un segundo a otro.

A modo de cierre

La tarde fue una sucesión de piques y asombro. En cada tramo de costa se repetía el mismo patrón: borbollones, ataques y agua en ebullición. Todo el sistema de desbordes parecía estar poblado de tarariras. Era como si el ecosistema entero se hubiera despertado de golpe. De regreso hacia el pesquero hicimos una última parada. Caminamos unos metros por la orilla y volvimos a verlas.

Siempre estaban allí, al acecho. Fue entonces cuando entendimos una de las claves de Kakel Huincul: el secreto no está solamente en la laguna principal, sino también en sus bordes, en los bañados y en esos rincones inundados donde la vida se reinventa en cada temporada. Para el pescador, esas zonas son un verdadero tesoro. Cuando el calor aprieta, las tarariras se activan. No hay que desesperarse si al amanecer no aparece una respuesta inmediata: el mediodía y la tarde pueden convertirse en sus mejores horas.

Y siempre conviene darle vida a la línea. El ruido del señuelo, de una boya pesada o de un artificial trabajado con decisión puede convertirse en el detonante del ataque. Lo más apasionante de la pesca no siempre es el trofeo, sino el descubrimiento. Saber que todavía quedan lugares donde la naturaleza dicta sus reglas, donde el agua manda y el hombre tiene que observar antes de actuar. Kakel Huincul es uno de esos sitios.

Cuando las lluvias cesen y el nivel del agua comience a bajar, buena parte de esta vida regresará hacia el espejo principal. Y entonces, quienes vuelvan encontrarán otra vez a las tarariras. Por eso vale la pena ir, lanzar, observar y, sobre todo, devolver. Porque en cada pez que regresa al agua queda una promesa: que la magia continúe.

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