Llegamos al Salón Náutico Internacional de Génova invitados por la Agenzia ICE y Confindustria Nautica (la asociación de industria náutica italiana) para cubrir nuevamente uno de los eventos más importantes del rubro en el mundo. Revista Weekend asistió junto a una delegación de varios periodistas de todo el mundo.

Algo que nos sorprendió es cómo año tras año la Fiera di Genova y toda la ciudad se transforman para recibir a este evento, al punto que en esta oportunidad pudimos ver que todo el sector de la muestra que era redondo, ya se encuentra completamente integrado con un gran shopping que convive con los barcos y la náutica de forma perfecta. Además el área techada exterior fue desmontada y se creó un gran sector al aire libre con accesorios, motores, insumos, velería y el espacio Theater of the Sea, un sector para conferencias técnicas muy interesantes.

El Salón de este año acogió a 1.000 expositores de mas de 40 países y de todos los continentes, en un área de exhibición de más de 250.000 m2 en agua y tierra. La muestra contó con varios eventos importantes, incluyendo conferencias, seminarios, el Forum 2026 y talleres técnicos. Tambien se llevó a cabo en el pabellón Blue la 7ª edición de los Innovation Desing Award, en la cual se entregaron distinciones a las diferentes categorías de diseño y accesorios náuticos en la innovación al diseño.

Algunas de las novedades que pudimos ver fueron sistemas de propulsion eléctrica o híbrida, como el Nuevo Volvo Penta IPS eléctrico. También entre los juguetes acuáticos pudimos observar los novedosos Seabob Lamborghini, el sistema Seabob Yacht Beach neumático, el de asistencia para buceo Sublue, y muchos otros equipamientos y sistemas de navegacion de última tecnología.

En semirrígidos, el Salón de Génova se caracteriza por ser especialista y destacado en este segmento de embarcaciones. Muchas son las marcas, tanto italianas como de otros países, con modelos que van desde esloras chicas hasta equipos que superan los 20 m, con cabina, camarotes y mucho espacio exterior de cubierta. Entre este tipo de modelos tender con grandes esloras destacamos el italiano ZAR Formenti 95 SL.

Los yates a motor son un tema aparte, ya que el lujo, la sofisticación y la tecnología llegan a niveles insospechados, típico del diseño italiano. Como novedad en torno al diseño, esta categoría estuvo vinculada a grandes espacios de habitabilidad interior, beach clubs y el semidesplazamiento. Una impresión especial causó el diseño presentado por la reconocida firma italiana Azimut, en su modelo Magellano de 27 metros, y la firma San Lorenzo con su nuevo modelo SHE, un clásico moderno que invita a volver a los barcos tradicionales, con estilo y elegancia pura. Por otra parte, el Mangusta 165 REV, de casi 50 m de eslora, fue el más grande de todo el salón.

En el tercer piso del sector bajo techo se encontraba el Tech Trade, donde se exhibían insumos y accesorios, las tendencias de iluminación totalmente en LEDs, pantallas para todo requerimiento de instrumental a bordo, energía solar en todos sus matices, diseños de herrajes muy innovadores, equipamientos de altísimo desarrollo tecnológico, estabilizadores, hélices, paquetes de ofertas de salón y un gran etcétera.

Génova apuesta para el año próximo a un mayor crecimiento en el sector de las grandes esloras de la industria náutica italiana, ya que el segmento medio se encuentra saturado por la sobreventa pospandemia. Por lo pronto, ya sabemos las nuevas fechas: el 67 Salone Nautico di Genova se realizará del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2027... Y desde allí estaremos con todas las novedades.

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