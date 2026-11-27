La pesca deportiva tendrá en diciembre un encuentro muy especial: mujeres de Argentina y Uruguay compartirán tres jornadas de camaradería, aventura y pasión por la actividad, en el marco del Primer Encuentro Internacional de Pescadoras. La iniciativa se desarrollará los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en Palmar, Uruguay, y apunta a fortalecer los vínculos entre las comunidades de ambos países, visibilizar el protagonismo femenino en la pesca deportiva y generar nuevas oportunidades para que más mujeres se acerquen a esta actividad.

El encuentro reunirá a 12 participantes, entre ellas ocho creadoras de contenido vinculadas con la pesca, la aventura y las actividades al aire libre. Varias de ellas ya confirmaron su presencia, por lo que las expectativas están puestas en una experiencia que buscará trascender las fronteras y dejar las bases para futuras ediciones.

Dos jornadas de pesca en busca de tarariras tornasoladas

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de compartir dos jornadas de pesca embarcada, previstas para el 18 y 19 de diciembre, con salidas de aproximadamente 10 horas cada una. La especie protagonista será la tararira tornasol, un pez que despierta un particular interés entre los aficionados a la pesca deportiva. En ese escenario natural, las participantes tendrán la oportunidad de compartir técnicas, conocimientos y experiencias, además de producir material audiovisual para sus respectivas comunidades digitales. Asimismo, la propuesta contempla la promoción de prácticas responsables, con especial énfasis en la pesca con devolución, una modalidad que permite disfrutar de la actividad sin comprometer la conservación de los recursos naturales.

Una iniciativa para fortalecer la pesca femenina

Más allá de las salidas de pesca, el proyecto tiene un objetivo que va mucho más allá de las capturas. Sus organizadoras buscan generar un espacio de encuentro e intercambio entre mujeres que comparten una misma pasión, independientemente de su lugar de residencia o experiencia en la actividad. En ese sentido, la integración entre pescadoras argentinas y uruguayas será uno de los ejes centrales. La intención es compartir conocimientos, descubrir nuevas propuestas, generar amistades y fortalecer una comunidad que viene creciendo dentro de la pesca deportiva.

Además, la participación de creadoras de contenido permitirá amplificar el alcance de la experiencia, mostrando diferentes escenarios naturales y acercando la actividad a nuevas audiencias.

Las marcas también serán protagonistas

El Primer Encuentro Internacional de Pescadoras cuenta con el acompañamiento de distintas marcas y empresas vinculadas con la pesca, la aventura y el turismo, que decidieron sumarse como auspiciantes y colaboradores. Por eso, la organización también invita a empresas del sector a acompañar esta primera edición, que representa una oportunidad para vincularse con una comunidad apasionada por la pesca y con un proyecto que busca continuidad.

La expectativa es que esta experiencia sea el punto de partida de nuevos encuentros en diferentes destinos de Argentina y Uruguay, ampliando progresivamente la participación y generando más espacios para las mujeres pescadoras.

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