Supo ser un lugar emblemático para los pescadores deportivos, con enormes pejerreyes e inolvidables tarariras. Hoy, la Laguna Salada de Monasterio, un espejo de agua ubicado entre Chascomús y Lezama, está muy lejos de aquel pasado. El ámbito se encuentra completamente seco y la postal actual contrasta dramáticamente con las imágenes que durante años identificaron a este tradicional pesquero bonaerense. Donde antes navegaban los botes y los pescadores vadeaban en busca de sus capturas, ahora solo hay tierra seca, barro agrietado y vegetación que avanza sobre lo que alguna vez fue agua. Cuesta imaginar que en ese mismo lugar existió una laguna que supo albergar una importante riqueza natural y pesquera.

Las transformaciones hidráulicas en la cuenca del río Salado aparecen entre las explicaciones señaladas por referentes que conocen la problemática, junto con la prolongada sequía que afectó a buena parte de la región. El resultado está a la vista: un pesquero que supo convocar a aficionados de distintos puntos de la provincia hoy sobrevive principalmente en fotografías y recuerdos.

De 600 hectáreas y grandes pescas a un terreno seco

Ubicada a la altura del kilómetro 144 de la Ruta Nacional 2, la laguna requiere internarse algunos kilómetros desde la traza principal para llegar hasta su ingreso. En sus mejores épocas llegó a ocupar unas 600 hectáreas y quienes la frecuentaban recuerdan especialmente la riqueza de sus aguas y su profundidad. Era uno de esos ámbitos que ofrecían alternativas durante buena parte del año. Durante los meses más fríos, el pejerrey se convertía en el gran protagonista tanto en la pesca embarcada como desde la costa. En cambio, con la llegada de la primavera y el verano, las tarariras tomaban la posta y ofrecían otra propuesta para los aficionados. Por eso, las imágenes recientes de su lecho completamente seco generaron una fuerte repercusión en las redes sociales. Los comentarios estuvieron cargados de nostalgia, anécdotas y recuerdos de aquellas jornadas en las que la laguna era sinónimo de buenos piques y encuentros entre pescadores.

¿Por qué se secó la Salada de Monasterio?

La desaparición de este espejo de agua no tendría una única explicación. Entre los factores que se mencionan aparecen la prolongada sequía que afectó a la región y las modificaciones en el comportamiento hídrico de la cuenca del río Salado, donde durante los últimos años se desarrollaron distintas obras hidráulicas destinadas a mejorar el escurrimiento y reducir el impacto de las inundaciones. En el caso particular de la Salada de Monasterio, referentes vinculados a la actividad pesquera señalaron que los cambios en las napas subterráneas y en los aportes de agua habrían incidido directamente en la pérdida de su caudal. Hay una característica que resulta fundamental para comprender la situación: la laguna no tenía afluentes que garantizaran un aporte permanente de agua. Su principal fuente de alimentación eran las napas subterráneas, que mantenían el terreno saturado y permitían conservar el espejo de agua.

Según las explicaciones recogidas entre quienes conocen la problemática, las obras de dragado y profundización del río Salado habrían modificado los niveles de las napas en determinados sectores de la cuenca. Como consecuencia, algunos bañados y lagunas que no recibían aportes de arroyos o canales habrían perdido parte de su alimentación natural.

De todos modos, establecer cuánto incidió cada uno de estos factores requiere estudios hidrológicos específicos. La relación entre las obras, el comportamiento de las napas y el secado de la laguna constituye una explicación señalada por lugareños, pero no debe interpretarse como una causalidad definitivamente demostrada.

Un humedal que no logra recuperarse

La situación genera todavía más interrogantes si se tiene en cuenta que las precipitaciones regresaron a buena parte de la región y numerosos ambientes recuperaron parte de sus niveles de agua. Sin embargo, la Salada de Monasterio no consiguió recuperar las condiciones que tenía antes de la sequía. La capacidad de retención del suelo, la profundidad de las napas y la disponibilidad de aportes subterráneos son algunas de las variables que deben considerarse para comprender por qué el agua no volvió a ocupar su antiguo lecho.

El problema, además, excede ampliamente a la actividad pesquera. La desaparición de un humedal modifica el equilibrio ambiental de toda la zona: afecta los hábitats de aves y otras especies, altera la vegetación acuática y reduce los espacios naturales que cumplen funciones esenciales dentro del ecosistema. Los humedales también intervienen en la regulación hídrica, la retención de agua y el sostenimiento de una importante biodiversidad. Por eso, cuando uno de estos ambientes desaparece, las consecuencias alcanzan a mucho más que el paisaje.

Además de su atractivo deportivo, el movimiento de visitantes generaba actividad para los emprendimientos y comercios vinculados al turismo rural y la pesca. En consecuencia, la pérdida del espejo de agua también significa un impacto económico para quienes encontraban en ese entorno una oportunidad de trabajo.

¿Volverá alguna vez el agua?

Por ahora, no hay certezas sobre una posible recuperación. Habrá que esperar y observar cómo evoluciona el comportamiento de las napas y las condiciones de la cuenca. Mientras tanto, para quienes conocieron su época de esplendor, la imagen resulta difícil de asimilar: donde antes había agua, pejerreyes y tarariras, hoy solamente quedan grietas en el barro y el recuerdo de una laguna que parece haber desaparecido para siempre.

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